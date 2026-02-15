Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса

12 февраля Sony сделала свой первый громкий шедоудроп, то есть анонсировала и сразу же выпустила игру по большой франшизе. Причём речь не о забытой серии, а о самой God of War, которой недавно исполнилось 20 лет. Ещё и с Кратосом в главной роли!

Конечно, речь не об эпическом блокбастере в духе последних частей. Sons of Sparta — 2D-метроидвания, где Кратос не сражается с богами, а вспоминает истории из молодости и разносит скелетов, кентавров и горгон.

Весёлым ли вышло становление спартанца? Сложный вопрос . За всё прохождение я, честное слово, так на него и не ответил.

God of War: Sons of Sparta: главное об игре

Название:

Разработчик: Mega Cat Studios.

Издатель: PlayStation Studios.

Дата выхода: 13 февраля 2026 года.

Жанр: метроидвания.

Озвучка: есть русские субтитры и озвучка.

God of War: Sons of Sparta: как поиграть?

Пока игра вышла только на PS5. В разных регионах она стоит примерно 2500 рублей.

Кратос идеален, но это минус

Sons of Sparta — история молодого Кратоса, который на пару с братом лишь становится истинным спартанцем. Юные герои полны отваги, общаются воинственными лозунгами и ищут приключений, что покроют их имена славой. Нужная авантюра как раз подворачивается, когда пропадает один спартанец. Кратоса и Деймоса об этом не просили, но они становятся на опасный путь и вот уже крушат одну мифическую тварь за другой.

За Спарту! Фото: SIE

Возможно, некоторые игроки расстроились, что новая God of War — 2D-метроидвания. Там Кратос всего лишь несётся из одной части экрана в другую, бьёт по простеньким моделькам и прыгает по платформам. Вот только речь об уважаемом и популярном жанре, который не так уж сильно уступает блокбастерам. Продажи God of War 2018 года превысили 23 млн копий, а Hollow Knight — 15 млн копий.

Жанр для эксперимента выбрали удачно. А что с реализацией? Она близка к идеальной и содержит всё, за что мы ценим метроидвании. Кратос начинает путь без способностей, прямолинейно размахивает копьём и пожимает плечами при виде непроходимого препятствия. А затем открывает новые перки, осваивает вычурные приёмы, экипирует крепкое снаряжение — так и становится машиной смерти с двойным прыжком, дальнобойной пращой и пламенем, чтобы поджигать заросли.

В игре полно паркура и загадок Фото: SIE

На месте и другие особенности жанра. Проломите неприметную стену и откройте путь к сокровищам. Решите головоломку и доберитесь до ценных расходников. Проявите нестандартную ловкость и откройте сундук с новой экипировкой. В общем, если играли в другие метроидвании вроде Blasphemous или Ori and the Blind Forest, то освоитесь мгновенно.

При этом работает игра хорошо. Размахивать копьём и парировать выпады удобно, Кратос без проблем хватается за нужные уступы, на фоне всегда симпатичные задники с видами на Спарту, дикую природу, тренировочные площадки и монументальные статуи. Иногда останавливаешься посреди локации и рассматриваешь, как за спиной юные воины отрабатывают удары, а олень бродит между деревьев.

На средней сложности боссы умирают с первой попытки Фото: SIE

Однако в Sons of Sparta есть проблема, которая связана не с самой игрой, а с индустрией в целом. За 2025-й в Steam вышло более 20 000 игр . Некоторые не заслужили внимания, но и качественных хватало. Нюанс в том, что в таком изобилии игре уже мало быть ладно скроенной. Ещё ей важно иметь хотя бы одну яркую особенность, на которую геймеры взглянут и скажут: «Ого, вот это прикольно».

К примеру, в Prince of Persia: The Lost Crown были феноменально удобный паркур и механика «Осколков памяти», когда герой запоминал препятствие и всегда чётко знал, какой способности ему не хватило (и, к сожалению, даже это не помогло проекту выделиться для хороших продаж).

В Hollow Knight добавили уйму запоминающихся мелочей вроде банкира, который ворует ваши деньги, а потом прогуливает их в бане. Metroid Dread вообще становилась будоражащим хоррором, когда роботы ЭММИ выходили на охоту.

Тем временем особенность Sons of Sparta… в её названии? Без шуток, игру можно было назвать «Метроидвания №184», потому что в ней нет ни одной креативной механики. Всё те же двойные прыжки и прочие способности, всё те же боссы с неблокируемыми атаками и всё те же стены, по которым вы стучите в надежде на припрятанный лут.

Задники обычно симпатичные Фото: SIE

Реализовано всё толково и играется вполне задорно — вот только за всё 10-часовое прохождение как будто вообще не испытываешь эмоций. А откуда им взяться, если ты занимался подобным уже десятки раз?

Ещё раз отмечу, что Sons of Sparta — качественная игра. Особое веселье она принесёт фанатам God of War, неискушённым в жанре метроидваний. Я и сам получил удовольствие. Однако издатель и разработчик пошли безопасным путём. Возможно, чересчур безопасным.

God of War: Sons of Sparta: стоит ли играть?

Есть две причины запустить Sons of Sparta:

вы не увлекаетесь метроидваниями, но уважаете Кратоса и готовы заценить жанр. Тогда новинка наверняка вас увлечёт и отправит на поиски других похожих игр;

вы так любите метроидвании, что готовы пройти любую качественную вариацию — даже если в ней всё привычно и без креатива.

А вот аудиторию, которая ищет в играх эмоции и хотя бы минимальные инновации, новые похождения спартанца могут утомить. Они компетентные, но настолько классические, что за 10 часов вы не испытаете ни восторга, ни печали.

Оценка God of War: Sons of Sparta — 7 из 10

Понравилось

Симпатичный визуал

Адекватные сражения

Все особенности метроидвании на месте.

Не понравилось