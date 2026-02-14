Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд

О больших подвигах на Великой Отечественной сняли много фильмов. Об измученных пленных, что бежали из концлагеря на немецком самолёте. О душераздирающем самопожертвовании, которое спасало целый взвод. О танкисте, который побеждал исключительно на морально-волевых и с мыслями о близких.

А ещё та война состояла из бесчисленных маленьких подвигов, когда люди во имя человечности отдавали всё — от здоровья до последнего куска хлеба. «Красавица» — фильм о таком подвиге. И показан он так, что на сеанс лучше взять много бумажных салфеток. Уверяю, к концу показа все они будут мокрыми.

«Красавица»: главное о фильме

Название: «Красавица».

Режиссёр: Антон Богданов.

Актёры: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская и другие.

Дата выхода: 19 февраля 2026 года.

Жанр: драма, военный.

Страна: Россия.

«Красавица»: где смотреть?

Показы в России начнутся 19 февраля. Цифровая версия выйдет ориентировочно в апреле.

Будущее куётся из маленького героизма

Зима, 1941 год, блокадный Ленинград. Норма выдачи еды уже снижена до минимума: солдатам дают по 500 г хлеба в день, а обычным работягам — по 250 г. Отрежьте хлеб, положите его на весы и ужаснётесь: прожить на таком пайке невозможно. Однако люди жили и при этом день за днём совершали подвиги.

Герои «Красавицы» — работники зоосада. Когда-то на их территории жило множество зверей, а теперь там нет ни слонихи Бетти, ни бизона Гоши. Зато другие животные ещё держатся и требуют заботы. Взять главную звезду фильма, бегемотиху Красавицу. Каждый день ей требуется 40 литров воды. Вот только водопровода нет, поэтому реальная Евдокия Дашина, сыгранная Юлией Пересильд, шла к Неве и носила одно ведро за другим — без выходных и со скромным куском хлеба на обед. А ведь этот хлеб не всегда доставался ей одной. Всё же в зоосаде сидят условные обезьяны и на одних опилках жить не могут. Вот сотрудникам и приходилось делиться.

Ради чего такие страдания в столь тяжёлые времена? Ради человечности и ответа на вопрос: «Куда пойдут дети и чему будут радоваться, когда блокаду снимут?» Они пойдут в зоосад, ведь ничего не согревает сердце сильнее, чем маленький медвежёнок, игривый тигр и величественная бегемотиха. Всё же сам факт их выживания — великая победа человечности.

За животными ухаживали до последнего Фото: «Вольга»

В «Красавице» подняли сложнейшую тему, с которой требуется аккуратность. Если переборщить с правдой, получится излишне душераздирающе. Если перебрать с лёгкостью, то опошлишь страшную реальность. Однако режиссёр Антон Богданов, которого вы помните по роли Антохи в «Реальных пацанах», нашёл идеальный баланс. За 100-минутный хронометраж вы много раз улыбнётесь и столько же раз еле сдержите слёзы.

Богданов здорово сочетает несочетаемое. Фильм показывает суровость блокады, но при этом в нём есть очаровательный говорящий бегемот. Зоосад попадает под ужасные обстрелы, но позже ты радуешься, что тигрица наконец покушала. Не все зверушки доживут до финала, однако хотя бы милые цирковые перформансы отогревают. Вероятно, именно эти полярности сделали кино эмоциональным.

Ещё «Красавица» с её снегами, морозами и повсеместными мешками с песком атмосферно выглядит. Да и сыграно отлично. Если к герою Славы Копейкина есть вопросы в плане убедительности и развития, то Евдокия в исполнении Пересильд — золото. Именитую актрису даже узнаёшь не сразу, потому что в кадре её будто бы и нет. Это не Пересильд, а настоящая блокадница, в глазах которой усталость и надежда, превозмогание и вера в человечность. А ведь это главное достижение актёра, когда видишь не лицо из новостей, а персонажа.

Пересильд в фильме великолепна Фото: «Вольга»

Самое важное достижение вот в чём: после просмотра ты открываешь поисковик, дотошно изучаешь историю и хватаешься за голову. Какой же кошмар творился в Ленинграде тех времён. Какой же подвиг совершили сотрудники зоосада, которые, как и все, голодали, страдали и всё равно выполняли долг. И как же тепло от факта, что настоящая Красавица пережила блокаду и ещё много лет радовала людей.

Поэтому после просмотра вытираешь слёзы и испытываешь благодарность — за героизм, за победу человечности и за факт, что на твоём столе не только маленькая буханка. И, конечно, за фильм, который стал замечательным мостиком между причудливой сказкой и душераздирающей реальностью.

«Красавица»: стоит ли смотреть?

«Красавица» отлично выглядит, однако фокусируется не на форме, а на чувствах. Подаются эти чувства через неторопливый и не особенно эффектный, но такой великий подвиг. Через тяжёлые вёдра с водой, что ежедневно тянутся от Невы до укрытия бегемота. Через бутылку с молоком, которая достаётся не тебе, а маленькому тигру. Через отказ от себя в пользу человечности. Разве этим можно не проникнуться?

Оценка «Красавицы» — 8 из 10

