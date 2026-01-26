Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit

Ещё полгода назад PARIVISION воспринимали как «рабочую лошадку» тир-2 сцены: команда брала количеством матчей, а не громкими победами. Сегодня это топ-4 рейтинга VRS и победители BLAST Bounty Winter 2026. Давайте же разбираться, как Jame и компания прошли путь от бесконечных квалификаций до разгрома Team Spirit и Team Falcons .

PARIVISION на Majestic LanDaLan 3 Фото: HLTV

Как гринд PARIVISION превратился в стратегию

История нынешней PARIVISION началась в январе 2025-го, когда организация сделала ключевую инвестицию, подписав костяк, знающий вкус побед на мэйджорах: капитана Джами Jame Али и тренера Дастана dastan Акбаева. До этого момента ростер представлял собой набор талантливых стрелков без стержня, но с приходом опытного дуэта у проекта появилась чёткая, пусть и циничная, идея.

Стратегия клуба на 2025 год строилась на математическом расчете модели Valve Regional Standings (VRS). Пока топ-команды отдыхали между крупными ивентами, PARIVISION играла всё подряд. Более 300 официальных карт за год .

Эта тактика сработала осенью. В сентябре команда выиграла Majestic LanDaLan 3, а к зиме набрала достаточно очков, чтобы отобраться на StarLadder Budapest Major 2025. На мэйджоре команда вылетела со Stage 3 со статистикой 0-3, успев одолеть Team Liquid и NiP.

zweih на мэйджоре в Будапеште Фото: HLTV

Мэйджор как проверка

Турнир в Будапеште подсветил главную проблему: одной тактики и дисциплины Jame мало. Чтобы побеждать на элитном уровне, нужна чистая огневая мощь, способная решать микромоменты. Команде не хватало человека, который мог бы «включать режим бога» в критических ситуациях. Осознание этого факта привело к решительным мерам в межсезонье.

В межсезонье руководство PARIVISION пошло на риск. Вместо привычного отдыха команда продолжила тренироваться, а в январе провела главную замену: место снайпера Андрея AW Анисимова занял Иван zweih Гогин.

Выходец из Team Spirit прошёл ту же школу, что и суперзвёзды вроде donk, но не смог закрепиться в основе «драконов». И для PARIVISION это было идеальное усиление: игрок с топовой индивидуальной подготовкой и запредельной мотивацией доказать всем критикам, что они не были правы насчёт него.

Jame на BLAST Bounty Winter 2026 Фото: HLTV

BLAST Bounty Winter — как PARIVISION «ломала» звёзд

На BLAST Bounty Winter 2026 команда приехала уже не в статусе «пассажиров», а как готовый механизм. То, что Jame и dastan сотворили в плей-офф, можно назвать мастер-классом по нейтрализации звёздных игроков соперника.

Было неудивительно, что PARIVISION выбрала себе в противники Team Spirit. Это выглядело как самоубийство, однако на деле оказалось холодным расчётом: Jame славится умением готовиться к фаворитам, а zweih знал внутреннюю кухню соперника.

И план сработал идеально. Главная звезда мира, Данил donk Крышковец, просто не находил себе места на карте. Его агрессию либо наказывали перекрёстным огнём, либо просто избегали его зон. Итог дуэли капитана против вундеркинда красноречив: Jame убил donk 14 раз, умерев от его руки всего шесть . Zweih тоже показал стабильную игру против бывшей организации, не допустив критических ошибок.

Триумф PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 Фото: HLTV

В следующем матче команду ждала бразильская FURIA. Они привыкли играть на эмоциях и агрессии, надеясь задавить оппонента темпом. Но структура PARIVISION разбила хаотичные атаки бразильцев: сразу четыре игрока закончили матч с рейтингом выше 1,15. Снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко был полностью выключен из игры, закончив серию с рейтингом 0,76.

Решающая серия со звёздной Team Falcons стала проверкой характера. И тут включился «фактор икс» — Эмиль nota Москвитин. Рифлер, державшийся в тени прошлых матчей, выдал игру уровня MVP с рейтингом 1,50. Новичок zweih окончательно оправдал свой трансфер, набив рейтинг 1,16 — выше, чем у любой звезды соперника . И даже гениальный Илья m0NESY Осипов не смог взломать эту систему, проиграв Jame девять дуэлей из 15.

Что это значит для PARIVISION?

Победа на BLAST Bounty Winter 2026 вывела PARIVISION на четвёртое место в рейтинге VRS. Стратегия, основанная на комбинации опыта Jame, тренерской работы dastan и точечном усилении состава молодыми стрелками (zweih, nota), доказала эффективность.

Команда эволюционировала. Из тех, кто «фармит» очки на тир-2 турнирах, они превратились в элитный сквад, который:

умеет выключать из игры суперзвёзд уровня donk и m0NESY;

обладает вариативной огневой мощью благодаря трансферу zweih и прогрессу nota;

минимизирует хаос на карте, заставляя соперника ошибаться первым.

В сезон 2026 года PARIVISION входит уже не тёмной лошадкой, а полноценным претендентом на титулы, с которым теперь вынужден считаться каждый гранд. И проверка нового статуса начнётся совсем скоро: уже 28 января стартует IEM Krakow. Для команды Jame это возможность удержаться на элитном уровне.