Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»

«Худший фильм 2026 года уже здесь, а на дворе всего лишь январь». Примерно так о новом фильме Бекмамбетова писали авторитетные СМИ. В рецензиях громили всё: сюжет, актёрскую игру, динамику, концовку. Критики во многом правы, ведь кино далеко от идеала. Однако абсолютного разгрома оно не заслужило. Это достойный триллер на вечер, который быстро выветривается из головы, но приносит немало удовольствия.

«Казнить нельзя помиловать»: главное о фильме

Название: «Казнить нельзя помиловать» (Mercy)

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов.

Актёры: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Кали Реис и другие.

Дата выхода: 23 января 2026 года.

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

Страна: США.

«Казнить нельзя помиловать»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 23 января. Неофициальные показы в России уже начались. Цифровая версия выйдет ориентировочно в середине – конце марта.

ИИ — не друг и не враг

В ближайшем будущем мир абсолютно свихнулся. В США столько преступников, что в городах появились красные зоны, куда даже полиция не заходит. Чтобы навести порядок, власти придумали ИИ-судью. Он анализирует улики, выслушивает потенциальных злодеев и даже казнит их. С таким инструментом количество преступлений резко снизилось, а жизнь наладилась — до тех пор, пока на суд не попал Крис.

Это офицер полиции, сторонник ИИ и главный подозреваемый в убийстве жены. Теперь у него есть 90 минут, чтобы убедить искусственный интеллект в невиновности. Вот только обстоятельств трагедии герой не помнит, а все улики против него.

Крис Пратт в трудной ситуации Фото: Amazon MGM

У «Казнить нельзя помиловать» интригующая завязка. Персонаж Криса Пратта прикован к креслу, напротив него — ИИ в исполнении очаровательной Ребекки Фергюсон. Под рукой – записи с камер, переписки с любых телефонов и прочие безграничные возможности. Они пригодятся, чтобы вникнуть в дело и понять, кто убил супругу. Всё это – с драйвом, сюжетными поворотами и настойчиво тикающим таймером, намекающим на скорую казнь.

За сюжетные дыры фильм ругают не зря, он во многом странный и непоследовательный. Судья-ИИ кратно снизил преступность? А как именно? Наверное, бегал по подворотням и пистолеты отбирал. Все называют ИИ беспристрастных и чётким? Стоит герою сказать «Сестра, давай нарушим протокол и сделаем что-нибудь безумное», как нейросеть ответит: «Так нельзя, но погнали». Не говорю уже о злодее, который проворачивает столь многослойный и неуклюжий план, что он граничит с абсурдом.

Бекмамбетов снял фильм, чтобы донести мысль: ИИ — практически ребёнок, и его нужно воспитывать добром, человечностью, примерами нелогичных подвигов. Увы, режиссёр преподнёс идею неловко и сумбурно, так что проникнуться ей трудно. В результате кино кажется наивной сказкой, от морали которой зритель снисходительно улыбнётся.

У героя есть тёмные стороны Фото: Amazon MGM

За сценарные промахи «Казнить нельзя помиловать» легко громить. Но вот нюанс: минусы не мешают веселью. Весь хронометраж в кадре происходит нечто занятное. Подозреваемые меняются, добряки оборачиваются злодеями, один сюжетный поворот следует за другим, разрозненные улики складываются в нечто целостное и масштабное. Пусть местами и происходят глупости, однако за действом смотришь с интересом.

Не раздражает и скринлайф, любимый формат Бекмамбетова. Вплоть до финала герой сидит в замкнутом помещении и болтает с ИИ, а его действия — звонки, изучение камер, сбор улик — подаются через те самые экраны, на которых что-то происходит. Обычно формат уместен лишь в сочетании с хорошим сюжетом, но и в новинке он работает. Вероятно, за счёт взрывов, погонь, стрельбы, высоких ставок и прочего веселья.

В конце концов, в фильме приличная актёрская игра. Если Пратт не делает ничего примечательного, то смотреть на Ребекку Фергюсон в очередной раз приятно. Её сжатые скулы и холодный взгляд, изредка сменяющийся интересом и теплом, — не менее любопытное зрелище, чем взрывы и попытки героя докопаться до истины.

Экшен тоже будет Фото: Amazon MGM

В «Казнить нельзя помиловать» хватает и достоинств, и минусов. Их сочетание породило любопытный случай, когда критики зацепились за поверхностность и сюжетные промахи, а затем поставили на Rotten Tomatoes сокрушительные 23% свежести. Тем временем зрители пожали плечами и насладились динамикой, напряжением и Ребеккой Фергюсон. В итоге от обычных пользователей на том же агрегаторе — 82%.

Любое искусство — всегда вкусовщина. Однако я после просмотра так и не понял выпадов в сторону фильма. Да, недостатки есть — и всё равно выделить триллеру вечер было здорово.

«Казнить нельзя помиловать»: стоит ли смотреть?

Не ждите от фильма интеллектуальности и логичного сюжета. Это озорной зрительский аттракцион, который временами шокирует абсурдом, но затем окупает минусы напряжением и динамикой. Если хотите провести весёлый вечер, то «Казнить нельзя помиловать» — хороший вариант.

Оценка «Казнить нельзя помиловать» — 7 из 10

Понравилось

Напряжённая и динамичная история

Восхитительная Ребекка Фергюсон.

Не понравилось