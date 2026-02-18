Шурик и его эпоха: что стало с актёрами культовых фильмов Гайдая

Почти всех их уже нет с нами.

Фильмы Леонида Гайдая о Шурике стали не просто классикой, а настоящим культурным феноменом. Их регулярный показ по телевидению в декабре закрепил за ними статус такой же неотъемлемой части Нового года, как салат «Оливье» или бой курантов.

И эти фильмы не застыли в прошлом. Их цитируют в интернете, используют в мемах, а телеканал ТНТ с 2022 года выпускает новогодние фильмы-пародии, переосмысляя классику для современной аудитории. Мы решили вспомнить актёров тех лет и посмотреть, как сложилась их судьба дальше. А заодно сравнили оригинальных героев с их пародийными и современными версиями.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Александр Демьяненко — Шурик

Образ Шурика для Александра Демьяненко оказался «проклятым» — в том плане, что после съёмок в фильмах Гайдая режиссёры не предлагали ему больших ролей, боясь, что зрители в любом образе будут видеть только Шурика. В 80-х он перешёл на дубляж, а позже играл в театре.

Если на экране он был открытым и весёлым, то в жизни — замкнутым и стеснительным. Слава стала для него наказанием: он маскировался на улицах, прятался от поздравлений в туалете и кричал «Я не Шурик!» К концу жизни он, кажется, примирился со своей судьбой.

В одном из последних интервью Демьяненко сказал: «Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают своё настроение». Актёр умер 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет из-за отёка лёгкого, вызванного ишемической болезнью сердца. Он готовился к операции на сердце, но так и не дожил до назначенного дня.

Наталья Селезнёва — Лида

Наталья Селезнёва — Лида Фото: Источники фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Роль студентки Лиды в «Операции «Ы»» принесла Наталье всесоюзную славу и негласный статус советского секс-символа. Она также снялась в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегите мужчин!», «Звёзды на море» и «Я вас любил...» Выпускница Щукинского училища с тех пор и до сегодняшнего дня (хоть и формально) служит в Московском академическом театре сатиры. Съёмки в мелодраме «Новогоднее дежурство» (2014) стали для актрисы последними в кино.

Селезнёва тяжело переживала смерть мужа Владимира Андреева, с которым прожила более 50 лет. В последние годы ушли из жизни многие её коллеги по театральной сцене, что лишь усилило ощущение одиночества. В 2018 году актриса неудачно упала и сломала шейку бедра, после чего ей потребовались сложные операции по замене тазобедренного и коленного суставов.

Проблемы со здоровьем (помимо тяжелейшего перелома, актриса переболела коронавирусом) сильно ограничивают её физическую активность, и она передвигается на инвалидной коляске. По словам коллег, Селезнёва редко появляется в театре, не участвует в публичных мероприятиях и отказывается от торжеств по случаю юбилеев, ведя затворническую жизнь.

Наталья Варлей — Нина

Наталья Варлей — Нина Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Роль Нины в «Кавказской пленнице» вызвала взрыв популярности: Наталью называли «главным секс-символом Советского Союза», а её образ стал эталоном для подражания для миллионов женщин. Сама же актриса возражает против термина «секс-символ». Она считает, что советские зрители видели в её героине не объект вожделения, а целомудренный идеал, на который хотели походить, — «чистую и целомудренную». По её словам, этот ярлык был навязан современными журналистами, в период пика её славы его не существовало.

После «Кавказской пленницы» актриса снялась в «Вии», «12 стульях» и «Гостье из будущего». В 90-е, когда предложений в кино стало меньше, активно занялась дубляжом. Вела программы «Домашний очаг» и «Домашние хлопоты», была соведущей ток-шоу «Дело ваше». Сейчас Наталья живет уединённо в Подмосковье и посвящает время общению с сыновьями и внуком.

Юрий Никулин — Балбес

Юрий Никулин — Балбес Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Юрий Никулин управлял Московским цирком на Цветном бульваре и сыграл множество значимых ролей в кино. Роль Семёна Горбункова (персонаж был создан специально под Никулина) в «Бриллиантовой руке» принесла ему всенародную любовь. Он также снялся в фильмах «Андрей Рублёв», «Двадцать дней без войны», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Человек ниоткуда», «Когда деревья были большими», «Самогонщики», «Старики-разбойники» и «Чучело».

