Кометы, штормы, смерчи: 10 лучших фильмов-катастроф

29 января в российском прокате стартует постапокалиптический экшен-триллер «Гренландия 2: Миграция» — продолжение фильма-катастрофы с Джерардом Батлером и Мореной Баакарин в главных ролях. Сиквел расскажет о том, как семья ищет надёжное убежище в мире, разрушенном кометой.

По такому случаю в сегодняшней подборке вспоминаем другие знаковые фильмы о стихийных бедствиях и всемирных катаклизмах.

«Смерч» (1996)

С этого фильма Яна де Бонта («Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок) в Голливуде 1990-х и началась длинная «катастрофическая» волна. История про охотницу за смерчами, которая оказывается в эпицентре опаснейшего торнадо, не только собрала внушительную сумму в прокате, но и принесла создателям блокбастера две номинации на «Оскар» (за звук и визуальные эффекты).

Слава вполне заслуженная: всевозможные вихри у де Бонта получились захватывающие (во всех смыслах). Кстати, пару лет назад «Смерч» неожиданно получил сиквел – добротный по части спецэффектов, но уже не вызвавший никакого сногсшибательного ажиотажа.

«Смерч» Фото: Universal Pictures

«Вулкан» (1997)

Фильм Мика Джексона («Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером) рассказывает, как в результате землетрясения под Лос-Анджелесом пробудился вулкан, грозящий превратить оживлённый мегаполис в груду горящих развалин.

По части зрелищности «Вулкан», возможно, и уступает эммериховсим эпикам, но сценарий неплохо поддерживает саспенс за счёт постоянных бюрократических схваток между учёными и городскими службами, происходящих на фоне потоков лавы, заливающих голливудские бульвары, и пепельных облаков, затмевающих солнце.

«Вулкан» Фото: 20th Century Fox

«Пик Данте» (1997)

Главный и более финансово успешный конкурент «Вулкана» в прокате. Кино примечательно занятной комбинацией из романтической драмы и фильма-катастрофы. Пока между сейсмологом-одиночкой (Пирс Броснан) и мэром небольшого городка (боевая женщина Линда Хэмилтон в неожиданной роли) разгорается роман, неподалёку вот-вот проснётся опасный слоистый вулкан, заодно провоцирующий землетрясение.

Масштаб бедствия, несмотря на скромные размеры города, вполне себе голливудский: улицы ходят ходуном, лавовые потоки рушат близлежащую дамбу, а парочка влюблённых пытается спасти всех вокруг.

«Пик Данте» Фото: Universal Pictures

«Столкновение с бездной» (1998)

В отличие от хорошо известного «Армагеддона», фильм «Столкновение с бездной» не настолько безбожно затянут и сконцентрирован на очень разных персонажах, оказавшихся втянутыми в спасение человечества от смертоносной кометы.

Среди захваченных бурным потоком событий есть и русский космонавт (Александр Балуев в небольшой, но яркой роли) и американский школьник в исполнении Элайджи Вуда, первым обнаруживший космическую угрозу. Без тотальных разрушений тоже, конечно, не обойдётся – мегацунами пройдётся по всем берегам Атлантики, – но природные катастрофы тут дополняют и усиливают человеческую драму.

«Столкновение с бездной» Фото: DreamWorks Pictures

«Идеальный шторм» (2000)

Фильм Вольфганга Петерсена («Враг мой», «Самолёт президента») рассказывает о том, как экипаж крошечной рыбацкой лодки оказывается в плену сверхмощного шторма. Петерсен ловко сочетает психологическую драму с панорамой бушующей природы.

Правда, творческую задачу ему облегчает сама жизнь: сюжет «Идеального шторма» основан на реальных событиях. В октябре 1991-го рыболовецкое судно «Андреа Гейл» во время рядового рейса очутилось посреди шторма невероятной силы, и все шестеро членов экипажа в итоге были объявлены пропавшими без вести.

