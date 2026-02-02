Промокоды Standoff 2 в феврале 2026 года

Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 — самые редкие промокоды, которые очень трудно добыть. На текущий момент разработчики редко их выпускают, поэтому добыть новые опции почти не представляется возможным. Мы укажем все известные промокоды Standoff 2 на февраль и поможем раздобыть голду.

Рабочие промокоды Standoff 2:

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;

SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;

SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;

SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».

Как и предыдущий месяц, на просторах Сети не появилось новых промокодов. Обращайте внимание на социальные сети Axlbot — возможно, что-то интересное будет позднее.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Для активации промокодов Standoff 2 воспользуйтесь нашей инструкцией. Вот она:

Откройте игру. Нажмите на значок пистолета в левой части экрана. Посетите раздел «Магазин». Нажмите на кнопку «Промокод». Введите промокод. Используйте «Применить».

Если все шаги пройдены верно, а промокод оказался рабочим, то на экране появится информация об успешной выдаче предмета.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как получить голду в Standoff 2

В Standoff 2 игроки могут использовать голду, редкий платный ресурс, который позволит получить различные предметы. Ниже указано несколько способов для её получения:

Активация промокодов. Самый редкий вариант. Иногда можно добыть промокод в официальных социальных сетях студии. Покупка золота. Самый простой вариант. Посетите магазин и купите голду.

Выполнение заданий. За успешное выполнение заданий игроки получат серебро, ещё один вариант внутриигровой валюты. Покупка на неё кейсов позволит в редких случаях добыть голду. Участие в мероприятиях. Иногда в игре проходят ивенты, участие в которых может принести полезные награды. Продажа скинов. Перепродажа скинов позволит заработать голду, но стоит учитывать, что такой вариант подходит только опытным трейдерам, знающим толк в этом процессе. Будьте осторожны и не тратьте деньги просто так, если не уверены в своих силах. Использование сторонних приложений. Участие и выполнение заданий через приложения Google Play и App Store теоретически может принести награды в игре. Но будьте осторожны и пользуйтесь только проверенными приложениями.

Запомните: никогда не прибегайте к читам, не посещайте малоизвестные сайты и не переходите по неизвестным ссылкам. Будьте осторожны, внимательны и бдительны, иначе можно потерять доступ к своему аккаунту.