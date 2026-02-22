Скидки
Финал PGL Cluj-Napoca 2026 — время, во сколько, где смотреть, результаты матчей, прямая трансляция

PARIVISION против Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
Илья Корпылёв
Джами Jame Али на PGL Cluj-Napoca 2026
Эти команды впервые столкнутся друг с другом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Гранд-финал
22 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Team Vitality
Не начался
PARIVISION
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

22 февраля в городе Клуж-Напока, Румыния, пройдёт гранд-финал турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по шутеру Counter-Strike 2. За титул сразятся российский коллектив PARIVISION и Team Vitality в формате best-of-5, а The MongolZ и MOUZ поборются за третье место.

Матч за третье место начинается в 15:00 мск, а за титул — в 19:00 мск.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом финального дня турнира — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за игрой лучших команд, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

Live Иван Мику

Перед началом гранд-финала

В главном матче топ-турнира в Румынии встретятся лидеры мировой сцены из Vitality и российский состав PARIVISION, который взлетел в мировой топ после сесационной победы на BLAST Bounty в январе.

Перед началом матча явным фаворитом считается Vitality, однако наша команда успела показать, что умеет удивлять — ждём яркой и интересной борьбы за трофей.

PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Даты проведения: с 14 по 22 февраля 2026 года
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния (BT Arena)
Участники: 16 лучших команд мирового рейтинга Valve
Призовой фонд: $ 625 тыс. ($ 225 тыс. получит победитель)
