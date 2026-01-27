Самые ожидаемые фильмы 2026 года

В 2025 году хватало хороших фильмов. Но список ожидаемых блокбастеров в 2026-м вообще сводит с ума. И где найти время, чтобы посмотреть все? Тут возвращение крупных франшиз и оригинальные произведения, эпическая фантастика и комедии с атмосферой нулевых, кино по играм и комиксам. Какой фильм самый ожидаемый? Решать вам!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Одиссея»
Режиссёр: Кристофер Нолан
Актёры: Мэтт Дэймон, Миа Гот, Энн Хэтэуэй
Дата выхода: 17 июля 2026 года
Новая сага Кристофера Нолана. Нужно ли говорить что-то ещё? Тем более что Нолан взял за основу древнегреческий эпос, выбил бюджет в $ 250 млн и собрал невероятный каст, где даже на вторых ролях суперзвёзды уровня Тома Холланда и Шарлиз Терон. «Одиссея» точно будет в топе главных фильмов года.
«Мортал Комбат 2»
Режиссёр: Саймон Маккуойд
Актёры: Карл Урбан, Луди Линь, Джессика Макнэми
Дата выхода: 7 мая 2026 года
Прошлый «Мортал Комбат» был спорным, но ярким фильмом. Вспомните хотя бы разборки Скорпиона и Саб-Зиро, ради которых стоило идти кино. Вероятно, в продолжении такой феерии станет больше, ведь бюджет вырос, в касте появится больше звёзд, а главным героем сделали Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана. Судя по трейлеру, будет круто.
«Мстители: Судный день»
Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо
Актёры: Роберт Дауни-мл., Педро Паскаль, Крис Хемсворт
Дата выхода: 17 декабря 2026 года
После «Войны бесконечности» и «Финала» Marvel выпустила столько проходняков, что интерес к КВМ угас. Однако нет сомнений, что «Судный день» окажется зрелищным эпиком и на сеансах соберёт аншлаги. Потому что злодеем станет доктор Дум в исполнении Дауни-младшего, а легенды уровня Капитана Америка встретят звёздных новичков вроде Мистера Фантастика. Поскорее бы дождаться!
«Человек-паук: Совершенно новый день»
Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон
Актёры: Сэди Синк, Зендея, Том Холланд
Дата выхода: 30 июля 2026 года
В «Совершенно новом дне» герой окажется в мире, где никто его не помнит. Если опираться на одноимённый комикс, то Питер Паркер снимет костюм Человека-паука, а Мэри Джейн найдёт другого парня. Вот только злодеев по-прежнему много. С ними схлестнутся в том числе Халк и Каратель, но без помощи Паука они не обойдутся.
«Острые козырьки: Бессмертный человек»
Режиссёр: Том Харпер
Актёры: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот
Дата выхода: 20 марта 2026 года
Основной сериал завершился, когда Томас Шелби вычислил нового врага. Речь о нацистах, которые сводили героя с ума, подрывали его уверенность и проворачивали хитрые заговоры. В фильме мистер Шелби натянет фирменную кепку, достанет стильный плащ и даст злодеям отпор. Всё же герой бессмертен — и не потому, что его нельзя убить. Просто он считает, что умер ещё в окопах Франции, и в каждом следующем дне видит незаслуженный подарок. Можно ли остановить такого фаталиста?
«Дюна: Часть третья»
Режиссёр: Дени Вильнёв
Актёры: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой
Дата выхода: 18 декабря 2026
Прошлые фильмы основаны на первой книге Фрэнка Герберта, а следующий — на «Мессии Дюны», её продолжении. Атрейдес уже захватил власть на Арракисе, но теперь важно её удержать и не допустить той самой священной войны, когда вселенная погибнет под напором фрименов. При этом ещё и выжить надо, ведь враги плетут интриги и возвращают в игру Дункана Айдахо. Это старый друг Пола, сыгранный Джейсоном Момоа и погибший в первой части. В общем, интриг и драмы будет достаточно.
