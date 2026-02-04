Лучший гео-дамагер и один из сильнейших героев игры в целом.

Гайд по Цзы Бай в Genshin Impact: лучшие отряды и сборка персонажа

В начале февраля в Genshin Impact стал доступен новый играбельный персонаж — Адепт Белая Лошадь из Ли Юэ, носящая имя Цзы Бай. В бою героиня использует новую механику лунной кристаллизации, что позволило ей стать одним из самых эффективных дамагеров в игре.

Сегодня мы разбираем все нюансы геймплея Цзы Бай, примеры команд и подробности сборки, чтобы увеличить урон Лошади в боевых режимах и легко проходить все эндгейм-активности.

Цзы Бай: Быстротечные воды сокрытого ручья

Элемент: гео

Оружие: одноручный меч

Редкость: 5 звёзд

Как получить Цзы Бай в Genshin Impact

Новый пятизвёздочный персонаж, как это обычно бывает, доступен только в молитве событий ограниченное время. Баннер Цзы Бай уже открыт и будет доступен с 3 по 24 февраля (до выхода следующей версии).

После этого получить Белую Лошадь можно будет только в повторном баннере. Обычно рераны персонажей проходят через несколько месяцев, так что следующий шанс выбить гео-девушку может появиться ближе к концу 2026 года.

В баннере Цзы Бай также доступны 4-звездочные Горо, Айно и Иллуги Фото: HoYoverse

Как играть за Цзы Бай: роль персонажа и механики

В ходе сражения Белая Лошадь выполняет роль основного дамагера — то есть персонажа, который наносит наибольший урон. На это нацелены способности героя, использующие новую реакцию Лунного кристалла .

В отличие от обычной кристаллизации, лунная создаёт не щит, а тотемы в виде золотого месяца. После трёх активаций они наносят урон противникам поблизости.

Ротация Цзы Бай в Genshin Impact

Геймплей за нового героя может показаться слегка однообразным — с другой стороны, идеальные связки в бою будет легко освоить даже неопытным игрокам. Порядок действий следующий:

Выводим в активное состояние саппортов: активируем баффы и накладываем на врагов гидро. Выходим на поле за Цзы Бай, активируем особую стойку способностью (клавиша E). Бьём врага обычными атаками подряд, набирая стаки (обычно хватит 3–4 ударов). Нажимаем усиленный навык под стаками (Е). Если хватает энергии, после окончания стойки активируем ульту (Q).

После выполнения возвращаемся к пункту 1 и повторяем всё заново.

Тотемы Лунной кристаллизации в Genshin Impact, которые создают новые гео-персонажи в сочетании с гидро Фото: HoYoverse / Кибер

Созвездия Цзы Бай в Genshin Impact

Самые сильные созвездия Белой Лошади — С1, С2 и С6 . Два первых усиления дают большой прирост к урону, а последнее традиционно делает героя невероятной имбой.

С1 или сигна? Между первым созвездием и оружием лучше выбрать меч — он даёт примерно на 7% больше урона. Однако стоит помнить, что сигна Цзы Бай подходит только ей и будет не так эффективна на других персонажах.

Созвездие Бонус Прирост

урона С1 Ускоряет набор стаков для усиленного навыка + его можно использовать больше раз. +12% C2 Увеличивает урон команды от Лунной кристаллизации на 30%. +32% C3 Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15). +40% C4 Цепочка атак для набора стака не срывается при уворачивании. +50% С5 Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15). +52% С6 Скорость набора стаков увеличивается, навык расходует сразу все очки и наносит больше урона. +97%

Цзы Бай наносит большой урон уже на С0 и не требует конст — она и без них одна из сильнейших в игре Фото: HoYoverse

Прокачка Цзы Бай: материалы и боссы

Для возвышения героя и увеличения уровня до 90-го потребуются материалы с нового босса, а также диковинки из Ли Юэ и другие ресурсы.

18 потрёпанных, 30 безупречных и 36 заиндевевших мандатов — добываются с опричников Фатуи в открытом мире.

46 остатков крыла ужаса — с босса Повелитель скрытых глубин: Шёпот кошмаров в Нод-Крае.

168 голубых лилий — диковинки из Ли Юэ.

Осколки, фрагменты, куски и драгоценные камни топаза Притхива — гео-камни с боссов.

421 книга опыта героя.

1 653 000 моры.

Для прокачки каждого таланта до 10-го уровня нужны материалы из подземелья Ли Юэ и «шахматного» босса.

6 потрёпанных, 21 безупречный и 31 заиндевевший мандат.

3 книги учения, 21 указания и 38 философии о «Золоте» в подземелье Ли Юэ.

4 вознесший образца Ферзя с еженедельного босса Игра пред вратами.

1 корона прозрения.

1 653 000 моры.

Приоритет в изучении стоит отдавать элементальному навыку, затем — ультимейту. Обычные атаки можно не качать совсем: герой будут достойно работать при прокачке талантов 1-10-10 или даже 1-10-8 .