«Идеальный шторм» Фото: Warner Bros.,

«Послезавтра» (2004)

Ещё один впечатляющий фильм о климатической катастрофе Роланда Эммериха. На этот раз в центре сюжета шокирующее открытие нескольких учёных о том, что на Землю стремительно надвигается цикл колоссальных катаклизмов, которые могут слиться в планетарный «супершторм».

Как и в случае с «2012», Эммерих не пожалел ни фантазии, ни бюджета для показа мощнейших разрушений. Ледяные глыбы сковывают Нью-Йорк, гигантский град бомбардирует Токио, а Лос-Анджелес оказывается во власти колоссального торнадо — в общем, любителям буйной природы будет на что посмотреть.

«Послезавтра» Фото: 20th Century Fox

«Пекло» (2007)

Особенность космической фантастики Дэнни Бойла («Трейнспоттинг», «28 дней спустя») в том, что апокалиптические события здесь по большей части разворачиваются за кадром. В середине XXI столетия угасание Солнца вызывает на Земле повсеместное наступление ледникового периода, так что специально отобранной команде астронавтов приходится отправиться в полёт к гаснущему светилу, чтобы с помощью атомного взрыва перезагрузить гибнущую звезду.

Но всё внимание фильм уделяет не живописным картинам замерзающего человечества, а тому, как экипаж космического корабля осуществляет свою сложнейшую миссию вопреки сокращающимся запасам кислорода, что лишь добавляет остроты в и без того напряжённый сюжет.

«Пекло» Фото: Disney

«Знамение» (2009)

Подзабытый, но любопытный проект Алекса Пройаса («Ворон», «Тёмный город»). Николас Кейдж играет школьного учителя, неожиданного нашедшего загадочное послание, в котором зашифрованы предсказания о череде катастроф, знаменующих собой конец света. Умело балансируя между фантастикой и мистикой, Пройас предложил одну из самых оригинальных трактовок апокалипсиса, избежав многих привычных для жанра клише, заодно предложив мрачноватый, но вполне логичный и где-то даже стоический подход к выживанию рода человеческого.

«Знамение» Фото: Summit Entertainment

«2012» (2009)

Взяв за основу знаменитую теорию о «календаре майя», который обрывается в 2012 году, Эммерих соорудил впечатляющее кинополотно о том, как человечество переживает радикальные сдвиги земной коры, из-за чего по всей планете тут и там вспыхивают беспрецедентные катастрофы библейских масштабов.

Пока гигантские цунами смывают города, а землетрясения превращают мегаполисы в скопище неоновых развалин, крупнейшие мировые державы сооружают «ковчеги» — гигантские корабли, предназначенные для сохранения человечества и его культурного наследия. На один из таких кораблей и пытается попасть разношёрстная компания главных героев, от эксцентричного учёного до пробивного русского олигарха.

«2012» Фото: Columbia Pictures

«Гренландия» (2020)

«Гренландия», хоть и строится по всем канонам фильма-катастрофы, интересна не самой привычной расстановкой акцентов. Здесь семейная драма переплетается с эффектными картинами масштабных разрушений, а главный герой вовсе не гениальный учёный или бесстрашный спасатель, а обычный человек, пытающийся в опаснейшем хаосе любой ценой защитить своих близких.

«Гренландия» Фото: STXfilms

29 января в российских кинотеатрах пройдёт премьера продолжения фильма — «Гренландия 2: Миграция». Сиквел развивает тему выживания крепкой семьи в экстремальных условиях, рассказывая о том, как инженер Джон Гэррити (Джерард Батлер) вместе с женой и сыном отправляется искать новый дом в жутком мире, возникшем после столкновения Земли с кометой.

В небесах бушуют мощные геомагнитные бури, сверхсильные цунами безжалостно смывают людей в океан, а когда-то процветающая Европа превратилась в мозаику крошечных поселений посреди диких пустошей. Так что семье Гэррити придется иметь дело не только с обезумевшей природой, но и с предельно враждебными людьми. В общем, вторая «Гренландия» – это не только фильм-катастрофа, но и экшен-триллер о выживании, значительно расширяющий масштабы событий и предлагающий зрителям ещё больше зрелищных сцен с бушующими стихиями.