Хотя всенародную славу ему принесли комедии Гайдая, он стремился к драматическим ролям и считал, что смог доказать свой талант и в этом амплуа. Известно, что его отказы от некоторых ролей у Гайдая были связаны с желанием искать что-то новое, а не повторять старые образы. Актёр умер 21 августа 1997 года на 76-м году жизни от осложнений после операции на сердце. Московский цирк теперь носит его имя — «Цирк Никулина на Цветном бульваре».

Евгений Моргунов — Бывалый

Евгений Моргунов — Бывалый Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Народная слава пришла к нему после роли Бывалого в комедиях Леонида Гайдая. За свою карьеру снялся более чем в 100 картинах, но после фильмов «Самогонщики», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и «Кавказская пленница» больших ролей в кино не имел. Во время съёмок «Кавказской пленницы» Моргунов грубо нарушил дисциплину на съёмочной площадке, а именно привёл своих фанаток, из-за чего Гайдай его уволил. Это положило конец их сотрудничеству и, по мнению многих, серьёзно осложнило дальнейшую карьеру актёра.

После распада троицы Моргунов, в отличие от Никулина и Вицина, не смог найти себя в новых значимых ролях. Он оставался для всех «Бывалым», а новые предложения сводились к эпизодам. Моргунов был известен своим резким, порой хамоватым нравом и любовью к жестоким розыгрышам. К тому же он был человеком прямым, рубил правду-матку в лицо.

С 25 лет страдал от сахарного диабета, что привело к сильному набору веса и впоследствии к тяжёлым осложнениям: отёкам ног, инфарктам и инсультам. В последние годы жизни с трудом передвигался. Умер 25 июня 1999 года в Москве от второго инсульта на 73-м году жизни.

Георгий Вицин — Трус

Георгий Вицин — Трус Фото: Wikipedia и «Киноконцерн «Мосфильм»

После фильмов Гайдая продолжил сниматься в кино и играть в театре, но его роли часто были однотипными. Он блестяще играл застенчивых выпивох, и этот типаж настолько впечатался в сознание зрителей, что многие считали его пьяницей и в реальной жизни. Хотя на самом деле он не пил и не курил, был вегетарианцем и с молодости увлекался йогой, что в советской актёрской среде казалось необычным. Его коллега, актриса Нонна Мордюкова, даже говорила ему: «Не пьёшь, не куришь, к женщинам не пристаёшь. Ты что, труп?»

Несмотря на всенародную любовь, Вицин, как и многие комики, мечтал о серьёзных драматических ролях, но так и их и не получил. В последние годы он разочаровался в кинематографе и сознательно выбрал уединение. Вёл жизнь затворника, отдал квартиру дочери и жил до конца своей жизни в скромной хрущёвке. Скончался 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет от сердечной недостаточности после выступления в Театре киноактёра.

Фрунзик Мкртчян — Джабраил

Фрунзик Мкртчян — Джабраил Фото: Wikipedia и «Киноконцерн «Мосфильм»

Роль Джабраила в «Кавказской пленнице», который пытался выгодно продать племянницу замуж, стала мощным трамплином для карьеры актёра. После этого он снялся в фильме «Не горюй!» и в культовом «Мимино». Роль шофёра Рубика Хачикяна принесла ему Государственную премию СССР. Его фразы запомнились навсегда, а сам он получил высшее звание Народного артиста СССР.

Но за блестящей карьерой стояла череда семейных трагедий, которые подорвали здоровье актёра. Его вторая жена страдала тяжёлым психическим заболеванием (шизофренией) и последние 25 лет жизни провела в специализированной лечебнице, а дочь умерла от онкологического заболевания.

Актер тяжело переживал эти потери, страдал от депрессии и язвы желудка, злоупотреблял алкоголем. Он постепенно отошёл от любимого дела и окончательно разочаровался в нём, когда не был избран главным режиссёром родного театра. Актер скончался 29 декабря 1993 года в Ереване в возрасте 63 лет от инфаркта. На его похороны пришли тысячи людей.

