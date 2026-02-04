Гайд по Цзы Бай в Genshin Impact: лучшие отряды и сборка персонажа

В начале февраля в Genshin Impact стал доступен новый играбельный персонаж — Адепт Белая Лошадь из Ли Юэ, носящая имя Цзы Бай. В бою героиня использует новую механику лунной кристаллизации, что позволило ей стать одним из самых эффективных дамагеров в игре.
Сегодня мы разбираем все нюансы геймплея Цзы Бай, примеры команд и подробности сборки, чтобы увеличить урон Лошади в боевых режимах и легко проходить все эндгейм-активности.
Элемент: гео
Оружие: одноручный меч
Редкость: 5 звёзд
Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.
Как получить Цзы Бай в Genshin Impact
Новый пятизвёздочный персонаж, как это обычно бывает, доступен только в молитве событий ограниченное время. Баннер Цзы Бай уже открыт и будет доступен с 3 по 24 февраля (до выхода следующей версии).
После этого получить Белую Лошадь можно будет только в повторном баннере. Обычно рераны персонажей проходят через несколько месяцев, так что следующий шанс выбить гео-девушку может появиться ближе к концу 2026 года.
В баннере Цзы Бай также доступны 4-звездочные Горо, Айно и Иллуги
Фото: HoYoverse
Как играть за Цзы Бай: роль персонажа и механики
В ходе сражения Белая Лошадь выполняет роль основного дамагера — то есть персонажа, который наносит наибольший урон. На это нацелены способности героя, использующие новую реакцию Лунного кристалла.
В отличие от обычной кристаллизации, лунная создаёт не щит, а тотемы в виде золотого месяца. После трёх активаций они наносят урон противникам поблизости.
Ротация Цзы Бай в Genshin Impact
Геймплей за нового героя может показаться слегка однообразным — с другой стороны, идеальные связки в бою будет легко освоить даже неопытным игрокам. Порядок действий следующий:
- Выводим в активное состояние саппортов: активируем баффы и накладываем на врагов гидро.
- Выходим на поле за Цзы Бай, активируем особую стойку способностью (клавиша E).
- Бьём врага обычными атаками подряд, набирая стаки (обычно хватит 3–4 ударов).
- Нажимаем усиленный навык под стаками (Е).
- Если хватает энергии, после окончания стойки активируем ульту (Q).
После выполнения возвращаемся к пункту 1 и повторяем всё заново.
Тотемы Лунной кристаллизации в Genshin Impact, которые создают новые гео-персонажи в сочетании с гидро
Фото: HoYoverse / Кибер
Созвездия Цзы Бай в Genshin Impact
Самые сильные созвездия Белой Лошади — С1, С2 и С6. Два первых усиления дают большой прирост к урону, а последнее традиционно делает героя невероятной имбой.
С1 или сигна? Между первым созвездием и оружием лучше выбрать меч — он даёт примерно на 7% больше урона. Однако стоит помнить, что сигна Цзы Бай подходит только ей и будет не так эффективна на других персонажах.
|Созвездие
|Бонус
|Прирост
урона
|С1
|Ускоряет набор стаков для усиленного навыка + его можно использовать больше раз.
|+12%
|C2
|Увеличивает урон команды от Лунной кристаллизации на 30%.
|+32%
|C3
|Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15).
|+40%
|C4
|Цепочка атак для набора стака не срывается при уворачивании.
|+50%
|С5
|Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15).
|+52%
|С6
|Скорость набора стаков увеличивается, навык расходует сразу все очки и наносит больше урона.
|+97%
Цзы Бай наносит большой урон уже на С0 и не требует конст — она и без них одна из сильнейших в игре
Фото: HoYoverse
Прокачка Цзы Бай: материалы и боссы
Для возвышения героя и увеличения уровня до 90-го потребуются материалы с нового босса, а также диковинки из Ли Юэ и другие ресурсы.
- 18 потрёпанных, 30 безупречных и 36 заиндевевших мандатов — добываются с опричников Фатуи в открытом мире.
- 46 остатков крыла ужаса — с босса Повелитель скрытых глубин: Шёпот кошмаров в Нод-Крае.
- 168 голубых лилий — диковинки из Ли Юэ.
- Осколки, фрагменты, куски и драгоценные камни топаза Притхива — гео-камни с боссов.
- 421 книга опыта героя.
- 1 653 000 моры.
Для прокачки каждого таланта до 10-го уровня нужны материалы из подземелья Ли Юэ и «шахматного» босса.
- 6 потрёпанных, 21 безупречный и 31 заиндевевший мандат.
- 3 книги учения, 21 указания и 38 философии о «Золоте» в подземелье Ли Юэ.
