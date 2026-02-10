«Получил пулю от Стэйтема»: Билл Найи — о роли злодея, любви к боевикам и дорогих костюмах

В российских кинотеатрах уже показывают фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом. Роль главного антагониста исполнил 77-летний Билл Найи, которого мы знаем по фильмам «Другой мир», «Реальная любовь», «Рок-волна», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер».

Фирменные черты Найи — бархатный голос, проницательный взгляд и неповторимая манера держаться, которая делает любого его персонажа запоминающимся. Накануне выхода фильма Билл дал интервью, в котором рассказал о съемках «Убежища», любви к экшену и дорогим костюмам.

«Убежище»: главное о фильме

Название: «Убежище» (Shelter).

Режиссёр: Рик Роман Во.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Дэниэл Мейc и другие.

Дата выхода в России: 5 февраля 2026 года.

Жанр: боевик, триллер.

Страна: Великобритания, США.

Билл Найи — актер театра и кино с карьерой продолжительностью более 50 лет. Он был номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Жить» (Living) и получал премию BAFTA за роль второго плана в фильме «Реальная любовь». Среди недавних работ Найи — роль доктора Лазаря в сериале «Лазарь» Prime Video, а также участие в фильме «Джой» (Netflix, 2024), основанном на реальной истории первого ребёнка, зачатого методом ЭКО.

«Убежище» Фото: CineMachine

— Почему вы согласились сняться в фильме «Убежище»?

— Мне нравятся такие фильмы, я фанат Джейсона Стэйтема. Смотрю, знаете ли, боевики. Недавно участвовал в пресс-туре с одним довольно серьёзным фильмом, и люди постоянно спрашивали: «Какой ваш любимый фильм?» А ты как будто обязан ответить «Метрополис» или «Семь самураев». Я никогда не смотрел ни один из этих фильмов. Так что я фанат других фильмов и фанат Джейсона Стэйтема.

Ещё я согласился сниматься, потому что меня привлекало возвращение в Ирландию.

— Было интересно работать со Стэйтемом?

— Первое, что я сделал в фильме — получил пулю в голову от него. Это, знаете ли, не просто так, это своего рода небольшой эпизод в истории кинематографа.

Мой герой — макиавеллист, он ловкий, коррумпированный и обаятельный. Традиционно считается, что играть плохих парней гораздо веселее. Было приятно, ведь в моём резюме не так много ролей, где ты играешь кого-то незамысловатого, жёсткого и плохого.

— Должно быть, увлекательно играть такую роль. Это связано с коррупцией в правительстве. Могли бы подробнее рассказать об этом?

— Я уже однажды играл шпиона. Долго ждал, чтобы стать им. Как и многие люди, я фанат шпионских фильмов и книг, нахожу всё это увлекательным. Также интересно то, что в это вовлечены правительства, настоящие правители мира. Это не те PR-истории, которые используют в рамках публичной политики.

— Расскажите об образе Манафорта.

— У меня пожизненный запрет, из-за которого я никогда не могу появиться перед камерой в пижаме. В сценарии «Убежища» была сцена, где говорилось, что Манафорт в пижаме. И я отправил сообщение своему агенту со словами: «Не могли бы вы напомнить им, что я объявил бойкот пижамам». Сьюзи (Сьюзи Харман — художник по костюмам. – Прим. «Чемпионата»), очевидно, услышав это, просто рассмеялась, ведь она работала со мной раньше и знала о пижамах. Поэтому она подобрала для меня очень красивые брюки и спортивное поло John Smedley. Они были действительно крутыми. Это лучший профессионал своего дела, который проделал отличную работу.

«Убежище» Фото: CineMachine

— Костюм, который вы носите, сшит на заказ?

— Этот костюм был сшит для меня в P. Johnson — австралийские парни, с которыми я общаюсь в личной жизни, отлично справляются со своей работой. Помимо P. Johnson, у меня есть одежда от Anthology, которую представляет человек с величайшим именем в портняжном деле. Его зовут Базз Танг. Я увидел Базза, когда он шёл по Бонд-стрит в Лондоне как раз перед пандемией COVID. Он выглядел как Рональд Коулман на яхте в 1922 году. Я остановился перед ним и сказал что-то вроде: «Ты выглядишь безупречно». Его девушка ответила, что он сам производит всё, что на нём надето. Я предложил выпить по чашечке кофе, и с тех пор Базз создал для меня несколько костюмов.

— Кто ваш премьер-министр в фильме?

— Моего премьер-министра играет дама Харриет Уолтер, моя старая подруга, с которой я работал четыре или пять раз. Мы были женаты, по крайней мере, один раз, и я поставил с ней пьесу «Том Стоп», пьесу «Аркадия», которая несколько лет назад имела огромный успех в Национальном театре. И да – мы старые друзья и коллеги.

— Сколько раз вы работали в Ирландии?

— Наверное, раза четыре. За последние полгода работал в Ирландии дважды. Совсем недавно был здесь на съемках в Уиклоу. Сейчас многое снимается в Южной и Северной Ирландии — эти регионы стали настоящим центром для такого рода деятельности.

— Каково было работать с Риком Романом Во?

— Я очень близок с Риком, говорю без преувеличения — он очень обаятельный, вежливый, что для меня важно. Он решительный и чётко знает, что делает. Такими качествами обладают далеко не все режиссеры, и он суперподготовлен, никогда не придумывает что-то по ходу дела и всегда делает полезные заметки. Работать с ним — настоящее удовольствие.

«Убежище» Фото: CineMachine

В фильме «Убежище» после спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребёнок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.