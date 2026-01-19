Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»

Перед нами новый взгляд на Вестерос: не такой угрюмый и даже очаровательный.

Спросите о любимых романах Джорджа Мартина, и я всерьёз задумаюсь. Потому что среди кандидатов точно окажется серия повестей «Рыцарь Семи Королевств».

В ней толком нет эпика, шокирующих предательств и многоходовок, от которых зависит судьба Вестероса. Это локальная история неуклюжего рыцаря и его необычного оруженосца, что бродят по разным владениям и впутываются в одну неприятность за другой. Нюанс в том, что приключения столь дикие и очаровательные, что от чтения не оторваться.

Местами кажется, что повести придумал не Джордж Мартин, а какой-нибудь Гай Ричи, отыскавший в себе любовь к писательству и Средневековью. Всё же рутинные авантюры приводят к безумным курьёзам, персонажи неловкие и до жути харизматичные, а диалоги полны сарказма и хлёсткости. Вот вам стандартная фраза главного героя: «Я собираюсь врезать тебе в ухо так сильно, что твоя голова развернётся в обратную сторону, и ты проведёшь остаток жизни, глядя туда, где уже был». Согласитесь, такое и в «Большом куше» звучало бы уместно.

Пожалуй, в этой комичности, иронии и приземлённости — главная сила романов. И, если судить по первому эпизоду, сериал её полностью сохранил.

«Рыцарь Семи Королевств»: главное о сериале

Название: «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms).

Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина.

Актёры: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Сэм Спруэлл и другие.

Дата выхода: 19 января 2026 года.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Страна: США.

«Рыцарь Семи Королевств»: где смотреть?

19 января на HBO Max вышел первый эпизод. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 22 февраля. Есть официальный российский дубляж.

Такого Вестероса вы ещё не видели

Ради чего мы смотрели «Игру престолов»? Наверное, ради размаха, где местные воины покрывали кровью весь континент, а внешние враги настойчиво точили клинки. Ради шокирующих предательств, где ваш любимец настойчиво шёл к победе, а затем внезапно умирал. Ради высоких ставок, когда даже незначительная ошибка вела к погибели.

В «Рыцаре Семи Королевств» всего этого нет. Конечно, смерти, многоходовки и заговоры найдутся, но они не такие серьёзные. Это попросту произведение другого жанра, настроения, посыла — и это хорошо.

Не считая одного твиста, это история о приземлённых проблемах и радостях Фото: HBO

Представьте момент из первого эпизода. Главный герой Дункан Высокий хоронит наставника, произносит прощальную речь и с серьёзным лицом размышляет о будущем, что сулит великие победы. Тем временем на фоне звучит та самая тема из «Игры престолов». Вроде бы идеальное начало для эпической саги, но не спешите. Мгновение спустя Дункан комично обделается за деревом.

Что дальше его ждёт в первом эпизоде? Почти цыганские танцы на вечеринке важного лорда. Сочные диалоги в духе Гая Ричи, когда ты не понимаешь: следующая реплика приведёт к бойне или безудержному хохоту? Десятки персонажей, которые встречают героя не с уважением, а с насмешкой над его неловкостью, характером, видом. При этом подают хохмы стильно — так и получается обаятельное начало спин-оффа, совсем не похожего на «Игру престолов». И поверьте: если шоураннеры пойдут по книге, то интересные события ещё не начались.

Сэр Дункан Высокий Фото: HBO

Сердце сериала — его герои, тоже нетипичные для вселенной Мартина. Тот же Дункан Высокий — отнюдь не великий рыцарь и не благородный смельчак. Он средне дерётся, ночует под деревом, вечно ходит голодным и побаивается, когда серьёзный лорд грозно на него смотрит. Дункан может уступить в любом бою, дать юнцу по уху за непослушание, поставить на кон и проиграть всё, что имел.

Особенным героя делают лишь высокий рост, крепкое телосложение и некоторая наивность. Если он видит несправедливость по отношению к слабому, то с испугом и неуверенностью, но всё-таки вмешается. Потому что родился в самом неприглядном уголке Королевской гавани и много страдал. Потому что даже у такого низкого человека есть гордость и принципы.

Хотя ещё сильнее Дункана выделяют обстоятельства. Так уж вышло, что к нему прицепился необычный спутник, имя которого пока не назвали. Пусть это секрет Полишинеля, раскрытый в каждом описании, но всё равно скажу лишь одно: это важный человек, оторванный происхождением от простых людей. И именно приключения с обычным бедолагой однажды помогут ему стать большим человеком.

Юнец справа не так уж прост Фото: HBO

После первого эпизода впечатления от «Рыцаря Семи Королевств» самые тёплые. Это душевное, приземлённое и динамичное приключение по Вестеросу. Удивительно, но следить за камерным шоу пока интереснее, чем за громоздким «Домом дракона».

«Рыцарь Семи Королевств»: стоит ли смотреть?

Не ждите от сериала новой «Игры престолов». В спин-оффе нет размаха и эпичности, зато он на удивление уютный. Уже первого эпизода достаточно, чтобы очароваться персонажами, с удовольствием послушать хлёсткие диалоги и взглянуть на Вестерос с другой стороны. Со стороны бедного и незначительного человека, который не умеет плести интриги, пасует в бою с умелыми рыцарями и повсюду встречает презрительные взгляды. Оказалось, что такой подход к Семи Королевствам не только жизнеспособный, но и на удивление захватывающий.

Оценка «Рыцаря Семи Королевств» — 8,5 из 10

