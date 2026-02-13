Топ-5 прем-танков девятого уровня для фарма серебра в «Мире танков»

Премиумные танки девятого уровня в среднем зарабатывают меньше серебра, чем «восьмёрки», но больше, чем обычные танки. Если иметь стабильный настрел, можно хорошо фармить и на них. Подсказываем, на каких «девятках» это сделать легче. Так как премиумных танков девятого уровня намного меньше, чем восьмых, то ограничились пятью представителями.

Prototipo 6

Нация : Италия

: Италия Класс техники : средний танк

: средний танк Как получить: через акции, в коробках

Prototipo 6 Фото: Lesta Games

Если вам нравится Progetto M35 mod. 46 и итальянские танки с механизмом дозаряжания, то и Prototipo 6 покажется суперкомфортным. Это продолжение Progetto 46, но с некоторыми оговорками. У Prototipo 6 вместо трёх снарядов в магазине — пять. Каждый снаряд наносит всего 240 урона, так что смысла сохранять снаряды нет. Главное на этом танке – побыстрее выдавать барабан. И точность орудия, и сведение, и стабилизация на итальянце — топовые.

Пробитие базовыми снарядами — 256. А это значит, что голдой вы будете пользоваться редко. Единственное, чего в этом танке недостаёт — это брони. Prototipo 6, как и его брат Progetto 46, снайпер в чистом виде. Легко прошивается и одноуровневыми танками, и восьмёрками.

К-91-122

Нация : СССР

: СССР Класс техники : средний танк

: средний танк Как получить: через акции, в коробках

K-91-122 Фото: Lesta Games

Советский средний танк с большим количеством цифр в названии — один из самых приятных премиумных танков на этом уровне. Если вы когда-то выбили его из коробок — считайте, что вам повезло. У К-91-122 много преимуществ даже в сравнении с одноклассниками. У танка есть мощное орудие с высоким разовым уроном в 440 за выстрел, отличная точность и хорошая стабилизация, приличное пробитие базовым снарядом в 252, хорошая динамика и мобильность.

Из минусов только очень слабая броня корпуса, которая пробивается даже танками восьмого уровня, малый запас прочности в 1500 и неудобные углы вертикальной наводки в -6 градусов — поиграть от рельефа получится не всегда и не везде. Впрочем, эти минусы есть почти во всех танках. Главное, что на К-91-122 получаешь удовольствие и хорошо фармишь без участия голды.

WZ-114

Нация : Китай

: Китай Класс техники : тяжёлый танк

: тяжёлый танк Как получить: через акции, в коробках

WZ-114 Фото: Lesta Games

Китайский тяжёлый танк в этом топе оказался неслучайно. У него есть всё для того, чтобы считаться комфортным фармером. Пушка — альфовая, так ещё и пробивная. Разовый урон — 530, пробитие — 266. За счёт крутого пробития и крутой альфы «сера» сама будет заползать вам в карман. Точность для такого урона неплохая, так ещё и углы вертикальной наводки в -9 градусов позволяют спокойно отыгрывать от рельефа. И на этот танк даже не нужно ставить стабилизатор.

WZ-114 недостаёт только скорости и манёвренности, хотя танк сложно назвать медлительным. А ещё китайский представитель танкостроения долго перезаряжается. И да, на нём нет никакого смысла выставлять борта — противник легко пробьёт их даже под небольшим углом. Лучше танковать чисто лбом, так как лоб корпуса и башни здесь очень крепкие.

Vz. 58 Koncept

Нация : Чехословакия

: Чехословакия Класс техники : тяжёлый танк

: тяжёлый танк Как получить: через акции, в коробках

Vz. 58 Koncept Фото: Lesta Games

Скорострельный тяжёлый танк с неплохой мобильностью и бронированием. Разовый урон — 390. При прокачанном экипаже и если поставить на танк дополнительный паёк, вентиль и досылатель, то можно получить ДПМ на уровне 3300 урона. Это показатель один из лучших на уровне.

Бронепробития базовым снарядом в 246 оказывается достаточно в большинстве ситуаций. Но точность, время сведения и стабилизация на чешском тяже — три главных и ощутимых минуса. Ставить на танк досылатель и стабилизатор — в первую очередь. Главное на Vz. 58 Koncept

– не стоять за спинами. Играя на первой линии с другими тяжёлыми танками, вы сможете настреливать 3000-4000 среднего урона легко, опять же, за счёт бешеной скорострельности.

CVT Spider

Нация : Великобритания

: Великобритания Класс техники : лёгкий танк

: лёгкий танк Как получить: через акции, в коробках

CVT Spider Фото: Lesta Games

Кто-то сравнивает Spider с Bourrasque. И танки действительно похожи орудиями. Но Bourrasque — это всё-таки средний танк, а Spider — лёгкий. А значит, играть на британце стоит иначе. Полбоя стоишь и даёшь информацию союзникам, а во второй половине начинаешь доедать «подранков».

И в такой роли Spider чувствует себя отлично. Пушка — мощная. Разовый урон в 320 и система дозарядки магазина на два снаряда — тому подтверждение. Бронепробитие базовым снарядом — 212. Для лёгкого танка этого достаточно, чтобы забыть о голде или использовать её как можно реже. Вниз орудие опускается на восемь градусов, а вверх поднимается на целых 20. Максимальная скорость составляет 65 км/ч — не выдающийся показатель, но и не худший среди лёгких танков на этом уровне. Однако главное преимущество Spider — в маскировке. Здесь она превосходная.

Но при всех своих плюсах Spider – не идеальный танк. К его минусам придётся долго привыкать. У танка низкая точность и долгое сведение, низкая скорострельность и небольшой запас очков прочности. Если вы хорошо играете на других лёгких танках, то быстро поймете его суть и сможете выносить по 200 тысяч серебра за счёт пассивного и активного света, а также настрела.