«Дюна»
Фото: WB
«Супергёрл»
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
Актёры: Милли Олкок, Ив Ридли, Маттиас Шонартс
Дата выхода: 24 июня 2026 года
Все привыкли, что Супергёрл — милая ангельская девица. Вот только за новую киновселенную DC отвечает Джеймс Ганн, так что Кара Зор-Эл станет надломленной оторвой и пьянчугой. В фильме расскажут о её прошлом до попадания на Землю. Девица посмотрит, как умирают её планета и близкие, а затем схлестнётся со зловещим Кремом с Жёлтых холмов. На пути встретятся и легенды вроде Лобо в исполнении Джейсона Момоа.
«28 лет спустя: Храм костей»
Режиссёр: Ниа ДаКоста
Актёры: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд
Дата выхода: 16 января 2026 года
В прошлом фильме Дэнни Бойл оставил многие арки открытыми. Какие ещё ужасы натворит альфа-зомби? Как сложатся отношения Спайка и паркурщиков? К чему приведут философские идеи доктора Келсона? Отвечать будет режиссёр Ниа ДаКоста, которая сняла, кхм, «Капитана Марвел 2». Продолжение ждём, но насторожённо.
«Гренландия 2: Миграция»
Режиссёр: Рик Роман Во
Актёры: Морена Баккарин, Джерард Батлер, Софи Томпсон
Дата выхода: 29 января 2026 года
Фильм-катастрофа, где на планету попадали астероиды, а редкие выжившие искали убежище. В прошлой части они добрались до безопасной Гренландии, но теперь и там всё плохо. Куда ещё податься, если Париж, Лондон и Вашингтон давно сгорели? Западный зритель выяснит это уже 8 января, а российский — 29-го.
«Проект «Конец света»
Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер
Актёры: Райан Гослинг, Милана Вайнтруб, Сандра Хюллер
Дата выхода: 18 марта 2026 года
Фильм основан на романе Энди Вейера, который когда-то написал «Марсианина». Новую книгу тоже экранизируют — причём с Гослингом в главной роли. Его герой просыпается на космическом корабле и не помнит ни своего имени, ни миссию. Зачем он здесь и где остальные? В этом Гослинг разберётся вместо со зрителем.
«Приключения Клиффа Бута»
Режиссёр: Дэвид Финчер
Актёры: Брэд Питт, Карла Гуджино, Тимоти Олифант
Дата выхода: 25 сентября 2026 года
Спин-офф «Однажды в Голливуде» о Клиффе Буте, герое Второй мировой, каскадёре и друге Рика Далтона. Чем он займётся? Пока неизвестно, но сценарий фильма стал самым дорогим в истории, на главную роль вернулся Брэд Питт, а на место режиссёра уселся сам Дэвид Финчер. Точно будет круто.
«Однажды в Голливуде»
Фото: Sony Pictures Releasing
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Режиссёр: Кристоф Ган
Актёры: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн
Дата выхода: 22 января 2026 года
Экранизация Silent Hill 2, где будут жуткие медсёстры, непобедимый Пирамидоголовый, соблазнительная Мария и поиски погибшей жены. Высоки шансы, что фильм выйдет атмосферным и завораживающим. Как иначе, если за режиссуру отвечает Кристоф Ган, который в 2006-м уже снял классный фильм по «Сайлент Хиллу».
«Мандалорец и Грогу»
Режиссёр: Джон Фавро
Актёры: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер
Дата выхода: 20 мая 2026 года
После большого перерыва «Звёздные войны» возвращаются на большие экрана. В фильме расскажут о временах, когда Империя уже пала, но всё ещё контролирует дальние уголки Галактики. Чтобы задушить потенциальный мятеж, Республика нанимает Мандалорца и Грогу. Вот только плёвое дело оказывается опасным и ложится в основу будущего кроссовера, где пересекутся Мандалорец, Асока и другие герои мира Star Wars.
«Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс
Актёры: Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс
Дата выхода: 19 ноября 2026
Помните Хэймитча, который готовил Китнисс Эвердин к смертельным играм? «Рассвет Жатвы» вернётся в прошлое и расскажет о его сенсационной победе. В те времена турниры были иными, но и тогда шокировали жестокостью. Мы знаем, что Хэймитч выиграл, но какой была цена? Наверняка непомерно высокой.
