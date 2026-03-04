12 лучших команд мира, $ 1 млн и первый трофей сезона: стартовал Valorant Masters Santiago

В Сантьяго, столице Чили, стартовал Valorant Masters Santiago 2026 — первый международный турнир нового сезона в тактическом шутере от Riot Games. Соревнования продлятся до 16 марта.

Впервые в истории VCT турнир серии Masters приезжает в Южную Америку, а Чили принимает соревнование такого уровня вообще впервые. Решающие матчи пройдут в Espacio Riesco — крупнейшем конгресс-центре страны, способном вместить до 10 000 зрителей. Учитывая ажиотаж, который в 2023 году вызвал бразильский LOCK//IN в Сан-Паулу, от чилийской публики можно ожидать не менее горячей атмосферы.

12 лучших команд мира, по три от каждого региона, разыграют первый международный трофей 2026 года и важнейшие Championship Points, которые определят путёвки на Valorant Champions Shanghai 2026. Победитель получит шесть очков, серебряный призёр — четыре, а очки распределятся вплоть до пятого-шестого мест.

Valorant Masters Santiago 2026

Даты проведения: с 28 февраля по 15 марта 2026 года.

Место проведения: Сантьяго, Чили (Espacio Riesco).

Участники: 12 лучших команд.

Кто играет на Masters Santiago 2026

Участников определили региональные Kickoff-турниры. Из каждого региона в Чили приехали по три команды:

Америка — FURIA (#1), G2 Esports (#2), NRG Esports (#3);

EMEA — BBL Esports (#1), Gentle Mates (#2), Team Liquid (#3);

Китай — All Gamers (#1), Xi Lai Gaming (#2), EDward Gaming (#3);

Тихоокеанский регион — Nongshim RedForce (#1), T1 (#2), Paper Rex (#3).

Masters Santiago станет первым турниром серии Masters, на котором сразу три команды прошли через систему Ascension — промоушен-турнир, через который сильнейшие команды из полупрофессиональных лиг могут пробиться в основную франшизную лигу VCT. Nongshim RedForce, Xi Lai Gaming и BBL Esports (бывший ростер PCIFIC Esports) — все три доказали, что путь снизу не означает слабость

Главные фавориты Masters Santiago 2026

T1 приехала в Сантьяго в статусе действующего чемпиона Masters и главного претендента на повторение успеха. Команда Ким BuZz Бён Чхоля уверенно прошла Kickoff, разгромив Rex Regum Qeon 3-0 в квалификационной серии. У T1 есть то, чего не хватает многим: опыт финалов, хладнокровие в решающих раундах и состав, на который равняются остальные. Впрочем, стартовое поражение на Swiss Stage показывает, что и фавориты уязвимы.

Paper Rex снова на международной арене, пусть и добралась сюда через нижнюю сетку. После поражения от RRQ Джейсон f0rsakeN Сусанто и компания прошли четыре серии подряд, а в решающем матче f0rsakeN оформил безупречный эйс на Veto, закрыв серию со счётом 3-1. Агрессивный стиль PRX по-прежнему способен сломать любую структуру, и первые дни в Сантьяго это подтверждают.

G2 Esports — трёхкратный чемпион Америки, который до сих пор ищет свой первый международный трофей. После единственного поражения от FURIA на Kickoff команда прошлась по нижней сетке, обыграв Cloud9, NRG и MIBR. Интеграция Андрея babybay Францисти на место Джоны JonahP Пулиса поначалу вызывала споры, но выступления бывшего комментатора постепенно убеждают скептиков. Однако стартовое поражение на Swiss Stage ставит G2 в непростое положение: теперь команде нельзя проигрывать.

NRG Esports — действующие чемпионы мира, которые, впрочем, приехали в Чили далеко не в лучшей форме. На Kickoff Americas команда Итана Ethan Арнольда вылетела из верхней сетки рано, а в решающем матче с MIBR едва не упустила преимущество 2-0, доведя серию до пятой карты. Тем не менее чемпионский опыт никуда не делся: NRG умеет включаться, когда ставки максимальны.

BBL Esports — главный сюрприз EMEA. Ростер, который ещё недавно играл под тегом PCIFIC и пробивался через Ascension, прошёл Kickoff без единого поражения, обыграв по пути Fnatic и Team Vitality. Агрессивная манера игры команды Эрена Rosé Эрзана и статус первого сида EMEA делают BBL одной из самых интригующих команд турнира: на международной арене она ещё ни разу не играла, и вопрос в том, сможет ли она перенести свою безупречную форму на мировой уровень.

Чемпионы 2025 года NRG Фото: Riot Games

FURIA произвела главную сенсацию Kickoff Americas: команда, которую перед стартом считали аутсайдером, прошла весь верхний брекет без поражений и обыграла суперкоманду MIBR (с Aspas и Zekken в составе) в финале верхней сетки – 3-2. После тяжёлого 2025 года это настоящий перелом — бразильцы приехали в Сантьяго с импульсом и уверенностью, которых у них давно не было. Как и BBL, FURIA ждёт соперников уже в плей-офф.

