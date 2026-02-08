Team Vitality против FURIA. Гранд-финал IEM Krakow 2026 по CS 2 — LIVE

8 февраля в Кракове проходит гранд-финал Intel Extreme Masters Krakow 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За титул сразятся Team Vitality и FURIA Esports, а российская Team Spirit поборется с MOUZ за третье место.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой двух лучших команд мира прямо сейчас, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

Intel Extreme Masters Krakow 2026 по CS 2

Даты проведения: 28 января – 8 февраля 2026 года

Место проведения: Краков, Польша (TAURON Arena Kraków)

Участники: 24 лучшие команды мирового рейтинга Valve

Призовой фонд: $ 1 млн ($ 400 тыс. получит победитель)