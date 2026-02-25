Что стало с актёрами культового сериала «Клиника»

Назвать «Клинику» классным сериалом попросту оскорбительно. Потому что речь о шедевре, в котором сошлись все звёзды. Сценаристы написали поразительные шутки и диалоги, звукорежиссёр подобрал идеальные треки, а эпизоды заставляли как смеяться в голос, так и тоскливо рыдать.

А ещё актёры «Клиники» так удачно вписались в многогранные образы, что мгновенно стали народными любимцами. Фанаты и сейчас вспомнят суровый взгляд Уборщика или «Девочка моя» от доктора Кокса. Но как сложились карьеры актёров? Перед премьерой перезапуска 25 февраля разбираем судьбы наших любимцев.

«Клиника» Фото: AMC

Зак Брафф (Джей Ди)

Вернулся в продолжении «Клиники»

Пожалуй, у Зака Браффа самая успешная карьера среди всех коллег, хотя даже он не стал суперзвездой. После «Клиники» актёр чаще играл второстепенных персонажей. Например, в «Озе» Сэма Рэйми он воплотил ассистента главного героя, а в «Оби-Вана» заглянул на один эпизод.

Причём хитами эти фильмы и сериалы не становились — как и те, где Браффу досталась главная роль. Взять сериал «Стартап», где актёр сыграл журналиста, запустившего своё дело. Шоу временами смешило, но закрылось после первого сезона.

Больше Брафф преуспел на позициях режиссёра и сценариста. Его фильм «Уйти красиво» с Морганом Фриманом вышел забавным и успешным. При бюджете в $ 25 млн он заработал $ 85 млн. Другой режиссёрский успех — первый эпизод «Теда Лассо», номинированный на «Эмми».

Хотя чаще Брафф выпускал качественные драмы и комедии, которые не собирали кассу. Допустим, «Хороший человек» и «Хотел бы я быть здесь» не окупили даже производственный бюджет, но имеют заслуженную «семёрку» на агрегаторах. Поэтому Браффа чаще называют не современной звездой, а талантливым ремесленником.

Джей Ди и Зак Брафф Фото: AMC, Dia Dipasupil / GettyImages

Дональд Фэйсон (Тёрк)

Вернулся в продолжении «Клиники»

Фэйсон стал заметным актёром ещё до «Клиники». В 1995-м он снялся в комедии «Бестолковые», которая в своё время была хитом и выросла в многосезонный сериал. Впрочем, именно «Клиника» стала главным проектом в карьере Фэйсона.

После грандиозного шоу актёр снимался в основном во второстепенных ролях — и не всегда в хитах. Если его персонажи в «Пипце 2» и «Рэе Доноване» были классными, то вот образы из «Легенд завтрашнего дня» или «Явления» мало кому запомнились. Зато фанаты «Клиники» обожают подкаст, где Брафф и Фейсон смотрят эпизоды культового сериала и травят байки.

Тёрк и Дональд Фейсон Фото: AMC, Dia Dipasupil / GettyImages

Джон К. Макгинли (Доктор Кокс)

Вернулся в продолжении «Клиники»

Казалось бы, народный любимец и самый яркий человек в «Клинике» обязан развить успех. Но, увы, не получилось даже у Макгинли. В «Реальных кабанах» зажёг в эпизодической роли пошлого полицейского, а в «Эксперименте «Офис» стал кровожадным психопатом.

Однако большая звёздная роль досталась Макгинли всего раз — в «Стэне против сил зла». Это необычная смесь комедии и ужасов, где высмеивались жанровые стереотипы, а актёр выдавал феерию в каждом кадре. Если любите «Зловещих мертвецов», то и этот сериал не пропустите.

Нюанс в том, что Макгинли пришёл в «Клинику» уже состоявшимся актёром с богатым портфолио. К тому моменту он уже засветился в «Скале», «На гребне волны» и «Семи». Так что актёрская карьера вполне удалась, только до самого шоу.

Доктор Кокс и Джон К. Макгинли Фото: AMC, Monica Schipper / GettyImages

Сара Чок (Эллиот)

Вернулась в продолжении «Клиники»

Ещё в эпоху «Клиники» Сара Чок заглянула в другой популярный ситком — «Как я встретил вашу маму» — и на время стала любовным интересом героя. Однако позже у актрисы была всего одна безоговорочно важная роль — в «Рике и Морти» . В мультсериале все версии Бет говорят именно голосом Сары Чок.

