Убежище (2026), обзор, дата выхода, актёры, Стэйтем, сюжет, трейлер

Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Святослав Лецкий
«Убежище» (2026)
Круто дерётся и хорошо играет.

Все знают, что Джейсон Стэйтем невероятен. Он ежегодно снимается во множестве фильмов, потому что знает: работа — не волк, работа — work. Знает, что в жизни лишь два пути: первый и второй. И вообще, всё делает как надо, а как не надо — не делает.

Правда, с выбором ролей актер иногда ошибается. Его битвы с акулами в «Мег» вышли по-голливудски стерильными, перестрелки в последних «Неудержимых» — скучными, а драки в «Мастере» — как в любом другом фильме со Стэйтемом.

5 февраля в российский прокат выйдет «Убежище», новый боевик с актёром. Каким он получился? Вы удивитесь, но одним из лучших в недавней фильмографии Джейсона.

«Убежище»: главное о фильме

Название: «Убежище» (Shelter).
Режиссёр: Рик Роман Во.
Актёры: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Дэниэл Мейc и другие.
Дата выхода в России: 5 февраля 2026 года.
Жанр: боевик, триллер.
Страна: Великобритания, США.

«Убежище»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 30 января. Официальные показы в России стартуют 5 февраля. Цифровая версия ожидается в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале HypeFilms. Права на видео принадлежат компании CineMachine.

Одна ошибка — и ты ошибся

Он суровый бородатый мужик, который годами живёт на маяке, никогда не покидает свой остров и никому не называет своё имя. Очевидно, что в его прошлом слишком много тьмы. Настолько беспросветной, что даже солнечный день кажется каким-то блеклым.

Она маленькая девочка, которая доставляет брутальному дядьке продукты и во время шторма теряет последнего родственника. Сама девица тоже пострадала, так что герой вынужденно покидает убежище ради лекарств. А зря, ведь он тут же засвечивается на камеру и становится целью властных злодеев. Как говорится, одна ошибка — и ты ошибся, теперь настало время бойни.

«Если друга сбила машина, значит, он тебе не друг — ведь друзья на дороге не валяются» © Джейсон Стэйтем

Фото: CineMachine

Сценарий «Убежища» мог бы написать сам Стэйтем. Потому что прошлое его персонажа состоит из штампов, никаких неожиданных поворотов нет, некоторые арки никуда не ведут, а речи негодяев взяты из злодейского цитатника. «Как ты мог между долгом и совестью выбрать последнее?» Естественно, герой ответит статусом из соцсетей: «Я выбрал человечность!»

Нюанс в том, что «Убежище» пропитано убедительной меланхоличностью и атмосферой «Леона», пусть и на минималках. Стэйтем здесь не просто герой боевика, в его взгляде, повадках и жестах есть некая человечность. Он даже не охотник, как было в недавних «Мастере» и «Пчеловоде». Герой не наступает, не произносит причудливые фразы, не разносит врагов с изощрённой эффектностью. Он просто бежит, побеждает в основном с трудом и надеется, что мир оставит его в покое. Персонаж всё равно поверхностный, однако следить за ним интереснее, чем за типичным мордоворотом из других боевиков.

«Слышал, что скупой платит дважды. Теперь хочу работать у скупого» © Джейсон Стэйтем

Фото: CineMachine

Впрочем, фильмы со Стэйтемом смотрят не ради сюжета. В первую очередь зритель рассчитывает на зрелищный экшен. Как дела с ним? Что ж, сражений в «Убежище» меньше, чем обычно. Зато все они классные.

Если в «Мег 2» и последних «Неудержимых» актёр уныло крутил ногами, что летели в метре от противника, то теперь он старается. В лучших драках и хореография замечательная, и приземлённая реалистичность на месте. Персонажи вкладывают в удары всю силу, убедительно страдают, а в пропущенные хуки веришь.

Вспомните другой фильм с Джейсоном, где посреди боя как он сам, так и его соперник на мгновение присаживаются, чтобы перевести дух. Потому что им больно, гарантий победы нет, смерть совсем рядом. А затем они хватают подручную утварь и, резко вскочив, начинают новый раунд — с хрустящими костями, льющейся кровью и надрывом. Смотрится на одном дыхании!

«Слабый ищет оправдания, сильный ищет, где подешевле» © Джейсон Стэйтем

«Слабый ищет оправдания, сильный ищет, где подешевле» © Джейсон Стэйтем

Фото: CineMachine

Сомневаюсь, что «Убежище» войдёт в топ лучших фильмов со Стэйтемом, но точно приблизится к высоким позициям. Да, здесь примитивный сюжет, зато он пропитан завораживающим внутренним мраком. Да, некоторые персонажи тратят хронометраж и толком ничего не делают, зато на главных героев приятно смотреть. Да, экшена не так уж много, зато он всегда хлёсткий и суровый.

В новинке есть главное — старание. Ты видишь, что постановщик и актёры делали всё, чтобы поединки цепляли. Что оператор и художник выбирали такие ракурсы и цветовую гамму, чтобы зритель проникся драмой. Что между Стэйтемом и его юной напарницей действительно сложилась некая «химия». Поэтому фильм не замахивается на величие, но приносит удовольствие.

«Убежище»: стоит ли смотреть?

«Убежище» — один из лучших боевиков Стэйтема за многие годы. Он не такой вычурный и цветастый, как водится у актёра, и цепляет именно меланхолией, приземлённостью, самоотдачей. Каждая схватка в новинке — с приличной постановкой и убедительными ударами. Каждый важный диалог пропитан болью. Вот почему «Убежище» стоит посмотреть, если цените жанр.

Оценка «Убежища» — 7,5 из 10

Понравилось

  • Меланхоличная атмосфера. 
  • Брутальный приземлённый экшен. 
  • Стэйтем отлично играет, это не шутка.

Не понравилось

  • Сюжет банален. 
  • Бестолковый злодей. 
  • Некоторые арки никуда не ведут.