Алексей Смирнов — Федя

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Фото: Алексей Смирнов в фильме Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Алексей Смирнов сыграл знаменитого хулигана Фёдора в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Эта роль сделала его невероятно популярным в Советском Союзе, хотя сам актёр, прошедший войну и имевший боевые награды, мечтал о серьёзных драматических ролях. Его мечта исполнилась, когда он получил роль механика Макарыча в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». В 1976 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Был тяжело контужен на войне, что привело к бесплодию. Он разорвал отношения с актрисой Лидией Масловой, так как не мог иметь детей и не хотел портить ей жизнь. Умер 7 мая 1979 года в Ленинграде от сердечного приступа, который, по одной из версий, спровоцировало известие о гибели его друга, режиссёра Леонида Быкова, разбившегося в автокатастрофе двумя неделями ранее. Смирнов, будучи уже тяжело больным ишемией сердца, не пережил этого удара судьбы.

Юрий Яковлев — Иван Грозный и управдом Бунша

Юрий Яковлев — Иван Грозный и управдом Бунша Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Известность Яковлеву принесла роль князя Мышкина в экранизации «Идиота» Фёдора Достоевского. Дальше была звёздная роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А образ расчётливого Ипполита в «Иронии судьбы, или С лёгким паром» лишь закрепил за актёром всенародную любовь. Многие фразы из фильмов с участием Юрия Яковлева до сих пор активно используются в повседневной речи и в интернете как мемы. Фраза Яковлева «Царь, очень приятно, царь» по итогам опросов оказалась на втором месте среди самых узнаваемых цитат советского кино, сразу после реплики Крачковской «И тебя вылечат...» из того же фильма.

При аристократичной внешности и «бархатном» голосе Яковлев был от природы застенчивым человеком, тяготившимся публичностью. В последние годы жизни Яковлев вёл уединённый образ жизни. Актёр скончался 30 ноября 2013 года в Москве на 86-м году жизни от сердечного приступа.

Леонид Куравлёв — вор Жорж Милославский

Леонид Куравлёв — вор Жорж Милославский Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Снялся более чем в 250 фильмах и сериалах. Продолжал играть во всех жанрах: от криминальной саги «Бригада» до детективов «Улицы разбитых фонарей» и исторических драм. В начале 2000-х вёл на РТР авторскую программу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым».

Куравлёва особенно полюбили за роли простых парней и обаятельных жуликов, в которых зрители видели себя или своих знакомых. Его цитата «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» стала народной поговоркой. Он мастерски играл не только комиков, но и отрицательных героев. Вспомнить хотя бы оберштурмбаннфюрера Айсмана в «Семнадцати мгновениях весны».

В январе 2022 года актёр был госпитализирован с пневмонией. Скончался 30 января 2022 года в московском хосписе на 86-м году жизни от остановки сердца.

Владимир Этуш — стоматолог Антон Шпак

Владимир Этуш — стоматолог Антон Шпак Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Фильмы Гайдая принесли Этушу всенародную любовь и сделали его фразы крылатыми. Достаточно вспомнить фразу «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара, куртка замшевая», чтобы вспомнить, о каком фильме идет речь. Актёр сознательно сделал своего персонажа Саахова в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» серьёзным. И оттого смешным. А знаменитая фраза «Шляпу сними!» была его собственной импровизацией на съёмках.

Этуш более 70 лет преподавал в Театральном училище им. Щукина, а с 2009 года являлся директором Центрального Дома актёра в Москве. Он воспитал плеяду знаменитых учеников и создал на театральной сцене множество комедийных образов. Он всю жизнь был энергичным, влюблённым в своё дело человеком, активно работал на сцене до последних дней. Актёр умер 9 марта 2019 года в Москве на 97-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Михаил Пуговкин — режиссёр Карп Якин

Михаил Пуговкин — режиссер Карп Якин Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Актёр активно сотрудничал с Гайдаем на протяжении почти десяти лет и снялся в шести фильмах режиссёра. В конце 80-х получил звание Народного артиста СССР. В 90-х уехал на постоянное жительство в Крым и организовал там творческий «Центр Михаила Пуговкина», но в начале 2000-х оказался вновь в Москве, где работал в собственном «Киноцентре Михаила Пуговкина».

