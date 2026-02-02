А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в феврале 2026 года

С наступлением февраля в «Мире танков» обновились и бесплатные награды, которые могут получить игроки. И если новые промокоды в последнее время появляются не очень часто, то табель-календарь уже тут и ждёт фанатов игры. Сегодня мы отметим в нашем гайде рабочие промокоды и поможем их использовать. Вперёд!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в феврале 2026 года)

MTNEW2026YEAR — 10 контейнеров «Ящик с мандаринами»;

PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100% экипажем на 10 боёв;

25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100% экипажем в аренду на 10 боёв;

BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100% экипажем на 10 боёв;

6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100% экипажем на 10 боёв;

OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100% экипажем на 10 боёв.

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

К сожалению, на текущий момент разработчики не добавили ни одного свежего промокода для «Мира танков» — возможно, что-то ещё появится позднее. А начинающие геймеры могут воспользоваться инвайт-кодами для получения наград в самом начале своего пути. Ниже отмечена каждая доступная опция.

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2,5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час.

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

В «Мире танков» геймеры могут заглянуть в табель-календарь и каждый день получать ценные призы. Для этого сделайте несколько простых шагов:

Перейдите на страницу табель-календаря. Нажмите на текущий свободный день. Запустите игру для сохранения награды.

Табель-календарь Фото: Lesta

Обратите внимание: в течение одного дня можно получить только один предмет. Если пропустить что-то или не запустить игру, то придётся продвигаться по табель-календарю с той позиции, на которой геймер остановился в прошлый раз. Обновление календаря происходит в 3:00 мск.

Награды за февраль

100 золота;

100 бонов;

20 000 серебра;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

7 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

1 демонтажный набор;

1 день премиум-аккаунта;

2D-стиль «200 дней и ночей»;

3 декали «Стальной романтик»;

3 декали «Блинный день»;

3 декали «Няньшоу»;

2D-стиль «23 февраля 2026»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

Если и этих наград недостаточно, то обязательно посетите «Призовую коробку». Активируйте кнопку «К подаркам» и посетите игру, чтобы забрать немного ценных предметов. В зависимости от даты последнего входа в игру можно добыть неделю премиум-аккаунта, боевые задания и купоны на скидку во внутриигровом магазине.