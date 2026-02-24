Скидки
Дополнительное время (2026): отзыв, обзор, впечатления, сюжет, события, где смотреть, Роман Курцын

Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Святослав Лецкий
«Дополнительное время» (2026)
Комментарии
Дети спасают Вадима Шипачёва.

У «Дополнительного времени» была приятная премьера. Перед главным залом талисман «Чемпионата» играл с детьми в настольный хоккей, Роман Курцын охотно фотографировался со зрителями, а Дмитрий Певцов сетовал со сцены, что в России нет нормального семейного кино — только коммерческие и лишённые любви поделки вроде «Волшебника Изумрудного города».

Как пример душевного семейного фильма актёр привёл как раз «Дополнительное время». А какое это кино на самом деле? Простое и абсолютно детское, но милое и с советским духом.

«Дополнительное время»: главное о фильме

Название: «Дополнительное время».
Режиссёр: Руслан Бальтцер.
Актёры: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов и другие.
Дата выхода: 19 февраля 2026 года.
Жанр: семейный, приключения, спорт.
Страна: Россия.

«Дополнительное время»: где смотреть?

Фильм уже показывают в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет ориентировочно в апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд
Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд

Операция «Спасти Шипачёва»

Женька и Тёма — сводные братья и юные хоккеисты, у которых всё плохо. Их родители сошлись, а ребята с трудом уживаются вместе. Важный матч проигран — естественно, из-за семейных склок. И на встречу с легендой КХЛ Вадимом Шипачёвым они опаздывают, не получив заветный автограф.

Ещё хуже становится, когда ребята забредают в секретную лабораторию и переносятся в прошлое, аж в 1999-й. Ладно ещё, что ребята хотят домой. И ладно, что на улицах полно бандитов. Самое страшное случается, когда герои встречают юного Шипачёва. Будущую звезду и первого спортсмена в КХЛ, который сделал 1000 результативных действий, настойчиво опекает бабушка. Она выдаёт скрипку, даже тёплым весенним днём натягивает на него шапку и говорит: «Никакого хоккея, а то пальцы переломаешь». Так и начинается операция «Спасти Шипачёва».

Эти ребята отправятся в 1999-й

Эти ребята отправятся в 1999-й

Фото: «Наше кино»

«Дополнительное время» — наивный и простецкий фильм о дружбе, мечте и небезразличии. В нём нет неожиданных поворотов, убийственных шуток и бешеной динамики. Как нет и эпизодов, снятых будто для TikTok. Весь сюжет спокойный и без причудливого абсурда, СДВГ-монтажа, провокаций.

Поначалу это вроде бы проблема в индустрии, которая ускоряется день за днём и внедряет новые правила: захвати внимание, настойчиво его удерживай и три раза проговори сюжет на случай, если зритель завис в телефоне. Требуются время и усилия, чтобы успокоиться и понять: перед тобой почти советское семейное кино. Вроде бы устаревшее, но притягательно тёплое. На очевидную, но правильную и симпатично поданную тему. Без сногсшибательного визуала, но с ламповыми дворами и переулками, где зависали дети 90-х. Размеренное, но с трогательным финалом и камео Овечкина с Шипачёвым.

Знакомьтесь, это юный Шипачёв

Знакомьтесь, это юный Шипачёв

Фото: «Наше кино»

Не уверен, что подобная размеренность обеспечит сборы в эпоху, когда в почёте фильмы-аттракционы. Вот только есть в ней сила и очарование. Взять эпизод, где недовольные друг другом герои убегают от хулиганов и, оказавшись в тупике, отчаянно расстреливают задир шайбами. В сцене нет впечатляющей постановки, зато найдётся приземлённая эмоция. Всё же ребята наконец отбросили разногласия, встали плечом к плечу и победили.

Удивительно, но эта победа приятнее бесконечных песен и плясок из недавнего «Буратино» или сногсшибательного визуала из свежих «Сказок о царе Салтане». Потому что в ней есть что-то глубже глянцевого лоска. В ней есть жизнь.

Певцов сыграл сурового тренера

Певцов сыграл сурового тренера

Фото: «Наше кино»

К «Дополнительному времени» есть вопросы. Иногда диалоги слишком прямолинейны и наивны, самого хоккея мало, а графика пришла словно из того же 1999-го, в который и отправили героев фильма. Однако всерьёз ругать такие штуки не хочется. Как-никак в прокат наконец-то попало семейное кино, а не клип для TikTok.

Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»

«Дополнительное время»: стоит ли смотреть?

На новинку стоит сходить с детьми, но есть одна оговорка. Речь о практически советском фильме, который развлекает не визуалом, зрелищностью или динамичным монтажом. Съёмочная группа ставит на спокойствие и вашу способность погружаться в историю, не отвлекаясь на телефон. Если у вас всё нормально со вниманием, то наверняка получите удовольствие.

Оценка «Дополнительного времени» — 7 из 10

Понравилось

  • Старомодный размеренный темп.
  • Темы дружбы и неравнодушия хорошо раскрыты.

Не понравилось

  • Самого хоккея мало.
  • К графике есть вопросы.
Комментарии
