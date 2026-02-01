Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»

Сэм Рэйми садится в режиссёрское кресло редко и не всегда метко. Его «Мультивселенной безумия» не хватило того самого безумия, сказке по мотивам «Волшебника Изумрудного города» — оригинальности, хоррору «Затащи меня в ад» — самого ужаса, который даже по меркам режиссёра слишком часто скатывался в комедию.

Зато в работах Рэйми всегда находится некая искра. Вы можете не любить второго «Доктора Стрэнджа», но разве вы не удивились, когда Алая Ведьма жестоко расправилась с супергероями? Вы могли кривиться от непонимания на сеансе «Затащи меня в ад», однако точно не оставались равнодушным.

29 января режиссёр выпустил новый фильм, и в нём тоже есть искра. Да такая, что к финалу аплодируешь и советуешь знакомым бежать в кино.

«На помощь»: главное о фильме

Название: «На помощь» (Send Help).

Режиссёр: Сэм Рэйми.

Актёры: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Брюс Кэмпбелл и другие.

Дата выхода в России: 29 января 2026 года.

Жанр: триллер, ужасы.

Страна: США.

«На помощь»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 29 января. Неофициальные показы в России стартуют в начале февраля. Цифровая версия ожидается в марте-апреле.

На необитаемом острове — с психопатом

Линда — большой профессионал, который разбирается с цифрами и тянет свою фирму к успеху. Вот только дама неумело общается с коллегами, неряшливо выглядит и с попугаем ладит лучше, чем с людьми. Она всё равно заслуживает повышения, однако должность отдают бестолковому парню, который ворует заслуги Линды и играет с надменным боссом в гольф.

Всё меняется, когда корпоративный самолёт терпит крушение на необитаемом острове. Среди выживших – только Линда и тот самый недоумок-босс. Хорошая новость – в том, что героиня обожает шоу про выживание в духе «Последнего героя» и даже подавала заявку на шоу. Быть может, благодаря её навыкам персонажи уцелеют, подружатся и вернутся домой?

Героиня на охоте Фото: 20th Century Studios

Поначалу «На помощь» напоминает романтическую комедию. Вот необитаемый остров, а вот – два человека, которые не терпят друг друга. Они наверняка пройдут большой путь, вырастут над собой и к финалу так сблизятся, что до свадьбы останется один шаг. Так ведь? Ничего подобного, ведь на посту режиссёра – Сэм Рэйми. Он усыпит бдительность штампами, а затем подкинет такие неожиданности, что кино покажется самым безумным за годы.

Представьте охоту, когда героиня Рэйчел Макадамс берёт копьё и выслеживает кабана. От этой сцены ждёшь испытания, но умеренного. Чтобы герои страдали, но не слишком. Чтобы была жестокость, но аккуратная. Однако в новинке охота — воплощение неадекватности. Литры крови, ультражестокость, свирепая и грязная борьба с выдавленными глазами, слюнями и соплями. И всё это – с героиней, которая должна бы ужаснуться и сломаться, а на деле говорит: «Мне понравилось!»

Тогда ты и понимаешь, что «На помощь» — не классическое кино о выживании на острове, а деконструкция жанра. Причём брутальная, с неожиданными поворотами, отсылками на The Last of Us и уймой сцен, от которых стынет кровь.

Невыносимо напряжённая сцена Фото: 20th Century Studios

Сила фильма – в Сэме Рэйми, который в очередной раз удивил, и главной героине в исполнении Рэйчел Макадамс. Поначалу в ней видишь милую и неуклюжую бедняжку, что страдает от несправедливости и желает всем добра. Тем временем её босс — несносный подонок. Даже на острове он мнит себя командиром, задирает нос и творит всякую дичь. Однако на протяжении фильма ситуация радикально меняется, и ты искренне не понимаешь, за кого болеть.

Если Дилан О’Брайен просто убедительно сыграл неприятного босса, то Рейчел Макадамс сотворила феерию. Она побудет и неуверенной девицей, и сексуальной хищницей, и наглухо отбитой стервой. В каждом образе актриса на удивление прекрасна. Полагаю, что в портфолио Макадамс не найдётся другой столь же многогранной роли. Увы, на «Оскар» за такого грязного персонажа не номинируют, однако место в сердце зрителя актриса займёт.

Такой Макадамс мы ещё не видели Фото: 20th Century Studios

«На помощь» — удивительный фильм. После него хочется не бежать из зала, а переварить зрелище, пока по экрану бегут титры. Потому что ты видел трансформацию хорошего человека в монстра, умиротворение и невыносимую жестокость, надежду на справедливость и её погибель. И пусть ты почти два часа кривился от бесчеловечности, зато получил уйму неожиданных эмоций. Разве не в них один из смыслов кинематографа?

«На помощь»: стоит ли смотреть?

Сегодня выходит так много контента, что зрители устали от классических супергероики, ужасов и романтических драм. Тем временем Сэм Рэйми берёт завязку милого фильма о необитаемом острове и креативно извращает жанр безумием, жестокостью, вопиющей бесчеловечностью. Поэтому новинка цепляет и кажется чем-то свежим. Если посмотрите «На помощь», вряд ли разочаруетесь.

Оценка фильма «На помощь» — 8 из 10