- 4 вознесший образца Ферзя с еженедельного босса Игра пред вратами.
- 1 корона прозрения.
- 1 653 000 моры.
Приоритет в изучении стоит отдавать элементальному навыку, затем — ультимейту. Обычные атаки можно не качать совсем: герой будут достойно работать при прокачке талантов 1-10-10 или даже 1-10-8.
За выполнение тестового забега и сюжетного задания Цзы Бай можно получить все материалы для прокачки героя сразу до 60-го уровня
Фото: HoYoverse
Лучшее оружие и артефакты
Самая необходимая характеристика — защита, от которой зависит урон в стойке и бонусы от пассивных талантов. Также при сборке нужно подбирать снаряжение на шанс крита и критический урон, а также мастерство стихий и восстановление энергии для стабильного накопления энергии.
Как и у других дамагеров, новый сигнатурный меч имеет большое преимущество и даёт примерно 20% дополнительного урона. При этом Цзы Бай может показывать неплохой урон даже с трёхзвёздочным оружием.
- Светоносный осколок луны (5 звёзд) — сигна даёт сразу 88% крит. урона и позволяет раскрывать все способности персонажа.
- Ураку мисугири (5 звёзд) — сигна Тиори даёт такие же криты и бонус к гео-урону, поэтому является вторым лучшим решением для Белой Лошади.
- Свет лиственного разреза (5 звёзд) — лучшее оружие Аль-Хайтама тоже повышает критический урон плюс повышает мастерство стихий при игре с двумя гидро-союзниками.
- Флейта Эспицаль (4 звезды) — бесплатное оружие, которое можно выковать в Натлане. Даёт до 69% защиты, основного стата Цзы Бай.
- Волчий клык (4 звезды) — оружие из боевого пропуска, повышает крит. шанс и урон от способностей.
- Предвестник зари (3 звезды) — в данном случае достойный вариант, даёт шанс и урон критам, но нужно будет постоянно держать уровень здоровья выше 90%.
Среди артефактов идеальным решением выглядит новый набор из Нод-Края. Однако в начале можно использовать другой сет с хорошими статами.
- Ночь открытия неба — большой бонус к Лунным реакциям, с отрывом лучший набор для Лошади.
- Кокон сладких грёз — сет даёт бонус к защите, что будет полезно для Цзы Бай.
- Позолоченные сны — лишнее мастерство стихий, набор есть у многих игроков и подойдёт для старта.
Рекомендуемые характеристики
Главная цель — набрать как можно больше защиты, поэтому выбираем часы и кубок с этой характеристикой. Чтобы не переборщить, корону ставим на крит. шанс или крит. урон. В дополнительных статах ищем защиту, затем криты, после — восстановление энергии и мастерство стихий.
- Защита — более 2 000 для активации пассивки.
- Шанс крита — 60% с сетом Ночь открытия неба.
- Критический урон — от 150% и выше.
- Мастерство стихий — от 200 единиц с учётом баффов союзников.
Восстановление энергии можно получить от союзников, однако «свои» 150% сделают игру удобнее
Фото: HoYoverse
Лучшие отряды с Цзы Бай: как собрать команду
В команде с Белой Лошадью играют только персонажи стихий гео и гидро (за редкими исключениями). Мы хотим видеть как минимум одного гидро и одного гео, а также героя с лунным баффом Нод-Края.
Идеальнее всего подходят Коломбина и Иллуги, а также другие «четвёрки» из баннера: Айно и Горо. Для 4-звёздных союзников Цзы Бай важны созвездия: если все трое имеют С6, то урон будет большим, на С0 герои дадут намного меньше.
Вот несколько примеров отрядов с Цзы Бай в порядке снижения урона. Первый отряд — лучший, последний — опция без других легендарок для начинающих.
|Цзы Бай
|Коломбина
|Иллуги
|Горо
|Цзы Бай
|Коломбина
|Фурина
|Шилонен
|Цзы Бай
|Коломбина
|Иллуги
|Чжун Ли
Альбедо
Айно
Инеффа
Шилонен
Путешественник (гео)
|Цзы Бай
|Фурина
Е Лань
Син Цю
|Иллуги
|Горо
Чжун Ли
Тиори
|Цзы Бай
|Айно
|Горо
Шилонен
|Иллуги
Ноэлль
Путешественник (гео)
Адепт Белая Лошадь — персонаж, простой в сборке, реализации и составлении отряда. При этом у Цзы Бай не так много разнообразных команд, скилловых ротаций и необычных стратегий, но в своей нише это один из сильнейших дамагеров Genshin Impact в 2026 году.