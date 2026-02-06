Лучшие киберспортивные клубы России

В 2025 году «Чемпионат» запустил рейтинг киберспортивных клубов России, чтобы выявить наиболее успешный проект не в какой-то одной соревновательной видеоигре, а во всех дисциплинах сразу.

Сегодня мы представляем сводные результаты по итогам всего 2025 года. Мы учли результаты трёх предыдущих рейтингов и добавили к ним итоги соревнований в октябре-декабре. Всего были проанализированы более 250 турниров по 22 популярным играм , и в результате мы выявили топ-10 клубов с наилучшими результатами.

Какие клубы попали в рейтинг «Чемпионата»

Учитывая нюансы текущей ситуации в мировом спорте, мы включаем в список все киберспортивные организации с двумя или более составами, основу которых составляют игроки и менеджмент из России. Например, в наш список попала Team Spirit. Хотя сейчас клуб базируется в Белграде, во всех составах «драконов» у большинства игроков и менеджерского состава есть российское гражданство.

Вместе с этим мы не стали включать в рейтинг клубы, представленные лишь в одной дисциплине. Возможно, результаты GUN5 в CS 2 или 4Pirates в «Доте» позволили бы им войти в топ-10, но мы сосредоточились на мультигеймингах, предполагая, что у них более стабильная база.

Как мы считаем очки

Клубы получали баллы за выступления на турнирах с 1 января по 31 декабря 2025 года. Количество очков зависело от трёх факторов: от популярности киберспортивной игры в России и мире, значимости турнира и результата команды.

Все дисциплины мы разделили на четыре тира. На протяжении года из списка пропал шутер Deadlock от Valve, а ближе к зиме его заменили более популярные дисциплины — Marvel Rivals и Tarkov Arena.

Самые популярные игры : Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends и Mobile Legends;

: Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends и Mobile Legends; популярные игры : Apex Legends, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty, Fortnite и «Мир танков»;

: Apex Legends, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty, Fortnite и «Мир танков»; игры среднего звена : Overwatch 2, Rainbow Six Siege, Rocket League, EA Sports FC, StarCraft II, Tekken 8, Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1;

: Overwatch 2, Rainbow Six Siege, Rocket League, EA Sports FC, StarCraft II, Tekken 8, Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1; другие игры: Warcraft 3, Standoff 2, Marvel Rivals, Tarkov Arena.

На чемпионатах мира и мэйджор-турнирах по самым популярным играм команды получают от 20 до 100 очков, в то время как за участие на онлайн-ивентах теперь можно получить всего два очка за участие, но те же 30 – за победу. Титулы в средних играх приносят по 25-40 поинтов, а в наименее известных мы давали максимум по семь очков и только за самые престижные трофеи.

10-е место: Insilio (65 очков)

январь-март: шестое место (65 очков)

апрель-июнь: —

июль-сентябрь: —

октябрь-декабрь: —

Insilio Фото: YouTube-канал Insilio

Клуб стримера RachelR начал 2025 год с крепкими составами по MLBB и Counter-Strike 2, уступая в рейтинге лишь пятёрке грандов. Однако в середине года проект потерял команду по Mobile Legends и выпал из нашего топа, а затем и вовсе закрылся. Перспективный клуб сохранил место в нашем рейтинге 2025 года за счёт удачных выступлений в феврале-марте, но теперь останется лишь в истории.

Девятое место: CYBERSHOKE (190 очков)

январь-март: 10-е место (14 очков)

апрель-июнь: шестое место (62 очка)

июль-сентябрь: седьмое место (59 очков)

октябрь-декабрь: восьмое место (55 очка)

Cybershoke Фото: HLTV

Киберспортивная организация на базе проекта с серверами весь год сохраняла позиции в топ-10. За последние 12 месяцев CYBERSHOKE смог стать чемпионом Standoff 2 PawPaw: Ep.1 и CCT Season 3 European Series #7, а также часто попадал в топы на небольших онлайн-ивентах. Стабильность составов по Counter-Strike 2 и Standoff в итоге позволила клубу войти и в общий рейтинг 2025 года.

Восьмое место: CyberHero (224 очка)

январь-март: восьмое место (46 очков)

апрель-июнь: седьмое место (54 очка)

июль-сентябрь: восьмое место (52 очка)

октябрь-декабрь: шестое место (72 очка)

Cyberhero Фото: Cyberhero

В феврале небольшой клуб наконец стал мультигеймингом, подписав состав по Mobile Legends. Именно он и принёс бо́льшую часть баллов в рейтинге, выступая в главной региональной лиге и на крупных онлайн-турнирах. В ноябре ростер принёс CyberHero первый трофей — титул чемпионов BB Rise of Legends S9, в то время как команда по Standoff продолжает собирать топ-3 на всех больших ивентах.