«Нарния»
Режиссёр: Грета Гервиг
Актёры: Дэниэл Крэйг, Эмма Маки, Мэрил Стрип
Дата выхода: 26 ноября 2026 года
В 2026-м вернётся сказочный мир, путь в который лежит через диковинный шкаф. Рекламная кампания ещё не началась и даже тизеры пока не выпустили. Зато каст уже впечатляет. В фильме снимутся бывший агент 007 Дэниэл Крейг, Эмма Маки из «Полового воспитания» и легендарная Мэрил Стрип.
Старые «Хроники Нарнии»
Фото: Buena Vista Pictures Distribution
«Крик 7»
Режиссёр: Кевин Уильямсон
Актёры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй
Дата выхода: 25 февраля 2026 года
«Крик» становится всё изобретательнее. Чего стоят прошлые части, где герои иронизировали над жанром и вычисляли убийцу по киношным штампам. Интересно, что придумают для нового фильма? Там уже не будет Дженны Ортеги, зато Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс вернутся.
«Очень страшное кино 6»
Режиссёр: Майкл Тиддес
Актёры: Локлин Манро, Реджина Холл, Анна Фэрис
Дата выхода: 12 июня 2026 года
Нелепые вопли «Чувааак!» в трубку телефона. Полтергейст, который жаждет не крови, а любви. Соблазнительный призрак — при условии, что на его голове пакет. За это издевательство над хоррорами мы когда-то и полюбили «Очень страшное кино». Будем верить, что новая часть окажется такой же искромётной и снова разлетится на мемы.
«Очень страшное кино»
Фото: Dimension Films
«Дьявол носит Prada 2»
Режиссёр: Дэвид Фрэнкел
Актёры: Мэрил Стрип, Сидни Суини, Энн Хэтэуэй
Дата выхода: 30 апреля 2026 года
19 лет назад провинциальная девица Энди устроилась на работу к деспотичной Миранде Пристли. На протяжении фильма героиня выбирала между карьерой и счастьем, истинной собой и беспринципной машиной, в которую её хотели превратить. 30 апреля история продолжится. На месте режиссёра снова Дэвид Фрэнкел, в касте – старые звёзды и новички уровня Сидни Суини. Зрители с нетерпением ждут вторую часть, её трейлер стал самым просматриваемым в 2025-м.
«История игрушек 5»
Режиссёры: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон
Актёры: Том Хэнкс, Грета Ли, Тим Аллен
Дата выхода: 18 июня 2026 года
Новая «История игрушек» покажет, что современные дети всё реже берут в руки пластмассовые фигурки. К примеру, восьмилетняя Бонни увлечена продвинутым планшетом, так что старые игрушки чувствуют себя ненужными и покидают дом. Их приключения полны опасностей и курьёзов, но наверняка продемонстрируют — не стоит проводить всё время в гаджетах.
«Глиноликий»
Режиссёр: Джеймс Уоткинс
Актёры: Наоми Аки, Эдди Марсан, Макс Мингелла
Дата выхода: 11 сентября 2026 года
Неожиданно, что третий фильм в новой киновселенной DC снимут о Глиноликом. Это старый враг Бэтмена, который принимает любой облик, регенерирует и впечатляет силой. В комиксах он временами выглядел комично, но теперь станет персонажем хоррора. Здорово, что Джеймс Ганн экспериментирует и решается на смелые авантюры.
Глиноликий
Фото: WB
«День разоблачения»
Режиссёр: Стивен Спилберг
Актёры: Джош О’Коннор, Ив Хьюсон, Эмили Блант
Дата выхода: 11 июня 2026 года
Спилберг возвращается с новой фантастикой. По сюжету героиня Эмили Блант рассказывает о погоде по новостям и одной из первых узнаёт, что инопланетяне существуют и вот-вот заявятся на Землю. Рассказывать ли людям правду? Не поднимется ли излишняя паника? Да и чего хотят пришельцы: мира или войны? На этих вопросах и сфокусируется маститый режиссёр.
«Король и Шут. Навсегда»
Режиссёр: Рустам Мосафир
Актёры: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова
Дата выхода: 19 февраля 2026 года
Сериал о Горшке и Князе стал большим хитом, но повторят ли успех в полнометражке? Всё же у него есть особенность: в сюжете будут вкрапления из реальности, но основа — фэнтезийная. Герои продолжат путешествовать по сказочному миру, петь «Мёртвого анархиста» и драться с Некромантом. Уже 19 февраля узнаем, впечатлит ли кино фанатов.
