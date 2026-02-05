Кто такой Эгг из «Рыцаря Семи Королевств»?

Личность Эгга из «Рыцаря Семи Королевств» всегда была секретом Полишинеля. Настоящее имя юнца знали и фанаты романов Джорджа Мартина, и случайные зрители, которые прочитали синопсис экранизации. Если вы чудом увернулись от спойлеров, то в третьем эпизоде сериала тайну окончательно раскрыли. Так кто такой Эгг?

Что случилось в третьем эпизоде «Рыцаря Семи Королевств»?

Первые эпизоды посвящены рыцарскому турниру, на котором собрались важные персоны Вестероса — в том числе Таргариены. Среди правящей семьи были и благородные мужи, и подонки вроде Эйриона. Последний намеренно травмировал оппонента на турнире, а вечером заглянул в местный театр. Там Тансель ставила представление, где рыцарь убивает дракона. От такой пьесы Эйрион пришёл в ярость и начал ломать Тансель пальцы.

Герой сериала Дункан дружил с Тансель и даже заказал у неё покраску щита. Поэтому вмешался в конфликт, пару раз врезал Эйриону, а затем был схвачен стражей. Тогда Дункан и распрощался бы с жизнью, но за него заступился Эгг. Так и выяснилось, что бритый мальчишка — не просто бродяга, а Эйгон Таргариен, который отправился на турнир вместе с братом, но потерялся по дороге.

Эгг раскрывает свою личность Фото: HBO

Кто такой Эгг?

На турнир Эйгон ехал вместе со старшим братом Дейроном. Дейрон должен был участвовать в боях, а Эгг в силу молодости — выступить оруженосцем. Вот только Дейрон оказался безалаберным пьянчугой и человеком не от мира сего, поэтому скрылся в таверне и обрил Эйгону волосы, чтобы проходимцы его не узнали. Однако Эйгон, которого неприятные родственники давно называли Эггом, прибился к Дункану, попал на турнир и со временем стал постоянным спутником межевого рыцаря.

Эйгон никогда не мечтал о короне. Его отец был всего лишь четвёртым сыном действующего короля, а сам герой — его четвёртым сыном. В очереди на трон стояло слишком много людей. К тому же Эйгон не любил многих родственников и считал их зазнавшимися, кровожадными и далёкими от народа. Особую неприязнь вызывал Эйрион, который в детстве заходил в спальню героя, тыкал ему ножом в промежность и обещал сделать сестричкой.

Эйгон желал путешествовать, увидеть реальную жизнь, понять боли и страхи народа. Поэтому межевой рыцарь Дункан стал шансом побывать в отдалённых местах и понять Вестерос. К примеру, Эйгон поучаствует в междоусобицах за воду и помирит кровных врагов. Станет случайным свидетелем заговора, где недовольные властью взбунтуются и сгинут от рук Бриндена Риверса, Трёхглазого Ворона из «Игры престолов». Даже проявит мужество в боях во время свершившихся восстаний. Эти приключения окажут на Эйгона большое влияние, так что важные персоны будут смотреть на него и называть «крестьянищем».

Дункан и Эгг Фото: HBO

Кем станет Эгг?

Помните, что Эйгон был далёк от престола? Так уж вышло, что в следующие годы многие Таргариены погибли — во время турниров, восстаний или от болезней. При этом к уцелевшим кандидатам хватало вопросов. Кто-то казался сумасшедшим, кто-то был слишком мал и обрекал Вестеро на долгое шаткое регентство. Эймон Таргариен вообще отрёкся от престола в пользу Эйгона.

В итоге после голосования лордов новым королём стал именно Эйгон. О Дункане правитель не забыл. Сначала давний спутник вступил в королевскую стражу, позже занял пост лорда-командующего королевской гвардии.

Простая жизнь многому научит Эйгона Фото: HBO

Как правил и умер Эйгон?

Во время правления Эйгон в первую очередь заботился о народе: трепетно решал конфликты, поставил на Север зерно, когда Старки и их подданные умирали от голода, отправил на Стену Бриндена Риверса, известного своей неуёмной жестокостью. За это крестьяне прозвали короля Невероятным.

Увы, лорды считали, что правитель уделяет много внимания обычному люду и мало — им самим. Поэтому в Вестеросе не раз вспыхивали восстания. Тогда Эйгон сам отправлялся в бой и с тяжестью на сердце лил кровь.

Король считал, что драконы утихомирили бы бунтарей и позволили бы построить долгий крепкий мир. По этой причине он вёл много экспериментов и делал всё, чтобы из яиц вылупились могучие создания. Во время одного эксперимента случился пожар — то ли из-за ошибки, то ли из-за магии. Быть может, вообще из-за предательства врагов Эйгона. Так или иначе драконы не вылупились, а король и Дункан погибли в огне.

Вместе они прошли большой путь — и погибли вместе Фото: HBO

Что было после смерти Эйгона?

В пламени умер и старший сын Эйгона, поэтому следующим королём стал Джейхейрис II. Он правил всего три года, но за это время остановил ряд конфликтов, улучшил отношения со многими лордами и вообще отличался мудростью. Затем Джейхейрис умер от болезни, а престол занял его сын Эйрис.

Увы, Эйрис оказался не таким хорошим владыкой, как его дед и отец. Именно Эйриса прозовут Безумным королём. И именно Эйрис станет последним из Таргариенов, что правил Вестеросом. Вскоре Джейми Ланнистер пронзит короля клинком, а Железный трон займёт Роберт Баратеон.