Седьмое место: 1win (225 очков)

январь-март: девятое место (39 очков)

апрель-июнь: восьмое место (51 очко)

июль-сентябрь: шестое место (65 очков)

октябрь-декабрь: седьмое место (70 очков)

1win Фото: 1win

Ушедший год оказался для 1win не слишком удачным. Команда по Dota 2 не смогла сохранить форму после The International 2024, а ростер по CS 2 становится всё слабее и слабее даже на региональном уровне. Неудачной оказалась и инвестиция в Deadlock — шутер от Valve так и не стал новой «Дотой». Тем не менее мультигейминг выиграл три ивента CCT Season 2 и Exort Series #8 по CS, что позволило ему удержаться в десятке лучших.

Шестое место: forZe Esports (316 очков)

январь-март: третье место (210 очков)

апрель-июнь: девятое место (25 очков)

июль-сентябрь: девятое место (26 очков)

октябрь-декабрь: восьмое место (55 очков)

forzee sports Фото: forzee sports

Легендарный тег переживает не лучшие времена, но тоже удерживается на достойном уровне. Особенно ярким получился старт сезона: успехи состава по MLBB позволили forZe войти в топ-3. Хотя в остальные месяцы клуб уступал и CyberHero, и 1win, но в итоговом рейтинге года оказался выше.

Пятое место: PARIVISION (1094 очка)

январь-март: пятое место (180 очков)

апрель-июнь: второе место (449 очков)

июль-сентябрь: четвёртое место (340 очков)

октябрь-декабрь: пятое место (125 очков)

Parivision Фото: HLTV

Пятёрку лучших открывает самый молодой из топ-клубов. За год PARIVISION добралась до топ-3 The International по «Доте» и прошла на мэйджор по Counter-Strike. Наиболее успешный период связан с серединой года, когда дотеры выиграли ESL One Raleigh 2025 и DreamLeague S26. Также клуб пробовал себя в «Мире танков» и Deadlock, но сейчас остался с двумя мощными составами по самым популярным играм — и в 2026-м ещё не раз будет сиять на мировой арене.

Четвёртое место: BetBoom Team (1099 очков)

январь-март: четвёртое место (195 очков)

апрель-июнь: пятое место (320 очков)

июль-сентябрь: третье место (354 очка)

октябрь-декабрь: четвёртое место (230 очков)

Betboom Team Фото: Betboom Team

Примерно на одном уровне с PARIVISION находится BetBoom Team. Команда по «Доте» также выиграла два топ-турнира (FISSURE Universe Ep.4 и PGL Wallachia S5), а CS-состав набирал очки на региональных турнирах и онлайн-ивентах. Настоящим открытием стал состав по PUBG, который одержал победу на майском Global Series и был близок к топ-10 на чемпионате мира.

Третье место: Aurora Gaming (1205 очков)

январь-март: седьмое место (60 очков)

апрель-июнь: третье место (416 очков)

июль-сентябрь: пятое место (319 очков)

октябрь-декабрь: второе место (410 очков)

Aurora Фото: Aurora

В отличие от двух клубов, связанных с БК, у Aurora есть ещё и третья дисциплина — Mobile Legends. К успехам в «Доте» и CS в этом случае добавляется мощный филиппинский состав по самой популярной «мобилке», который доминирует в своём регионе и остаётся одним из сильнейших на планете.

Второе место: Virtus.pro (1585 очков)

январь-март: второе место (291 очко)

апрель-июнь: четвёртое место (408 очков)

июль-сентябрь: первое место (483 очка)

октябрь-декабрь: третье место (403 очка)

Virtus.Pro Фото: HLTV

«Медведи» бо́льшую часть года испытывали проблемы и в Dota 2, и в Counter-Strike 2. При этом клуб имеет более 20 разных составов, которые приносят немало очков в рейтинг. Показательным стал третий квартал, когда в рамках Кубка мира по киберспорту прошли топ-турниры по многим дисциплинам и VP заняла призовые места в StarCraft, PUBG и Overwatch. Тем не менее для нашего региона важнее другие игры — а потому за первое место «мишки» бороться могут только на EWC.

Первое место: Team Spirit (2032 очка)

январь-март: первое место (525 очков)

апрель-июнь: первое место (570 очков)

июль-сентябрь: второе место (479 очков)

октябрь-декабрь: первое место (458 очков)

Team Spirit Фото: HLTV

Клуб уступил первое место только в середине года, когда Virtus.pro блистала на EWC. В остальном именно со Spirit связаны главные успехи ру-киберспорта в 2025 году: Esports World Cup по Dota 2, PGL Astana и IEM Cologne 2025. И хотя мэйджор или «Инт» в этот раз покорить не вышло, «драконы» остаются главным клубом региона — и наш рейтинг это ещё раз доказывает.

Итоговая таблица результатов по дисциплинам в 2025 году