10 лучших прем-танков 8-го уровня для фарма серебра в «Мире танков»

Премиумные танки в «Мире танков» позволяют не только экономить серебро, но и зарабатывать его быстрее, чем обычные, прокачиваемые танки. Как правило, премы стоят реальных денег, но если приобрести два-три подобных танка, то можно забыть о бедности как минимум в игре.

Основной критерий хорошего «кредитодобытчика» — это высокое пробитие обычными, то есть базовыми снарядами. Также немаловажную роль играет цена базового снаряда и затратность кредитов на ремонт. Чем реже вы будете подключать голдовые снаряды, тем больше серебра сможете выносить из боя. В данном материале перечислили десять самых фармящих премов на восьмом уровне. С ними вы точно не будете испытывать проблем с заработком серебра в игре.

ShPTK-TVP

Нация : Чехословакия

: Чехословакия Класс техники : ПТ-САУ

: ПТ-САУ Как получить: через акции и события

ShPTK-TVP Фото: Lesta Games

Открывает топ, возможно, самая прибыльная противотанковая установка на восьмом уровне. За счёт пробивного орудия (270 миллиметров на базовых снарядах) вы почти забудете о существовании голды на этом танке. ПТ-САУ отлично пробивает даже десятки, не прибегая к голдовым снарядам. При этом пушка перезаряжается быстро и обладает отличным сведением.

Танк имеет поворотную на 360 градусов башню, так что переключаться с одной цели на другую вы будете быстро. Радуют и показатели скорости — разгоняется ПТшка до 55 км/ч. А вот с бронёй есть проблемы. Корпус и открытая башня практически не защищают от снарядов — машина очень уязвима для арты и фугасов. Придётся снайперить, стоя где-то на второй или даже третьей линии.

Turtle Mk. I

Класс техники : противотанковая установка

: противотанковая установка Нация : Великобритания

: Великобритания Как получить: через специальные события

Turtle Mk. I Фото: Lesta Games

Ещё одна ПТ-САУ восьмого уровня, которая отлично фармит. И самая скорострельная на этом уровне. Имеет максимально комфортное орудие — точное и пробивное. 240 миллиметров на базовых снарядах будет хватать в большинстве ситуаций. Вы просто ДОТ на гусеницах, который поливает противников снарядами каждые пять секунд, — и это главное для заработка серебра.

Единственное, придётся смириться с отсутствием на танке полноценной башни. Немного огорчает и общая скорость танка — Turtle способен разогнаться лишь до 25 км/ч. Играйте на направлении атаки тяжёлых танков, используя рельеф и углы склонения орудия в -10 градусов. И тогда Turtle Mk. I принесёт вам не только удовольствие от геймплея, но и стабильный заработок кредитов.

СУ-130ПМ

Класс техники : противотанковая установка

: противотанковая установка Нация : СССР

: СССР Как получить: через события и внутриигровой магазин

СУ-130 ПМ Фото: Lesta Games

Танк с большим уроном, с дешёвыми снарядами и с хорошей пробиваемостью на базовых снарядах? А такие есть на восьмом уровне? Да, под данные определения вполне подходит и советская ПТ-САУ восьмого уровня. СУ-130ПМ как раз имеет приличный урон в 520 и приличное пробитие базовым снарядом в 243. У противотанковой установки даже есть башня кругового вращения на 70 градусов в обе стороны, что несомненно помогает при нанесении урона.

Из остальных плюсов — отличные показатели маскировки и приличная скорость. ПТ-САУ способна разогнаться до 65 км/ч. А вот минусы типичны для танков без брони: так как корпус и рубка не защищены, то любое попадание по машине (особенно фугасом) наносит ей серьёзный урон.

Vickers Mark 3

Класс техники : средний танк

: средний танк Нация : Великобритания

: Великобритания Как получить: пройдя первый этап прогрессии «Орбита»

Vickers Mark 3 Фото: Lesta Games

Средний танк Великобритании, который при небольшом усердии можно получить в свой ангар бесплатно, в отличие от вышепредставленных аппаратов. Танк хорош не только как фармер, но и как машина в целом. Скажем, не король на своём уровне, но и далеко не кактус.

Пушка — комфортная. Точная и быстро сводящаяся. Радуют и углы вертикальной наводки в -10 градусов. Но главное, что танк имеет хорошую пробиваемость на фугасах — 210 миллиметров на базовых снарядах и 252 миллиметра на премиумных. С учётом большого количества картонной техники в рандоме танк может спокойно наносить почти по 500 урона за каждый выстрел. Из минусов только отсутствие бронирования и слабая скорострельность.

Т-103

Класс техники : противотанковая установка

: противотанковая установка Нация : СССР

: СССР Как получить: через события и во внутриигровом магазине

Т-103 Фото: Lesta Games

Огромный, неповоротливый сарай, который светится от каждого выстрела? Да, Т-103 явно не назовёшь сильным танком, но это одна из лучших ПТ-САУ на своем уровне для фарма серебра. Имеет отличное пробитие базовым снарядом в 258 и отличный разовый урон в 440 при хорошей скорострельности. А еще башню кругового вращения и углы вертикальной наводки в -8 градусов.

