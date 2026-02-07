Ольга Бузова на пельменном заводе. Обзор «Равиоли Оли»

Полагаю, на «Чемпионате» не найдётся фанатов Ольги Бузовой (но вы можете опровергнуть это в комментариях), зато на московской премьере их хватало. Речь не только о звёздных коллегах, но и об обычных людях, которые дарили певице цветы, громко хлопали и выкрикивали одобрительные лозунги. Я спросил у таких: «Почему вам нравится Ольга?» Случайные спикеры ответили: «Потому что она искренняя, беззлобная и вообще своя в доску. А ещё она всегда благодарит фанатов и признаёт, что обязана им успехом».

Я не разбираюсь в творчестве Бузовой и ничего не знаю о её характере. Но если судить по фильму, то у девушки всё замечательно с очень важной чертой — самоиронией. Поэтому и «Равиоли Оли» можно сколько угодно ругать, но трудно ненавидеть.

«Равиоли Оли»: главное о фильме

Название: «Равиоли Оли»

Режиссёр: Андрей Никифоров.

Актёры: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни и другие.

Дата выхода: 5 февраля 2026 года.

Жанр: комедия.

Страна: Россия.

«Равиоли Оли»: где смотреть?

Показы в России начались 5 февраля. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

Замёрзшие из Нижних Теплышек

В 2009-м вышел фильм «Замёрзшие из Майами» с Рене Зеллвегер. Там бизнес-леди покинула солнечное побережье и отправилась в командировку в морозную Миннесоту. Её цель — закрыть завод, на котором держится провинциальный городок. Поначалу девица держится надменно и не испытывает симпатии к работягам. Требуется много времени, чтобы героиня очаровалась местными, влюбилась в хорошего парня и вместо закрытия завода повела его к процветанию.

А вот сюжет комедии «Равиоли Оли». Ольга Бузова, которая играет саму себя, попадает в курьёзную авантюру и становится владелицей убыточного пельменного завода в каких-то Новых Теплышках. Поэтому она покидает пафосную столицу и отправляется в глушь — естественно, чтобы закрыть завод. Понадобится много времени, чтобы девица очаровалась местными, влюбилась в хорошего парня и вместо закрытия повела завод к успеху.

Чувствуете сходства? Да из них состоит весь фильм. Вот только вместо талантливой Зеллвегер здесь наша певица, бюджет скромнее, а сюжет, который и в 2009-м был вторичным, в наши дни вообще бесповоротно устарел. Сюжетными поворотами и прочими неожиданностями его, конечно же, не освежили.

Босс пельменного завода на месте Фото: «Наше кино»

Хватает и других причин критиковать кино. Тут плоские персонажи, сомнительные шутки и мотивация, которая меняется не по логичным причинам, а по воле сценариста. Вот Бузова и её будущий избранник желчно ненавидят друг друга, а вот между ними искра, буря и безумие. А где промежуточные точки вроде разгорающейся симпатии или хотя бы уважения? Эти сценарные мелочи благополучно вычеркнули.

Однако есть одна особенность, которая чуть вытягивает «Равиоли Оли» из болота штампов и нелепостей. Речь о той самой самоиронии, когда Бузова забавно шутит над собой.

Знаете, как героиня угрожает подчинённым? Обещает петь им в кошмарах до конца жизни. Разбирается ли она в пельменном деле? Девица готова грызть их замороженными, потому что не знает: пищу богов ещё и отварить нужно. Что Бузова думает о своей внешности? Только то, что без тоников и мазей не похожа на себя. Ради комичности девицу даже грязью измажут, а потом то посмеются над карьерой, то спутают с Ириной Аллегровой.

В любой непонятной ситуации снимай рилсы Фото: «Наше кино»

Всё это не делает фильм хорошим, но хотя бы добавляет каплю жизни. Для индустрии, погрязшей в стерильных семейных блокбастерах, это уже плюс. Впрочем, внушительным этот плюс будет лишь для целевой аудитории, ради которой и снимали «Равиоли Оли». Случайным зрителям лучше пересмотреть «Замёрзших из Майами», и только преданным подписчикам Бузовой стоит сходить на новинку.

Много ли таких фанатов? Понятия не имею, однако сомневаюсь, что их хватит для окупаемости. К примеру, поклонников Егора Крида оказалось недостаточно, чтобы триллер «Вниз» стал коммерческим успехом. Вероятно, бенефис Бузовой ждёт та же судьба — со средними оценками и сборами ниже ожиданий. Потому что современному зрителю мало звезды. Если фильм слабый, то он и на Тома Круза с Харрисоном Фордом не пойдёт. А «Равиоли Оли», при всём уважении к самоиронии актрисы, — ну очень посредственная комедия.

«Равиоли Оли»: стоит ли смотреть?

Если вы подписаны на страницы Ольги Бузовой в соцсетях, завесили стены её плакатами и знаете, с кем звезда строила отношения в «Доме-2», то «Равиоли Оли» сняли как раз для вас. Бегите в кинотеатр и получайте удовольствие от самоиронии кумира. Но что-то мне подсказывает, что в кинотеатр вы не побежали — и, вероятно, правильно сделали.

Оценка «Равиоли Оли» — 6 из 10

Понравилось

Самоирония Бузовой

Фильм шаблонный, но довольно милый.

Не понравилось