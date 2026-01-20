Идеальное продолжение и великая роль Рэйфа Файнса. Обзор «28 лет спустя: Храм костей»

К первой части «28 лет спустя» зрители отнеслись смешанно. Возможно, они ждали безопасное продолжение о выживании в мире, где зомби страшны и кровожадны, но пасуют перед главным дьяволом — перед человеком. Тем временем Дэнни Бойл и Алекс Гарленд сняли философскую притчу о неизбежности смерти.

История была красивой и благодаря Джоди Комер классно сыгранной, но слишком уж неторопливой и зачастую странной. Что за странное слоу мо при расстреле ходячих? Что за военные, введённые в сюжет только ради брутальной расправы?

Вторую часть ждали со скепсисом и по следующей причине: место режиссёра заняла Ниа ДаКоста. В её портфолио нет ни одного хорошего фильма, там сплошные «Марвелы» и «Кэндимены». Однако даже при таком раскладе случилось нечто удивительное — фильм оказался классным.

«28 лет спустя: Храм костей»: главное о фильме

Название: «28 лет спустя: Храм костей» (28 Years Later: The Bone Temple)

Режиссёр: Ниа ДаКоста.

Актёры: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд и другие.

Дата выхода: 16 января 2026 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«28 лет спустя: Храм костей»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 14 января. Неофициальные показы в России намечены на 24 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле 2026-го.

Красота в ужасном

Сюжет «Храма костей» стартует сразу после финала первой части. Спайк похоронил мать, оставил родной дом и связался с той самой бандой чудных паркурщиков. Остальные персонажи, за исключением отца Спайка, тоже на месте: вернутся и Альфа, и доктор Келсон.

Несмотря на прямое продолжение и знакомых героев, «Храм костей» смотрится абсолютно иначе и снова разбирает темы человечности и монструозности. Причём делает это столь талантливо, что в экран все два часа смотришь заворожённо.

Эти ребята вас удивят Фото: Sony

Взять трюкачей из финала прошлого фильма. Смотрелись они дико и намекали разве что на порцию безумия в продолжении. Кто мог подумать, что они окажутся тёмной, словно самая глубокая ночь, душой фильма? Это не ребята, которые приходят на помощь нуждающимся. Это убийцы, садисты и неадекватные культисты. Уже с 25-й минуты они кажутся воплощением тьмы, неприглядной стороной человечества и напоминанием: ходячие в погибшем мире — не самое страшное.

Вот только, помимо чёрной души, у «Храма костей» есть светлое сердце. Удивительно, что оно найдётся не у Спайка, а у самого неприглядного кандидата — Альфы. Всё верно, у того самого здоровяка, что недавно голыми руками отрывал головы.

Машина смерти Фото: Sony

Метафора, казалось бы, банальна. Люди, которые должны тянуться к свету, сеют хаос и скатываются в кромешную тьму. Монстр, который должен рвать тела на части, обретает гуманность. Потому что встретил на пути человека, разглядевшего в чудовище нечто хорошее.

Сколько раз в кинематографе поднимали схожую тему? Не сосчитать даже. Чего стоят «Отверженные», где матёрый преступник Жан Вальжан встречал удивительное добро и с того момента смотрел на жизнь иначе. Нюанс в том, что даже клише можно показать так эффектно, что зритель восхитится.

«Храм костей» как раз до чёртиков эффектный. Вот обычное весёлое застолье, которое оборачивается почти тарантиновскими страстями. Вот злодеи, которые дарят своим жертвам не лёгкую смерть, а безумные пытки. Вот казнь, которая оборачивается жестокой бойней. В конце концов, вот герой Рэйфа Файнса, что превращает рядовую положительную роль в один из лучших перформансов в карьере. Ну не ожидаешь от франшизы «28 лет спустя» танцев, файер-шоу и пения под Iron Maiden.

Продолжение чуть ли не полностью состоит из таких неожиданностей. И именно из-за них от просмотра не оторваться. Фильм бывает ультражестоким, мрачным, вдохновляющим или абсолютно сумасшедшим — и при этом всегда остаётся захватывающим.

Лучший момент фильма Фото: Sony

После такого великолепия хочешь, чтобы франшиза продолжилась, а Алекс Гарленд рассказал новые истории об умирающем мире. Поэтому и радостно, когда финал подводит не просто к третьей части, а к эпическому кроссоверу, который завершит историю о 28 днях, неделях и годах. И да, в нём появится в том числе наш любимец из оригинала 2002 года.

«28 лет спустя: Храм костей»: стоит ли смотреть?

«Храм костей» — первый в году кандидат на овации. Фильм сочетает ультражестокость и свет, давящую атмосферу и динамику, уравновешенность и провокации с танцами, песнями, безумием. Если загляните в кинотеатр, гарантированно не заскучаете.

Оценка фильма «28 лет спустя: Храм костей» — 8 из 10

Понравилось