Лобовая часть башни бронирована неплохо, но пробивается голдовыми снарядами. Низкая точность и долгое сведение — не единственные минусы танка. К проблемным местам ещё стоит отнести слабую подвижность и крупные размеры. Зато снаряды здесь очень дешёвые, а высокое пробитие позволяет не загружать голдовые снаряды даже при игре против девяток и десяток.

КВ-4 Турчанинова

Класс техники : тяжелый танк

: тяжелый танк Нация : СССР

: СССР Как получить: через специальные события

КВ-4 Турчанинова Фото: Lesta Games

КВ-4 Турчанинова — один из лучших советских танков для фарма серебра. Но чтобы эффективно на нём отыгрывать, важно понимать его минусы. У танка низкая удельная мощность и ограниченная максимальная скорость. Вы должны хорошо знать карты и позиции, так как из-за слоупочности танка сменить фланг не сможете. Если и поехали куда-то, то до победного конца.

Плюсов тоже хватает: танк имеет башню без явных уязвимостей и прочный лоб корпуса, но самое главное — высокий урон в минуту благодаря мощному орудию с механизмом дозаряжания. В барабане с дозарядкой три снаряда, каждый из которых наносит по 320 урона. Пробития базовым снарядом в 227 хватает в большинстве ситуаций, а высокий ДПМ и сравнительно дешёвые снаряды позволяют наносить много урона, что напрямую увеличивает заработок.

TST

Класс техники : тяжёлый танк

: тяжёлый танк Нация : Чехословакия

: Чехословакия Как получить: через специальные события

TST Фото: Lesta Games

Хорошая подвижность, как для бронированного тяжёлого танка, быстрая перезарядка орудия (чуть более 5 секунд) и прочная лобовая броня — главные плюсы чешского TST. Так еще и пробиваемость базовыми снарядами (224) — небезупречный, но и не плохой показатель. С выстрела вы даёте всего 300 урона, но это обычный показатель для среднего танка. А из-за того, что TST перезаряжается очень быстро, то в небольшом разовом уроне не испытываешь сильного дискомфорта. Да, стрелять приходится часто, но это разве минус?

Впрочем, из-за посредственного сведения и отвратительной точности на этом танке нужно играть только на передовой, на дистанции все плюсы чеха покрываются минусами. В ином случае настрела будет мало, как и заработанных кредитов. Благо в ближнем бою этот танк чувствует себя как рыба в воде. В том числе и из-за счёт комфортных углов вертикальной наводки в -8 градусов.

ELC EVEN 90

Класс техники : лёгкий танк

: лёгкий танк Нация : Франция

: Франция Как получить: в магазине игры за золото

ELC EVEN 90 Фото: Lesta Games

Французский танк стабильно приносит много серебра, даже если забыть о нанесении урона. Главное на этом танке — много светить, так как заработок идёт не только за свой урон, но и за урон, который нанесли союзники по вашей разведке, что сильно повышает доходность без риска.

Большую часть времени ELC EVEN 90 стоит в кустах и светит — выживаемость на этом танке высокая. Феноменальная маскировка и малые размеры позволяют не получать урон. Вы часто остаётесь живы до конца боя, так что затрат на ремонт и снаряды в любом случае будет мало. Чаще всего вы будете пополнять после боёв только дополнительный паёк — кофе и круассаны.

ЛТ-432

Класс техники : лёгкий танк

: лёгкий танк Нация : СССР

: СССР Как получить: через события и в магазине игры

ЛТ-432 Фото: Lesta Games

Почти те же слова применимы и к ЛТ-432. Легкие танки имеют преимущество над обычными танками за счёт своей маскировки в разведке — можно хоть весь бой простоять в кустах, но быть на первом месте по доходности. Это довольно распространённая ситуация, особенно на открытых картах типа «Малиновки» или «Прохоровки». Но, в отличие от французского танка, советский «светляк» отлично играется как при пассивном свете, так и при активном.

В отличие от ELC EVEN 90, советский конкурент обладает куда более крепкой бронёй и увеличенным количеством прочности. У француза 900 очков прочности, когда ЛТ-432 может похвастаться 1100 очками. Кроме того, советский танк получил более точное и более скорострельное орудие. И только по маскировке немного уступает ELC EVEN 90.

M47 Romach

Класс техники : средний танк

: средний танк Нация : Сборная Наций

: Сборная Наций Как получить: через события и в магазине игры

M47 Romach Фото: Lesta Games

M47 Romach напоминает типичный американский средний танк типа M48 Patton, с «бумажным» корпусом, бронированной башней и отличной пушкой. Стабилизация — топ, урон — 360. И хотя базового пробития в 210 хватает не всегда, но за счёт большой альфы вы выходите в плюс даже на голдовых снарядах. Базовые снаряды при этом стоят сущие копейки — всего 600 серебра.

А ещё на этом танке есть очень полезная штука под названием «Пирометр» — механика, позволяющая обнаруживать противников перед орудием на расстоянии до 445 метров, игнорируя их маскировку после пяти секунд удержания в прицеле. Активируется на клавишу X и имеет ограниченное число зарядов. Точность оставляет желать лучшего, но большая альфа и сравнительно неплохая скорострельность нивелируют этот недостаток. Средний урон в 3000 держать на M47 Romach — не проблема. А при таком настреле и заработок кредитов — достойный.