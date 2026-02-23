Второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»: что известно

Сегодня, 23 февраля, завершился первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» — нового сериала во вселенной «Игры престолов», который стал очередным хитом HBO и неожиданно для многих всего за шесть серий смог очень полюбиться зрителям из-за своего необычного взгляда на вселенную и её обитателей.

Однако главный вопрос теперь: а что с продолжением, будет ли второй сезон и чего от него ожидать. Как раз поговорим об этом.

Когда выйдет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»?

Продолжение будет. Более того, сериал продлили на второй сезон ещё до выхода первого. Съёмки уже стартовали в Северной Ирландии и продлятся ещё несколько месяцев.

Премьера продолжения состоится уже в 2027 году , без долгих ожиданий, как это происходит с «Домом дракона».

Во втором сезоне будет шесть эпизодов .

. Изначально планировали снять второй и третий сезоны параллельно, но пока неизвестно, действительно ли их снимают друг за другом.

«Рыцарь Семи Королевств» Фото: HBO

О чём будет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»?

Для сериала есть три первоисточника — три новеллы Джорджа Мартина:

«Межевой рыцарь» (первый сезон). «Верный меч» или «Присяжный рыцарь» в зависимости от перевода (второй сезон, 2027 год). «Таинственный рыцарь» (третий сезон, 2028 год).

У HBO есть чёткие планы снять три сезона шоу прямо по первоисточнику, однако авторы, среди которых есть даже сам Джордж Мартин, заинтересованы рассказать больше историй. К примеру, шоураннер «Рыцаря Семи Королевств» Айра Паркер вообще хотела бы рассказать обо всей жизни героев. Сам Мартин отмечал, что у него есть записки на 15 новелл, которые можно использовать для сериала.