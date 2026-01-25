Хит от авторов «Атаки титанов». Фанатам аниме надо смотреть «Адский рай»

Фанаты аниме порой ругают Mappa за всякие мелочи вроде несочетающихся персонажей и задников, нереалистичные бои или нечеловеческие условия, в которых трудятся аниматоры. Однако каждая работа студии становится эпичным блокбастером. Неважно, включите вы «Атаку титанов», «Магическую битву» или «Человека-бензопилу», аниме в любом случае впечатлит яркими визуалом, сражениями и героями.

11 января Mappa запустила второй сезон «Адского рая». Объясняю, почему фанатам фэнтезийных приключений не стоит пропускать это аниме.

Второй сезон «Адского рая»: главное о сериале

Название: «Адский рай» (Jigokuraku).

Режиссёры: Каори Макита, Ясухиро Гэси, Таро Кубо.

Актёры: Тиаки Кобаяси, Юмири Ханамори, Риэ Такахаси и другие.

Дата премьеры: 11 января 2026 года (второй сезон).

Сколько серий: по 13 эпизодов.

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

Второй сезон «Адского рая»: где смотреть?

Аниме официально показывают в «Амедиатеке». Второй сезон стартовал 11 января, еженедельно выходит по одному эпизоду. Финал намечен на 5 апреля. Есть официальная озвучка от «Студийной банды».

Сюжет простой, зато брутальный

Альтернативная Япония периода Эдо. По улицам и деревенькам, окутанным сакурой, бегают люди с удивительными способностями. К примеру, главный герой Габимару не горит в огне и не теряет голову после удара катаной. Благодаря тренировкам он слишком живуч, чтобы погибнуть от таких пустяков.

А ещё в этой реальности есть остров, где вроде бы спрятан эликсир, дарующий бессмертие. За этим снадобьем постоянно отправляют экспедиции, но ни одна не вернулась. Разве что лодки с бедолагами, которые утратили разум и отныне напоминают ходячие цветы, иногда прибиваются к берегу.

В начале аниме на остров отправляют необычных людей вроде Габимару. Все они преступники и обречены на казнь. Единственная их надежда — вернуться домой с эликсиром. Вот только на острове сразу начинаются кошмары будто из Expedition 33. Там монстры, безумие и непобедимые существа, что льют литры крови и кажутся богами. Естественно, ряды героев стремительно сокращаются. Даже бойцы уровня Габимару выживают с трудом.

Габимару крепче, чем кажется Фото: Mappa

Сюжет «Адского рая» интригует, но довольно быстро раскрывает тайны и становится предсказуемым. В аниме пока нет многослойности «Атаки титанов», опустошающей драмы «Человека-бензопилы» или твистов с запечатыванием из «Магической битвы». Зато в нём полно красивых и запоминающихся персонажей, которые даже базовое приключение делают особенным.

Главный герой? Он дьявольски крут, не пасует даже перед богами и постоянно мечется между идеями «убивать всех без разбора» и «быть человеком». К тому же на его мотивации жить и драться построен классный сюжетный поворот. Спутницы Габимару? Всегда до безумия красивые и с ворохом секретов. У той же Юдзурихи не просто так набралась армия фанатов — и не только из-за откровенного наряда. Эта девица — харизматичный трикстер, который может коварно всех обхитрить или отважно ринуться в бой.

Да и многочисленные мечники западают в память. Они бывают огромными и мелкими, хладнокровными и напрочь отбитыми, могут стремиться к славе или к хаосу. В любом случае следить за ними интересно.

Та самая Юдзурихи Фото: Mappa

Хотя главная сила «Адского рая» в том, что все эти ребята могут в любой момент погибнуть. Временами в сюжет вводят приятного парня, который завалит толпу монстров, влюбится и на целый эпизод перетянет на себя внимание. А затем персонажа просто порвут на части — и плевать, что вы уже начали за него болеть. Классно ведь?

Зрелищность в лучших традициях Mappa

Если быть дотошным, к визуалу можно придраться. К примеру, здесь встречаются статичные кадры, когда камера фокусируется на застывшей израненной ноге, и с неё в течение секунд пяти просто капает кровь. Но если снять очки большого и важного эксперта, то выглядит аниме изумительно.

Представьте красочный остров, где повсюду высоченные деревья, зелень и причудливые растения всех цветов. И вот над этим детализированным великолепием возвышается столь диковинный монстр, что его словно Дель Торо рисовал. Тело собрано из человеческих конечностей и разных зверей, из глаз почему-то торчат ноги, на лице застыла жуткая ухмылка. Присмотритесь ещё получше и увидите, что некоторые цветы растут не из земли, а из изуродованных тел участников прошлой экспедиции. Это пугает и завораживает одновременно — и так почти во всех эпизодах.

В аниме хватает жутких сцен Фото: Mappa

Ещё важнее, что в этих диковинных условиях разворачиваются эпические битвы — со стильной хореографией, литрами крови, неожиданными смертями и злодеями, что настойчиво отказываются умирать. В кадре вечно всё горит, взрывается, разлетается на кусочки, а герои устало валятся на землю, но затем встают и снова закатывают рукава.

По ощущениям, сражений в «Адском рае» больше, чем в «Бензопиле» и «Магической битве». Временами герои прерываются на отдых, разговоры и переосмысление, однако даже в этих случаях беседу наверняка прервёт новый враг, свалившийся с небес. Такая динамика цепляет.

Этот парень наглухо отбитый Фото: Mappa

Аниме феноменально стильное

К любому великолепию привыкаешь. Даже к опенингу условного «Человека-бензопилы». Да, заставка там стильная, с вагоном приятных отсылок и намёками на грядущую драму. Вот только к середине сезона её всё равно начинаешь пропускать.

Тем временем за весь первый сезон «Адского рая» я не пролистнул ни одного опенинга. Там изумительная музыка, завораживающие кадры, идеальное сочетание динамики, жестокости и чувственности.

Подобное чувство вкуса — во всём аниме. Герои даже мечи в ножны вкладывают стильно, наряды всегда отражают характер, а шутки часто бьют в цель. Взять эпизод, когда разумный монстр приглашает героев в деревню.

— Я провожу вас в деревню, там есть еда.

— Нет, мы не готовы тебе довериться. Вдруг там ловушка?

— Ещё там есть баня.

Герои: кадр спустя нетерпеливо идут в деревню.

Драмы тоже хватает Фото: Mappa

Шутка вроде глупая, но в сочетании с атмосферой вопиющей опасности и умелой режиссурой почему-то работает. Как и всё аниме пусть и имеет минусы, однако доставляет удовольствие.

«Адский рай»: стоит ли смотреть?

«Адский рай» — аниме из категории «Не стоит пропускать». Оно красивое, динамичное, с роскошными баталиями и персонажами, за которых переживаешь с первого кадра. Если следите за жанром, обязательно запустите «Адский рай».