Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»

К премьере «Грозового перевала» я готовился столь основательно, что прочитал оригинал от Эмили Бронте. Британка написала свой единственный роман 179 назад, а он до сих пор цепляет. Потому что близость в искусстве обычно возвышают, однако Бронте показала её самую мрачную сторону.

После «Ромео и Джульетты» романтики плакали и всё-таки говорили: «Какая же сильная любовь!» А после «Грозового перевала» в голове иная мысль: «Не дай бог в такое вляпаться». История начисто пропитана болью, зависимостью, отчаянием и размашистым выпадом ломает любые розовые очки.

Нюанс в том, что в романе страдания были душераздирающими, но поэтичными. Тем временем фильм с Марго Робби и Джейкобом Элорди окунает в грязь, отвратительную похоть и прочие нечистоты. К финалу почувствуете, будто вам плюнули в душу — зато равнодушным точно не останетесь.

«Грозовой перевал»: главное о фильме

Название: «Грозовой перевал» (Wuthering Heights)

Режиссёр: Эмиральд Феннел.

Актёры: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау и другие.

Дата выхода: 12 февраля 2026 года.

Жанр: драма.

Страна: Великобритания, США.

«Грозовой перевал»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 12 февраля. Неофициальные показы в России уже стартовали . Цифровая версия ожидается весной.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании MRC Film.

Просто такая мерзкая любовь

«Грозовой перевал» — трагическая история любви Кэтрин и Хитклиффа. Первая — красивая дочь властного тирана, который постоянно напивается, транжирит состояние семьи и не брезгует розгами. Второй — случайный мальчик, которого тот самый отец-тиран подобрал на улице и сделал воспитанником. Поначалу Кэтрин и Хитклифф просто дружат, затем крепко влюбляются.

Увы, Хитклифф необразован и беден, так что Кэтрин выходит замуж по расчёту. Тогда Хитклифф тратит годы, чтобы встать на ноги и однажды вернуть любовь. Или же жестоко отомстить.

Элорди и Робби великолепны Фото: MRC Film

Основа романа на месте, но фанаты оригинала гневно уверяют: историю и особенно финальный акт изменили так, что «Бронте в гробу перевернулась». Это правда. Дело даже не в сценарных правках, а в атмосфере, которая стала ещё безжалостнее и грязнее.

Вот пример. В романе один из персонажей издевался над супругой и лишал её достоинства: запирал в доме, психологически давил, отбирал всё ценное. При этом с презрением говорил: чем больше он мучит жену, тем больше она ползает перед ним, как побитая собака. А в экранизации злодей действительно сажает девицу на цепь и превращает в обезумевшее животное.

Вот ещё. В романе одна девица заболевает и погибает при родах — зато ребёнок выживает, проходит суровые испытания и к финалу оставляет каплю надежды. В фильме же бескомпромиссно погибают и мать, и дитя. Вот такой усиленный мрак во всём.

В плане визуала весь фильм — меланхоличный шедевр Фото: MRC Film

«Грозовой перевал» уже после трейлеров окрестили эротикой, но на деле откровенных сцен не так уж много. Если рассчитывали, что Марго Робби оголится, то умерьте пыл. Впрочем, вместе с Элорди они даже в одежде выдают одни из самых дискомфортных любовных сцен в кино. Опишу один эпизод. Кэтрин подглядывает за своими подданными, которые устраивают в хлеву истинную БДСМ-вечеринку. Затем героиня бежит на природу и мастурбирует. Хитклифф замечает действо и облизывает пальцы возлюбленной.

Зритель же сидит в зале, задумчиво чешет голову и вряд ли испытывает возбуждение. Потому что в фильме нет ни капли лоска. Только грязь, которая чаще вызывает омерзение.

Пожалуй, единственный романтичный кадр Фото: MRC Film

Нюанс в том, что омерзение в данном случае — не приговор, а фирменная черта как фильма, так и режиссёра Эмиральд Феннел. В 2023-м эта дама уже выпустила «Солтберн», где зрителю два часа практически плевали в душу. Драма показывала торжество извращённого зла, подкидывала одну отвратительную сцену за другой и убивала веру в хорошее. Такое зрелище вызывало дискомфорт, но почему-то цепляло.

С «Грозовым перевалом» ровно та же история. Фильм не бережёт ваши чувства и настойчиво опустошает. Будьте уверены: после просмотра на сердце будет тяжело. И эта тяжесть не поэтична, как в «Ромео и Джульетте». Здешняя любовь — зависимость, издевательство, манипуляция и вообще чувство, которого врагу не пожелаешь.

Эмоции от фильма в одном кадре Фото: MRC Film

Стоит ли погружаться в такой мрак? Точно не зрителю, которому и так грустно. Но ценителям суровых финалов и трагической безысходности будет интересно. Такие фильмы пусть и выворачивают наизнанку, зато выполняют основную задачу кинематографа — дарить эмоции. Всё же кино о суровом отчаянии лучше зловещей стерильности.

«Грозовой перевал»: стоит ли смотреть?

Эмиральд Феннел снова сняла грязный и провокационный фильм не для всех. Несмотря на то что в кадре красивейшие Марго Робби и Джейкоб Элорди, после просмотра хочется сходить в душ и стереть с себя безысходность. Это неприятное состояние, но, пожалуй, оно лучше безразличия.

Оценка «Грозового перевала» — 7 из 10

Понравилось

Кино пессимистичное, но эмоциональное

Из Робби и Элорди вышел любопытный дуэт.

Не понравилось