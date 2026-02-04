Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3

Студия Team Ninja, кажется, никогда не отдыхает. Профессиональные умельцы ежегодно радуют своих поклонников новыми играми, успев за последние несколько лет выпустить ударную Wo Long: Fallen Dynasty (2023), самобытную Rise of the Ronin (2024) и ремейк Ninja Gaiden 2 (2025); также они помогали в работе над Ninja Gaiden 4 (2025).

В 2026 год студия заходит с двух ног и готовит к релизу Nioh 3, новую часть своей главной франшизы с гигантской фанатской базой. Мы провели в новинке первые несколько часов и делимся впечатлениями от неё. К сожалению, пройти игру до конца не успели — издатель прислал ключ за три дня до эмбарго.

Главное о Nioh 3

Платформы: ПК, PS5.

Разработчик: Team Ninja.

Издатель: Koei Tecmo.

Дата выхода: 6 февраля 2026 года.

Жанр: ролевой экшен, приключение.

Перевод: русские субтитры.

Геймплейный трейлер Nioh 3

Видео доступно на YouTube-канале Team NINJA Studio. Права на видео принадлежат Koei Tecmo.

Стать сёгуном

Идти за глубоким сюжетом в Nioh 3 вряд ли стоит, однако в происходящее погружают куда более охотно и понятно, чем в играх FromSoftware, в которых историю раскрывают в основном в туманных диалогах, записках и описании предметов. В новинке Team Ninja много кат-сцен, благодаря которым можно познакомиться с персонажами и понять, что вообще происходит. Также многое получается уловить из разговоров между героями, которые авторы прописывали без желания создать ореол таинственности: всё прозрачно, понятно и на простом языке.

Мы играем за Токугаву Такэтиё, молодого воина, который вот-вот станет сёгуном в охваченной войной Японией. И вроде всё идёт хорошо, но светлое небо над головой вдруг заливается багровым цветом, а рядом уже ждут полчища ёкаев — смертоносных чудовищ, которые уничтожают всё живое. Такэтиё, как подобает герою, берётся защищать свой дом и начинает путешествовать во времени, чтобы остановить нашествие демонов.

Вид завораживает и пугает одновременно! Фото: Koei Tecmo

Если коротко, то это всё, что нужно знать о сюжете Nioh 3 перед тем, как начинать в неё играть. Проходить триквел, если вы не играли в первые две игры серии, можно спокойно. На первых порах кажется, что история тут самобытна и подаётся обособлено. Будет хорошо, если для общего понимания вселенной познакомиться с Nioh и Nioh 2 получится до того, как вы запустите третью часть, но это не критически важно.

Самурай или ниндзя?

Геймплейно Nioh 3 почти совсем не отличается от предшественниц. Как и в них (и, будем честны, и в других свежих играх Team Ninja), тут мы много бегаем, собираем лут, уворачиваемся и машем чем помощнее. Арсенал богатый: от одати и парных мечей до цепляющихся на руки когтей и увеличивающихся в размерах посохов. Иными словами, подобрать боевой стиль под себя вообще не составит труда.

Важное место для игры

При этом в плане гибкости сражений разработчики, кажется, пошли ещё дальше. Важным отличием триквела от первых двух игр серии стала возможность переключаться между стилем самурая и ниндзя: первый подходит для тех, кто любит брать себе тяжёлых воинов с большим уроном, а второй явно предпочтут любители ловкости и проворности во время сражений. Оба класса сделаны в игре отлично, я отдал предпочтение ниндзя, потому что подобный стиль и шквал быстрых атак по врагам мне нравится куда больше.

Помимо того, что битвы как за самурая, так и за ниндзя в принципе отличаются своим темпом, у каждого стиля существуют уникальные фишки и ограничения. Говоря об особенностях: ловкач может применять навыки ниндзюцу (к примеру, метать кунай или взрывные бомбы), а воин способен делать собственные атаки мощнее благодаря силе духа.

