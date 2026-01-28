Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Главная Чемп.Play Статьи

Золотой дубль 2026: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, Никита Симонян, Егор Бероев

Слабое кино о великой победе. Обзор «Золотого дубля» о Никите Симоняне
Святослав Лецкий
Золотой дубль 2026
Комментарии
ФК «Арарат» против киевских функционеров.

Премьера «Золотого дубля» вышла замечательной. В кинотеатр заглянули футболисты, которые в 1973-м принесли «Арарату» чемпионство и Кубок СССР, среди толпы гулял Валерий Карпин, исполнитель главной роли Егор Бероев поговорил с журналистами о жизни и кино. А перед самим сеансом съёмочная группа тепло вспоминала Никиту Симоняна. Как он тренировал «Арарат», как даже в 99 лет оставался подвижным и увлечённым, как попросил показать в фильме свою главную черту — стойкость.

Это было трогательно. На фоне этих чувств мне хотелось бы полюбить «Золотой дубль» и посоветовать вам купить билеты. Увы, есть проблема: Никита Симонян и победы «Арарата» — это величие, а вот кино о них вышло посредственным.

«Золотой дубль»: главное о фильме

Название: «Золотой дубль»
Режиссёр: Мгер Мкртчян.
Актёры: Егор Бероев, Софья Донианц, Сергей Шакуров и другие.
Дата выхода: 29 января 2026 года.
Жанр: драма, спорт.
Страна: Россия.

«Золотой дубль»: где смотреть?

Показы в России начнутся 29 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино».

Неумело о великом

Я искренне верю, что вся команда «Золотого дубля» горела идеей и прониклась величием Симоняна и «Арарата». Но так уж бывает, что любви оказывается мало. Ещё нужны мастерство, техническая сноровка и умение подчеркнуть драму, отделить лишнее от важного, уместить целый футбольный сезон в два часа. Именно с этим в «Золотом дубле» беда.

Странности начинаются, даже когда герои просто говорят. Они могут поднять важную тему, пожаловаться на жизнь или произнести эмоциональную речь о новом тренере. Сами по себе реплики хорошие, но вот проблема: на протяжении всего хронометража звук редко попадает в губы. Когда озвучка и лица персонажей живут сами по себе, возникает тревожное чувство неправильности, из-за которого проникнуться драмой не выходит. Ладно бы речь шла об эпизодах, но из них состоит почти всё кино.

Егор Бероев в роли Симоняна

Егор Бероев в роли Симоняна

Фото: Атмосфера кино

Другая претензия — к монтажу. Представьте важную сцену, где «Арарат» проиграл важный матч. Спортсмены озадачены, а тренер заходит в раздевалку и толкает мудрую речь. Этому эпизоду не нужна динамика. Наоборот, зритель должен раствориться в диалоге и прочувствовать неудачу. Для этого маститые режиссёры обычно затягивают кадр, иногда обходятся лонгшотом — так и подчёркивают важность момента.

Однако монтажёр «Золотого дубля» включает режим клипмейкера и выдаёт по паре склеек на секунду. Вот один футболист, второй, третий, тренер, другой тренер. Камера так мечется между персонажами, что неподготовленного зрителя точно укачает. А зачем нужен этот приём? Полагаю, ради драйва. Вот только динамике в такой сцене не место.

На том же уровне и графика, которой на удивление много. Рисовали даже необязательные эпизоды. Вот болельщики едут на финал Кубка — естественно, на CGI-поезде. Вот Симоняна встречают с самолёта, а местные армяне стоят не в аэропорту, а напротив зелёного фона. Вот спортсмены пошли на балет, хотя по ощущениям — в кинотеатр. А вот футбольный матч — зачастую на нарисованном поле и с воображаемым мячом.

Допускаю, что нарисовать фоны, поезд и футбольное поле легче, чем снять на камеру. Просто в реальных кадрах есть магия, которая погружает в историю, делает её достоверной. И ведь самый тоскливый факт в том, что выглядит графика отвратительно. То ли специалисты из компании AP Cinema катастрофически спешили, то ли работали спустя рукава.

А вот натурные съёмки выглядят отлично

А вот натурные съёмки выглядят отлично

Фото: Атмосфера кино

Я бы легко простил технические огрехи, окажись сама история трогательной и вдумчивой. Не знаю, насколько она достоверна, но уж точно переполнена сумбуром и странной логикой. Допустим, Никита Симонян прилетает в Армению и чувствует себя чужим. Люди здесь непривычно дружелюбны и ждут от тихони-тренера того же. Ещё и команда ценит свободу выше дисциплины. Из этого складывается недоверие армян к Симоняну. К чему оно приводит? К серии побед и первому месту в таблице.

Позже Симонян внутренне растёт: заводит дружбу с соседями, доверяет спортсменам, ведёт команду на балет. Чем оборачивается развитие? Серией из четырёх поражений. Возможно, в жизни было подобное, но в рамках фильма такой ход не работает. В нём ведь должна быть адекватная логика в духе «Был чужаком — проигрывали» и «Стал лучше — победили».

Ближе к финалу команда всё-таки становится сплочённой, однако моральный рост Симоняна тут ни при чём. Чтобы команда доверилась тренеру, ему стоило лишь крикнуть «Арарат — чемпион» и подраться с фанатами киевского «Динамо». Сама сцена неуклюжая, но милая и драматичная. Минус в том, что она обнуляет значимость прошлых решений.

Путь к сближению у тренера и команды тернистый

Путь к сближению у тренера и команды тернистый

Фото: Атмосфера кино

Впрочем, о значимости некоторых арок команда «Золотого дубля» вряд ли переживала. В фильме мало футбола и всего один тактический разбор, зато уйма побочных и зачастую лишних линий. К примеру, внушительная часть хронометража посвящена спекулянту, который продаёт палёные футболки и джинсы. Влияет ли он на основной сюжет? Нет, этот парень просто есть.

Как есть и чиновники-коррупционеры, силами которых «Динамо» становится клубом-антагонистом. Дуэт функционеров при каждом появлении настаивает, что киевляне обязаны выиграть вообще всё, и промышляет коварством — как вариант, подкупает целые команды. Персонажи абсурдные, карикатурные и как будто лишние. Если бы их вырезали и уделили больше внимания пути Симоняна, стало бы лучше.

Звёзды «Арарата»

Звёзды «Арарата»

Фото: Атмосфера кино

Есть ли в фильме плюсы? Конечно. Егор Бероев вполне убедителен в роли Симоняна и похож на молодого футболиста. В «Арарате» полно харизматичных спортсменов. Финальный матч интересный и с трогательной развязкой. Архивные съёмки очаровательны. Вот только минусов слишком много, чтобы воспринимать «Золотой дубль» как качественное кино. Скорее, как проходняк.

«Золотой дубль»: стоит ли смотреть?

Подвиги Симоняна и «Арарата» заслужили экранизацию, но более компетентную. С реальным футболом, а не нарисованным. С сюжетом, где есть логика и очаровательная драма. В конце концов, с голосами, которые попадают в губы. Впрочем, даже в текущем состоянии некоторые фанаты получат от фильма удовольствие, пусть и небольшое.

Оценка «Золотого дубля» — 5,5 из 10

Понравилось

  • Егор Бероев хорошо сыграл Симоняна.
  • Финальный матч приятный.

Не понравилось

  • Сумбурный сюжет.
  • Уйма лишних арок.
  • Обилие технических огрехов.
Комментарии
