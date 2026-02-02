Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Бонус-коды Мира танков, февраль-2026: табель-календарь, промокоды, действительные, актуальные, бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в феврале 2026 года
Георгий Глазов
Бонус-коды «Мира танков», февраль 2026 года
Комментарии
А также табель-календарь до конца месяца.

С наступлением февраля в «Мире танков» обновились и бесплатные награды, которые могут получить игроки. И если новые промокоды в последнее время появляются не очень часто, то табель-календарь уже тут и ждёт фанатов игры. Сегодня мы отметим в нашем гайде рабочие промокоды и поможем их использовать. Вперёд!

Материалы по теме
Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit
Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в феврале 2026 года)

  • MTNEW2026YEAR — 10 контейнеров «Ящик с мандаринами»;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100% экипажем на 10 боёв;
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100% экипажем в аренду на 10 боёв;
  • BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100% экипажем на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100% экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100% экипажем на 10 боёв.
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

К сожалению, на текущий момент разработчики не добавили ни одного свежего промокода для «Мира танков» — возможно, что-то ещё появится позднее. А начинающие геймеры могут воспользоваться инвайт-кодами для получения наград в самом начале своего пути. Ниже отмечена каждая доступная опция.

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2,5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час.

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Материалы по теме
ZywOo назвал несколько характеристик, в которых он лучше s1mple
Истории
ZywOo назвал несколько характеристик, в которых он лучше s1mple

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

В «Мире танков» геймеры могут заглянуть в табель-календарь и каждый день получать ценные призы. Для этого сделайте несколько простых шагов:

  1. Перейдите на страницу табель-календаря.
  2. Нажмите на текущий свободный день.
  3. Запустите игру для сохранения награды.
Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: Lesta

Обратите внимание: в течение одного дня можно получить только один предмет. Если пропустить что-то или не запустить игру, то придётся продвигаться по табель-календарю с той позиции, на которой геймер остановился в прошлый раз. Обновление календаря происходит в 3:00 мск.

Награды за февраль

100 золота;
100 бонов;
20 000 серебра;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
7 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
1 демонтажный набор;
1 день премиум-аккаунта;
2D-стиль «200 дней и ночей»;
3 декали «Стальной романтик»;
3 декали «Блинный день»;
3 декали «Няньшоу»;
2D-стиль «23 февраля 2026»;
1 случайное игровое имущество;
1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

Если и этих наград недостаточно, то обязательно посетите «Призовую коробку». Активируйте кнопку «К подаркам» и посетите игру, чтобы забрать немного ценных предметов. В зависимости от даты последнего входа в игру можно добыть неделю премиум-аккаунта, боевые задания и купоны на скидку во внутриигровом магазине.

Материалы по теме
«Эти футболисты играли не за деньги». Он воплотил Никиту Симоняна в кино
Эксклюзив
«Эти футболисты играли не за деньги». Он воплотил Никиту Симоняна в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android