Не стоит списывать со счетов и EDward Gaming. Чемпионы мира 2024 года попали в нижнюю сетку на ранней стадии, но собрали четыре победы подряд и вырвали последнюю путёвку от Китая. Пока Чжэн ZmjjKK Юнкан на сервере, EDG остаётся опасным соперником для любого фаворита.

Среди тёмных лошадок выделяются Nongshim RedForce и All Gamers. Корейцы из Nongshim доминировали в Pacific League и выиграли финал Kickoff в пяти картах — для команды, прошедшей Ascension, это впечатляющий результат. All Gamers же стала первой командой в мире, забронировавшей билет в Сантьяго: рискованное приглашение Романа f4ngeer Смирнова из французского тир-2 полностью оправдалось, и теперь китайский коллектив готов проверить себя на международной сцене.

Шансы россиян на Masters Santiago 2026

Для российских болельщиков турнир в Сантьяго обещает быть особенным: на нём выступают сразу пятеро наших игроков, разбросанных по четырём командам и трём регионам.

Аяз nAts Ахметшин и Семён purp0 Борчев представляют Team Liquid. nAts давно входит в число лучших Стражей мира — его умение держать оборону, выигрывать время и находить нестандартные позиции неоднократно спасало команду в критические моменты. На Kickoff EMEA Team Liquid оказалась в непростой ситуации после раннего поражения 0-2 от Fnatic, но в решающем матче за путёвку nAts и компания не оставили сопернику шансов. Борчев добавил команде свежей энергии и стабильности — его интеграция в состав оказалась одним из удачных ходов межсезонья. На Swiss Stage Liquid пока идёт 1-1 и сохраняет все шансы на плей-офф.

Илья something Петров выступает за Paper Rex и продолжает олицетворять агрессивный стиль сингапурской команды. На прошлогоднем Pacific Stage 2 Петров забрал MVP за мощные клатчи, и в 2026-м он остаётся ключевым элементом атакующей машины PRX, которая снова готова навязывать свой темп лучшим командам мира.

Аяз nAts Ахметшин на VCT Kickoff 2026 Фото: Riot Games

Роман f4ngeer Смирнов, пожалуй, самая необычная история турнира. Ещё недавно он выступал во французском тир-2, а теперь едет на свой первый международный турнир в качестве первого сида Китая в составе All Gamers. Переход из европейской полупрофессиональной сцены в китайскую лигу был рискованным шагом, но ставка сработала: f4ngeer моментально влился в команду и стал одним из ключевых факторов их победы на Kickoff CN. Для российской сцены это уникальный прецедент.

Артур Rarga Чурюмов представляет Xi Lai Gaming — ещё одну команду из VCT China. XLG уже имеет опыт международных турниров: на прошлогоднем Masters Toronto команда приехала первым сидом, но не смогла одержать ни одной победы. В этот раз Чурюмов и его тиммейты, ведомые Тэн happywei Минвэем, рассчитывают на реванш и хотят доказать, что способны конкурировать на мировом уровне. Впрочем, старт на Swiss Stage вышел тяжёлым: XLG проиграла оба матча и находится на грани вылета.

Формат и расписание

Турнир разделён на два этапа.

Swiss Stage (28 февраля — 4 марта)

Восемь команд — вторые и третьи сиды каждого региона — начали со швейцарской системы. Для выхода в плей-офф необходимо одержать две победы в сериях best-of-3. Два поражения означают вылет. Gentle Mates и Paper Rex уже обеспечили себе место в плей-офф, а XLG Esports оказалась на грани вылета. Оставшиеся матчи Swiss Stage определят финальную четвёрку.

T1 vs Dragon Ranger Gaming на Champions 2025 Фото: Riot Games

Плей-офф (6-16 марта)

В плей-офф выходят четыре лучшие команды Swiss Stage, к которым присоединяются четыре первых сида регионов — FURIA, BBL Esports, All Gamers и Nongshim RedForce. Восьмёрка разыграет трофей по системе double-elimination: каждая команда имеет право на одно поражение, прежде чем покинет турнир. Все серии проходят в формате best-of-3, за исключением финалов.

Распределение Championship Points:

1-е место — 6 очков;

2-е место — 4 очка;

3-е место — 3 очка;

4-е место — 2 очка;

5-е место — 1 очко;

6-е место – 1 очко.

Где смотреть Masters Santiago 2026

Все матчи турнира можно будет бесплатно смотреть на официальных каналах Valorant Champions Tour в YouTube и Twitch. За просмотр и участие в активностях Riot Games начисляет внутриигровые награды: спреи, ганбадди и эксклюзивные титулы.