Топ-5 самых сильных прем-танков восьмого уровня в Мире танков

5 самых мощных премов восьмого уровня в «Мире танков» — рейтинг 2026 года
Артём Ращупкин
5 самых мощных премов 8-го уровня в «Мире танков»
Комментарии
Дарят фан, но не фарм.

Преимущества премиальной техники в «Мире танков» всем известны — это и увеличенный заработок серебра, и больше опыта экипажа за бой, и «элитный» статус с возможностью конвертации опыта танка в свободный опыт. Но некоторые премы созданы исключительно для фана и набивания урона. Рассказываем о пяти самых мощных таких премах восьмого уровня.

Skoda T 56

  • Класс техники: тяжёлый танк
  • Нация: Чехословакия
  • Как получить: через специальные события
Skoda T 56

Skoda T 56

Фото: Lesta Games

Чешский танк хорош и может настреливать приличное количество урона, но… чаще всего только на голде. Этот танк ТОЧНО не про фарм, а про фан. Из-за низкого пробития базовым снарядом (всего 208 мм) придется закупаться голдовыми снарядами чуть ли не каждый бой.

В остальном — комфорт почти во всём. У него есть сильный барабан на два снаряда, каждый из которых наносит по 460 урона, крепкая башня и комфортные углы вертикальной наводки в -8 градусов. Кроме того, для тяжёлого танка Skoda T 56 обладает приличной мобильностью, особенно с турбиной. Но учитывайте, что в нижнем лобовом бронелисте брони нет и пробить танк в корпус могут почти все одноуровневые танки. Главное — лишний раз не агрессировать.

Progetto M35 mod. 46

  • Класс техники: средний танк
  • Нация: Италия
  • Как получить: через специальные события
Progetto 46

Progetto 46

Фото: Lesta Games

Старенький, но уже проверенный танк для набивания фрагов. Его орудие — одно из самых комфортных на уровне. Сочетает в себе мощь трёхзарядного барабана, каждый выстрел наносит по 240 урона. Таким образом, в течение четырёх-пяти секунд можно нанести более 700 урона.

А ещё пушка имеет отличную точность (разброс — 0,33) и быстрое сведение. Это делает танк грозным противником на средних и особенно на дальних дистанциях. При этом Progetto M35 mod. 46 имеет максимальную скорость в 55 км/ч. Хорошая удельная мощность и поворотливость позволяют итальянцу молниеносно занимать ключевые позиции на карте и менять фланги.

Из минусов — корпус и башня легко пробиваются. Единственный шанс выжить — играть скрытно и на второй линии. И да, необдуманный расстрел всех снарядов надолго лишает итальянца огневой мощи. Чтобы сохранить скорострельность, последний снаряд в барабане лучше оставлять всегда.

BZ-176

  • Класс техники: тяжёлый танк
  • Нация: Китай
  • Как получить: через специальные события
BZ-176

BZ-176

Фото: Lesta Games

Токсичный танк, который когда-то выпадал из новогодних коробок и о котором мечтают многие. Орудие китайца — боль для соперников. Могучая 160-миллиметровая фугасница способна влить до 800 урона за раз. Кроме того, BZ-176 ещё и неплохо бронирован для своего уровня и имеет приличные углы склонения орудия в -10 градусов. И не забываем про его реактивные ускорители, увеличивающие скорость до 45 км/ч на 10 секунд — активировать их можно четыре раза за бой.

Да, орудие имеет большой разброс, долго сводится, а снаряды летят медленно. Да, перезарядка орудия долгая. Борта и корма очень слабые, а без ускорителей танк в целом медлителен. Но привыкнуть к его, так скажем, нюансам, — дело времени.

Schneider 105 DCA Oie

  • Класс техники: противотанковая установка
  • Нация: Франция
  • Как получить: через специальные события
Schneider

Schneider

Фото: Lesta Games

Двухствольный монстр без брони, но с отличной скорострельностью. Schneider имеет два спаренных 105-миллиметровых орудия, каждое из которых наносит по 300 урона. Пробитие базовым снарядом — 260 мм. Голда на этом танке, по сути, не нужна. Можно стрелять поочерёдно или залпом. Урон в минуту — один из лучших на уровне, около 3755 урона.

У французского танка приличные максимальные скорость и динамика, ПТ-САУ легко меняет позиции и фланги, быстро занимает выгодные точки в начале боя. Низкий силуэт и неплохая маскировка помогают оставаться незамеченным. А вот броня не защищает ни от чего. Любое попадание врага наносит полный урон, а артиллерия представляет серьёзную опасность.

Turtle Mk. I

  • Класс техники: противотанковая установка
  • Нация: Великобритания
  • Как получить: через специальные события
Turtle Mk. I

Turtle Mk. I

Фото: Lesta Games

Противотанковая установка с очень сильным орудием: точность и сведение — идеальные. Британская ПТ-САУ наносит по 330 урона каждые пять секунд — более скорострельной ПТ-САУ на этом уровне нет. Углы склонения орудия в -10 градусов тоже впечатляют. Лоб корпуса неплохо защищён, а при правильных доворотах пробить Turtle Mk. I становится не так-то и просто.

А вот нижний лобовой лист — главная слабость британца. У ПТ-САУ нет поворотной башни, а максимальная скорость всего 25 км/ч. При этом крутится на месте танк бодро. Это штурмовая противотанковая установка в чистом виде. Нельзя играть на фланге без поддержки союзников или пытаться снайперить из кустов — для этого танк слишком медленный и слепой.

Комментарии
