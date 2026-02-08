Скидки
Главная Чемп.Play Статьи

Гранд-финал Intel Extreme Masters Krakow 2026 — результаты матчей, прямая трансляция

Team Vitality против FURIA. Гранд-финал IEM Krakow 2026 по CS 2 — LIVE
Илья Корпылёв
Intel Extreme Masters Krakow 2026 по CS 2
Комментарии
Team Vitality попытается удержать лидерство.

8 февраля в Кракове проходит гранд-финал Intel Extreme Masters Krakow 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За титул сразятся Team Vitality и FURIA Esports, а российская Team Spirit поборется с MOUZ за третье место.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой двух лучших команд мира прямо сейчас, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

Intel Extreme Masters Krakow 2026 по CS 2
Даты проведения: 28 января – 8 февраля 2026 года
Место проведения: Краков, Польша (TAURON Arena Kraków)
Участники: 24 лучшие команды мирового рейтинга Valve
Призовой фонд: $ 1 млн ($ 400 тыс. получит победитель)
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Гранд-финал
08 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
FURIA
Не начался
Team Vitality
Комментарии
