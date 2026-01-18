Обзор сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Один эпизод сериала по «Майору Грому» я посмотрел ещё в декабре на «Игромире». Тогда просторный зал так забился, что люди сидели в проходах, толкались на галёрке и вставали на цыпочки, чтобы разглядеть экран. Я же занял выгодное стоячее место, с которого всё видно. Но и этого оказалось мало, чтобы что-нибудь понять.

Стоило Сергею Горошко появиться в кадре, как фанаты сходили с ума, визжали, признавались актёру в любви и не могли успокоиться следующие 10 минут. А через этот тайминг показывали Любовь Аксёнову. Естественно, снова раздавались крики: «Ты богиня», «Красотка», «Лучшая». Примерно так прошёл весь сеанс — хотя мне сериал показался странным.

Я вроде бы читал всю арку комиксов про Майора Грома, получил удовольствие от эпического кроссовера и в целом знаю, что происходит во вселенной. Вот только большим фанатом себя не назову. Тем временем сериал рассчитан именно на ярых фанатов, которые сходят с ума при виде знакомых персонажей и рыдают, если те попали в беду. Если вы такой, то получите от «Игры против правил» удовольствие. В ином случае сериал можно пропустить.

«Майор Гром: Игра против правил»: главное о сериале

Название: «Майор Гром: Игра против правил»

Актёры: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие.

Дата выхода: 19 января 2026 года.

Сколько эпизодов: в сезоне шесть серий.

Жанр: боевик, криминал, детектив.

Страна: Россия.

«Майор Гром: Игра против правил»: где смотреть?

Первые два эпизода выйдут на «Кинопоиске» 19 января. Далее — по одному каждый день. Финал намечен на 23 января

«Майор Гром 2. Режиссёрская версия»

На многочисленных презентациях команда сериала прямо говорила: «Игра против правил» — это вторая часть «Майора Грома», которую скомбинировали с первым фильмом и приквелом, а затем разбавили новыми сценами. Описание правдиво, но по нему не получалось сформировать ожидания. Много ли будет новых сцен? Крутыми ли они окажутся? В ответ на эти вопросы товарищи из Bubble многозначительно подмигивали и шептали: «Ребят, мы адаптируем сцену с шахматами из комикса!»

Речь о величайшей сцене в комиксах Bubble. Герой и злодей в ней рубились в шахматы, а каждая фигура олицетворяла конкретного персонажа. Когда условная ладья погибала, то и ответственный за неё человек падал замертво. Особенность в том, что на кону были ключевые персонажи — и они действительно умирали. Причём с надрывом, неожиданными поворотами и с таким ударом по психике Грома, что бедняга вскоре спятил.

Мне казалось, что хотя бы ради кровопролитной драмы «Игру против правил» стоит смотреть. Но вот проблема: новых сцен в шести больших эпизодах минут на 40, а шахматная партия обернулась пшиком.

Гром против Разумовского Фото: «Кинопоиск»

Формула сериала примерно такая. 80% хронометража занимает вторая часть «Майора Грома», которую показывают целиком. Ещё 10% — кадры из первого фильма и «Трудного детства». И последние 10% — новые кадры.

Разберу каждую часть. «Майор Гром: Игра» остался ровно тем же фильмом — то есть неидеальным и чересчур голливудским, но круче некоторых новинок Marvel. Драка в тюрьме по-прежнему хороша, есть удачные шутки, злодей-подрывник вышел дьявольски опасным и харизматичным. Увы, и минусы остались теми же: по сравнению с комиксом, продолжение слишком безопасное и скупо подаёт драму.

Кадры из «Трудного детства» работают сильно хуже, чем в полнометражке. Там режиссёр вдумчиво раскрыл предысторию Игоря Грома, потрясающе показал его отношения с отцом и в финале разбил сердце. В формате сериала историю так сократили, что эмоций толком не испытываешь. Вот персонаж появился, а вот – навеки исчез. Девочки на «Игромире» всё равно рыдали, однако я лишь озадаченно пожимал плечами.

Хольт в сериале стал интереснее Фото: «Кинопоиск»

А вот с новыми кадрами ситуация неоднозначная. Их катастрофически мало, и зачастую они не привносят ничего нового. Вот Юлю Пчёлкину показывают мастером перевоплощения и олицетворением честности. Выглядит симпатично, но о её навыках и характере известно с первого фильма. Вот Игорь Гром ведёт расследование и заглядывает в логово мелких бандитов. Разборка с ними занятная, однако не влияет ни на сюжет, ни на персонажа. Вот герой Хабенского на протяжении всех эпизодов ведёт лекцию и в финале приходит к важному для киновселенной выводу. Вроде прикольно, но тянет максимум на сцену после титров.

Из удачных нововведений я бы отметил арку Кольта. За счёт его предыстории и отношений с отцом пафосный миллиардер стал человечнее и интереснее. Раньше злодея просто ненавидели, теперь же ему слегка сопереживаешь. Хотя главную дополнительную арку посвятили Разумовскому. Там его детство, знакомство с Олегом Волковым, первые убийства и общение со второй личностью. Получилось трогательно, мило и местами страшно. Однако снова всплывает нюанс: всё это умещается в 10 минут одного эпизода.

Вы спросите: «А что там со смертельными шахматами?» Что ж, партия действительно появилась в финале сериала, но в таком формате, что её и обсуждать не хочется. Низкие ставки, минимум драмы, скомканная подача и нулевое влияние на сюжет — не об этом мечтали фанаты.

В фильме после этой сцены пошли титры, а сериал продолжится Фото: «Кинопоиск»

В результате от «Игры против правил» странные эмоции: я будто посмотрел режиссёрскую версию второй части. Увы, я не так сильно её люблю, чтобы добраться до концовки и не пожалеть о потраченном времени. Однако есть люди, которые сходят с ума по киновселенной, актёрам и творцам из команды Bubble. Таким ценителям нельзя пропускать сериал, а вот всем остальным лучше пройти мимо.

«Майор Гром: Игра против правил»: стоит ли смотреть?

Вижу лишь две причины смотреть «Игру против правил». Если вам до безумия нравятся фильмы про майора Грома, то отнеситесь к сериалу как к режиссёрской версии и смело её запускайте. Если пропустили вторую часть, но интересовались темой, то «Игра против правил» тоже подойдёт. Не попали в эти группы? Тогда лучше пропустите новинку.

Оценка сериала «Майор Гром: Игра против правил» — 6,5 из 10