В конце 90-х и в начале 2000-х он появлялся на экране эпизодически. Его последней работой в кино стала роль в фильме «Бриллианты для Джульетты» в 2004-м. Актёр скончался в столице 25 июля 2008 года от обострения сахарного диабета и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Наталья Крачковская — Ульяна Бунша

Наталья Крачковская — Ульяна Бунша Фото: «РИА Новости» и «Киноконцерн «Мосфильм»

Съёмки у Гайдая изменили жизнь актрисы. После «12 стульев» она стала всенародно любимой актрисой, а её яркие роли в «Иван Васильевич меняет профессию» и других картинах сделали её «королевой комедий». В 90-х гастролировала с театром, особенно популярна была в Китае.

Интересно, что успех её героинь в фильмах Гайдая во многом связан с характерной фактурой. Режиссёр даже специально заставлял её поправляться на съёмках «Ивана Васильевича...», чтобы сохранить образ пышной, властной женщины. Фразы «И меня вылечат, и тебя вылечат!» и «Молодая была уже не молода» стали визитной карточкой актрисы.

Впрочем, проблемы со здоровьем, усугублённые избыточным весом, преследовали Крачковскую много лет. В 2009-м она перенесла тяжелейший инсульт, после которого не смогла полностью восстановиться и часто пользовалась инвалидным креслом. Затем последовали инфаркты, и в 2013 году ей установили кардиостимулятор. Несмотря на стойкость и оптимизм, утром 3 марта 2016 года она скончалась в московской больнице от повторного острого инфаркта.

Савелий Крамаров — дьяк Феофан

«Иван Васильевич меняет профессию» Фото: Савелий Крамаров в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Савелий Крамаров запомнился советским зрителям прежде всего своим ярким комедийным амплуа: он великолепно отыграл обаятельного и нелепого преступника Федю Ермакова в фильме «Джентльмены удачи» и дьяка Феофана в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Но как сын репрессированного отца актёр всегда был под подозрением. Ситуация ухудшилась после эмиграции его дяди в Израиль: ему перестали предлагать роли, а когда он сам подал документы на выезд из страны, ему отказали. Причиной отказа стало то, что эмиграция такого популярного актёра потребовала бы изъять из проката более 40 фильмов с его участием.

В ответ на отказ Крамаров пошёл на беспрецедентный шаг — вместе с режиссером Александром Левенбуком написал открытое письмо президенту США, умоляя о помощи. Письмо несколько раз зачитали в эфире радиостанции, что создало громкий международный резонанс. Советским властям, чтобы замять скандал, пришлось разрешить выезд из страны.

Карьера в Голливуде складывалась относительно успешно. Он снялся в нескольких голливудских фильмах, включая такие картины, как «Москва на Гудзоне», «Красная жара», «Танго и Кэш» и «Космическая одиссея 2010», стал членом Гильдии киноактёров США и приобрёл дом в Калифорнии. Однако в интервью 1991 года он признавался: «Я не скрываю, что потерял славу и всенародную любовь в Советском Союзе. Я принёс их в жертву другим сторонам жизни».

Всю жизнь, боясь повторить судьбу матери, которая умерла от рака, Крамаров тщательно следил за здоровьем: занимался йогой, правильно питался, не пил и не курил. Тем не менее в начале 1995 года у него обнаружили рак сигмовидной кишки. После операции и химиотерапии случился инсульт, а затем второй, который и стал причиной смерти 6 июня 1995 года в Сан-Франциско. Актёра похоронили на еврейском кладбище в городе Колма недалеко от Сан-Франциско.

Как выглядят герои в «Невероятных приключениях Шурика»

В ремейках от «ТНТ» классические герои фильмов про Шурика утратили свою характерность и сюжетообразующую роль, превратившись в узнаваемые маски для создания пародийного сериала.

Тимур Батрутдинов — Иван Грозный (Бунша)

Тимур Батрутдинов — Иван Грозный (Бунша) Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Демис Карибидис — Шурик

Демис Карибидис — Шурик Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Гарик Мартиросян — Шпакян

Гарик Мартиросян — Шпакян Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Павел Деревянко — Якин

Павел Деревянко — Якин Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Максим Лагашкин — Жорж Блиновский

Максим Лагашкин — Жорж Блиновский Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Марина Кравец — Зина

Марина Кравец — Зина Фото: «РИА Новости» и «Газпром-Медиа Холдинг»

Ольга Бузова — жена Бунша