Дух-хранитель главного героя Фото: Koei Tecmo

Эта разница особенно ощутима во время баталий с толпой, когда важно фокусироваться на нескольких врагах сразу. Что касается ограничений — самурай, например, не может использовать кусаригаму, потому что недостаточно быстр, а за ниндзя никак не получится размахивать внушающей одати из-за её веса.

Ветки навыков у каждого класса тоже свои. Путешествуя по миру игры, выполняя задания и побеждая боссов, можно заработать очки самурая и ниндзя, которые потом нужно распределять по умениям. Игра позволяет прокачивать личные умения классов (к примеру, открыть ниндзя навык отскакивать от врагов) и разблокировать различные комбо у оружия.

Навыки ниндзя Фото: Koei Tecmo

Мир без границ

Ещё одним важным отличием третьей Nioh от первых двух стал открытый мир. Он поделён на территории, которые усеяны врагами (в некоторых местах уникальными), секретами, дополнительными заданиями и прочим. Сама идея перенести серию в более просторные пространства отличная, поскольку реализована добротно, да и к тому же теперь во франшизе действительно есть где развернуться и сделать полный вдох.

Исследовать карту интересно. За любопытство авторы награждают ценной снарягой, кусочками лора и побочными активностями с хорошими наградами за их выполнение. А помогают во всём этом новые механики: к примеру, главный герой научился совершать двойной прыжок, который можно использовать как во время битв, так и во время изучения локаций. В остальном же территории предлагают привычные для игровых миров условности вроде вражеских аванпостов, разбросанных предметов усиления героя, особо сильных ёкаев и прочего.

Малая часть игровой карты Фото: Koei Tecmo

Сложно не заметить, как Team Ninja вдохновлялась другими играми вроде Elden Ring, своей же Rise of the Ronin, God of War (2018 года) и Ghost of Tsushima. От первой и второй тут структура открытого мира, в которой тебя не ведут за ручку, а дают полную свободу действий. От третьей сюда поместили небольшие закрытые зоны, которые невозможно покинуть, не зачистив их от противников, а от четвёртой — животные-путеводители к секретам в духе лисиц и птиц (в Nioh 3 это милые круглые котики).

Боссов я успел повстречать мало, но те, с которыми сразился, заставили вспомнить, что они вообще-то требуют сноровки! Но на самом деле с ними тут типичная ситуация, как в соулслайках: первые несколько попыток запоминаем удары и заучиваем тайминги, а затем побеждаем. Отдаю должное дизайну боссов, ведь, помимо обычных воинов, в тяжёлой броне тут есть жуткие ёкаи. Один из них, к примеру, буквально напоминает старушку со змеями из спины.

Впечатляющий дизайн босса! Фото: Koei Tecmo

Nioh 3: стоит ли играть

По первым впечатлениям из Nioh 3 попытались слепить гибрид первых двух игр серии и добавить в неё элементы из хитов других студий. И это пошло франшизе на пользу!

Скажем так, освежило её. Бегать по просторному миру и изучать его секреты почти так же увлекательно, как в Elden Ring, а сражаться с местной нечистью — одно удовольствие. Идея разделить боевой геймплей на два класса и возможность переключать их в любой момент — тоже отличная.

Фрагмент из катсцены Фото: Koei Tecmo

Новинка Team Ninja должна прийтись во вкусу фанатам серии, которые наверняка оценят новшества и ещё большую свободу действий. Если вы не знакомы c Nioh, то влетать во франшизу с третьей части можно без особых проблем. Но не ищите в тайтле глубокий сюжет или красивую картинку. Хоть экшен и выходит в 2026 году, он выглядит заметно хуже игр 2017-го. Впрочем, этим же болели первые две Nioh и даже недавняя Rise of the Ronin, так что удивляться тут нечему.

Понравилось

Щадящая сложность для новичков и низкий порог входа

Два разных стиля боя, переключаемые одной кнопкой

Открытый мир, который интересно изучать

Не понравилось