Самый человечный фильм последних лет. Обзор «Здесь был Юра»

С 2023-го в Геленджике проходит кинофестиваль «Маяк». Фильмы, которые там побеждают, не всегда становятся коммерчески успешными и обласканными зрителем. Зато они всегда оказываются значимым искусством. Если такое попало в тебя, то вызовет смех и слёзы, боль и радость.

К примеру, прошлым победителем стала драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым. Это не лучшее кино для зрителя, которому плохо. Потому что оно собрано из холодной безысходности и отчаяния. Однако в плане истории, накала страстей и актёрской игры это шедевр.

На последнем «Маяке» Гран-при взял фильм «Здесь был Юра». О чём он? Наверное, о простой жизни, переполненной радостью и слезами, надеждой и глубинной тоской. Вот только показана рутина так, что весь зал 1,5 часа то безудержно смеялся, то с трудом сдерживал слёзы.

«Здесь был Юра»: главное о фильме

Название: «Здесь был Юра»

Режиссёр: Сергей Малкин.

Актёры: Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и другие.

Дата выхода: 5 февраля 2026 года.

Жанр: драма, комедия.

Страна: Россия.

«Здесь был Юра»: где смотреть?

Показы в России начнутся 5 февраля. Цифровая версия выйдет ориентировочно в апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Bosfor Pictures | Киностудия».

Здесь был каждый из нас

Серёга и Олег — два раздолбая, которые снимают убитые комнаты, пишут сомнительные треки и наивно мечтают о славе рок-звёзд. Однажды музыкальный деятель даже заметил ребят и позвал их на крупный фестиваль. Но вот проблема: из-за бытовых неприятностей на ребят повесили Юру, недееспособного мужчину в исполнении Хабенского. Теперь герои вынуждены заботиться о Юре и повсюду таскать с собой — и на концерты, и на интервью. Знали бы они, сколько драмы, комедии и страданий вырастет из этой заботы.

«Здесь был Юра» Фото: «Вольга»

Сюжет «Юры» — штука необычная. В нём мало того, на что обычно рассчитывает зритель. Ни злодеев, ни неожиданных поворотов, ни яркой кульминации. Зато каждый кадр, каждая секунда хронометража полна жизни — не какой-то причудливой из вдохновляющих романов, а нашей с вами.

Помните, как в студенческие годы вы с друзьями сидели на кухне и болтали обо всякой ерунде? Как вы тогда шутили, смеялись и ощущали уют? Как после пары бутылок неизбежно вспоминали о девице, отношения с которой не срослись? Или как с тотальной уверенностью знали: жизнь сложна и непонятна, но рано или поздно она вам покорится?

Быть может, сейчас у вас жена, дети и серьёзная работа. И всё равно, когда вспоминаете те дни, на сердце накатывает щемящая нежность. «Здесь был Юра» пропитан подобной нежностью, пусть она и сочетается с меланхолией.

«Здесь был Юра» Фото: «Вольга»

На протяжении 1,5 часа чувствуешь себя героем «Однажды в Голливуде», который щёлкает пальцем в сторону экрана. Потому что ты бывал ровно в тех же ситуациях, обсуждал те же вещи, точно так же подкалывал друга и о чём-то с ним спорил. Есть в этом нечто особенно пронзительное.

При этом главная сила фильма – в режиссёре-дебютанте Сергее Малкине, который с удивительным мастерством находит в рутине смешное, грустное и попросту настоящее. И в актёрах, за которыми не видишь ни образа, ни самой игры. На экране не персонажи фильма, а словно живые люди, что случайно угодили в объектив и не заметили этого. Именно по этим причинам зал смеялся, тосковал и вообще на время вернулся в молодость, когда трава была зеленее.

Конечно, лишь самому редкому зрителю доводилось присматривать за недееспособным человеком, но и эту арку Малкин подал с великой чувственностью. Во многом благодаря Константину Хабенскому, который выдал, пожалуй, лучшую роль в карьере. За весь фильм он не произносит ни слова. Однако в многозначительных кивках, испуганном или наивном взгляде, любом жесте столько эмоций, что Юра кажется самым глубоким и многогранным персонажем кино за долгие годы.

«Здесь был Юра» Фото: «Вольга»

Сегодня режиссёры всё чаще боятся нейросетей, которые однажды напишут сценарий, нарисуют персонажей и отправят их в бой. Такое вполне реально провернуть с мёртвыми фильмами вроде «Марвелов» и прочих блокбастеров. Но «Здесь был Юра» — искусство, которое нейросети не по силам. Потому что оно основано исключительно на личных переживаниях. Да, Сергей Малкин сам ухаживал за недееспособным человеком. Да, как и герои фильма, он делил квартиру с друзьями. Да, как и все мы, по ночам он кутил на кухне и болтал о любви, будущем, пустом.

Именно за счёт этого опыта получаются человечные фильмы, которые заставляют что-то чувствовать. Ровно по тому же принципу Александр Хант снял драмеди о Витьке Чесноке и Лёхе Штыре. Как и Наталия Мещанинова сняла «Сердце мира», а Александр Горчилин — «Кислоту».

Не факт, что «Здесь был Юра» и прочие личные фильмы вам понравятся. Зато они неизбежно заставят что-то почувствовать. Не в этом ли главная задача кинематографа?

«Здесь был Юра»: стоит ли смотреть?

В «Юре» мало вещей, ради которых рядовой зритель ходит в кино. Нет ни экшена, ни отъявленного негодяя, ни сюжетных поворотов. Зато это фильм про настоящую жизнь с её смехом и слезами, болью и надеждами. Именно ради этой приземлённости в кино стоит сходить. И если история Сергея Малкина срезонирует, вы получите один из лучших фильмов последних лет.

Оценка фильма «Здесь был Юра» — 9 из 10