За выполнение тестового забега и сюжетного задания Цзы Бай можно получить все материалы для прокачки героя сразу до 60-го уровня Фото: HoYoverse

Лучшее оружие и артефакты

Самая необходимая характеристика — защита, от которой зависит урон в стойке и бонусы от пассивных талантов. Также при сборке нужно подбирать снаряжение на шанс крита и критический урон, а также мастерство стихий и восстановление энергии для стабильного накопления энергии.

Как и у других дамагеров, новый сигнатурный меч имеет большое преимущество и даёт примерно 20% дополнительного урона. При этом Цзы Бай может показывать неплохой урон даже с трёхзвёздочным оружием.

Светоносный осколок луны (5 звёзд) — сигна даёт сразу 88% крит. урона и позволяет раскрывать все способности персонажа.

— сигна даёт сразу 88% крит. урона и позволяет раскрывать все способности персонажа. Ураку мисугири (5 звёзд) — сигна Тиори даёт такие же криты и бонус к гео-урону, поэтому является вторым лучшим решением для Белой Лошади.

— сигна Тиори даёт такие же криты и бонус к гео-урону, поэтому является вторым лучшим решением для Белой Лошади. Свет лиственного разреза (5 звёзд) — лучшее оружие Аль-Хайтама тоже повышает критический урон плюс повышает мастерство стихий при игре с двумя гидро-союзниками.

— лучшее оружие Аль-Хайтама тоже повышает критический урон плюс повышает мастерство стихий при игре с двумя гидро-союзниками. Флейта Эспицаль (4 звезды) — бесплатное оружие, которое можно выковать в Натлане. Даёт до 69% защиты, основного стата Цзы Бай.

— бесплатное оружие, которое можно выковать в Натлане. Даёт до 69% защиты, основного стата Цзы Бай. Волчий клык (4 звезды) — оружие из боевого пропуска, повышает крит. шанс и урон от способностей.

— оружие из боевого пропуска, повышает крит. шанс и урон от способностей. Предвестник зари (3 звезды) — в данном случае достойный вариант, даёт шанс и урон критам, но нужно будет постоянно держать уровень здоровья выше 90%.

Среди артефактов идеальным решением выглядит новый набор из Нод-Края. Однако в начале можно использовать другой сет с хорошими статами.

Ночь открытия неба — большой бонус к Лунным реакциям, с отрывом лучший набор для Лошади.

— большой бонус к Лунным реакциям, с отрывом лучший набор для Лошади. Кокон сладких грёз — сет даёт бонус к защите, что будет полезно для Цзы Бай.

— сет даёт бонус к защите, что будет полезно для Цзы Бай. Позолоченные сны — лишнее мастерство стихий, набор есть у многих игроков и подойдёт для старта.

Рекомендуемые характеристики

Главная цель — набрать как можно больше защиты, поэтому выбираем часы и кубок с этой характеристикой. Чтобы не переборщить, корону ставим на крит. шанс или крит. урон. В дополнительных статах ищем защиту, затем криты, после — восстановление энергии и мастерство стихий.

Защита — более 2 000 для активации пассивки.

Шанс крита — 60% с сетом Ночь открытия неба.

Критический урон — от 150% и выше.

Мастерство стихий — от 200 единиц с учётом баффов союзников.

Восстановление энергии можно получить от союзников, однако «свои» 150% сделают игру удобнее Фото: HoYoverse

Лучшие отряды с Цзы Бай: как собрать команду

В команде с Белой Лошадью играют только персонажи стихий гео и гидро (за редкими исключениями). Мы хотим видеть как минимум одного гидро и одного гео, а также героя с лунным баффом Нод-Края.

Идеальнее всего подходят Коломбина и Иллуги, а также другие «четвёрки» из баннера: Айно и Горо. Для 4-звёздных союзников Цзы Бай важны созвездия: если все трое имеют С6, то урон будет большим, на С0 герои дадут намного меньше.

Вот несколько примеров отрядов с Цзы Бай в порядке снижения урона. Первый отряд — лучший, последний — опция без других легендарок для начинающих.

Цзы Бай Коломбина Иллуги Горо Цзы Бай Коломбина Фурина Шилонен Цзы Бай Коломбина Иллуги Чжун Ли

Альбедо

Айно

Инеффа

Шилонен

Путешественник (гео) Цзы Бай Фурина

Е Лань

Син Цю Иллуги Горо

Чжун Ли

Тиори Цзы Бай Айно Горо

Шилонен Иллуги

Ноэлль

Путешественник (гео)

Адепт Белая Лошадь — персонаж, простой в сборке, реализации и составлении отряда. При этом у Цзы Бай не так много разнообразных команд, скилловых ротаций и необычных стратегий, но в своей нише это один из сильнейших дамагеров Genshin Impact в 2026 году.