В остальном актриса держалась на втором плане в проходных проектах, которые получали от зрителей около шести баллов. Есть и исключения вроде сериалов «Безумная любовь» и «Улица Светлячков», где игру Чок высоко оценили. Вот только аудитория проектов оказалась скромной, и та же «Улица» продержалась на Netflix лишь два сезона.

Эллиот и Сара Чок Фото: AMC, Monica Schipper / GettyImages

Джуди Рейес (Карла)

Вернулась в продолжении «Клиники»

Если Сара Чок нашла большую роль в большом и популярном проекте, то Рейес повезло меньше. В её портфолио вроде бы много заметных проектов — там феноменальные «Наследники», юридическая драма «Хорошая жена» и хоррор-феномен «Улыбка». Вот только в «Наследниках» Рейес появилась лишь в трёх эпизодах, в «Хорошей жене» — в одном, а в ужастике её персонаж умер ещё до основных событий.

Сильно задержалась Рейес разве что в «Когтях». Это сериал о девицах из маникюрного салона, ввязавшихся в организованную преступность. У комедии высокие оценки, а у Рейес — одна из главных ролей.

Карла и Джуди Рейес Фото: AMC, Monica Schipper / GettyImages

Нил Флинн (Уборщик)

Вернулся в продолжении «Клиники»

А вот Нил Флинн — истинная звезда ситкомов, карьера которого не застопорилась после роли Уборщика. Сразу после «Клиники» он запрыгнул в успешный сериал «Бывает и хуже» и девять сезонов играл главу семейства. Там с персонажами день за днём происходило какое-то безумие, но они комично держались — потому что бывает и хуже.

Ещё Флинн много где появлялся во второстепенных ролях. Взять «Терапию» от автора «Клиники», где актёр играет лучшего друга саркастичного, но доброго в душе психолога в исполнении Харрисона Форда. В кадре Флинн появляется редко, зато он всегда хорош.

Уборщик и Нил Флинн Фото: AMC, Monica Schipper / GettyImages

Криста Миллер (Джордан)

Вернулся в продолжении «Клиники»

У Флинна в «Терапии» скромная роль, а у Кристы Миллер одна из главных. И если в «Клинике» актрисе достался едкий персонаж, то в этот раз речь о доброй и заботливой девице. Чуть раньше Миллер исполнила ключевую роль в сериале «Город хищниц». Он получил шесть сезонов, собрал высокие оценки и в своё время был популярен.

Как и напарники по «Клинике», Миллер не стала большой кинозвездой, однако не раз впечатляла хорошими ролями. Да и в личной жизни у актрисы всё замечательно: она с 1999 года замужем за Биллом Лоуренсом, автором «Клиники», «Терапии» и «Теда Лассо».

Джордан и Криста Миллер Фото: AMC, Frazer Harrison / GettyImages

Кен Дженкинс (Боб Келсо)

Для актёра, сыгравшего ворчливого Боба Келсо, «Клиника» тоже стала ролью всей жизни. Позже Дженкинс играл эпизодических героев, причём заглядывал в проект на пару эпизодов. Тут дважды озвучил призрака в «Гравити Фолз», там засветился в двух сериях «Лемони Сникета». Единственное исключение — уже упомянутый выше «Город хищниц», где у Дженкинса набралось десять эпизодов.

С 2019-го актёр ушёл на покой и нигде не снимался. В перезапуске «Клиники» он тоже вряд ли появится. Всё же Дженкинсу уже 85 лет.

Боб Келсо и Кен Дженкинс Фото: AMC, Joe Scarnici / GettyImages

Сэм Ллойд (Тед)

Тед был самым неуклюжим и при этом очаровательным героем «Клиники». Если хоть раз слышали его песни, уже их не забудете. Позже Ллойд не раз пересекался с коллегами — в «Городе хищниц», «Бывает и хуже», «Когтях» и «Стартапе». Там оставался на заднем плане, но запоминался.

Увы, в 2020-м Ллойд умер из-за рака мозга. На тот момент актёру было 57 лет. Спасибо за великую роль, легенда!

Тед и Сэм Ллойд Фото: AMC, Ethan Miller / GettyImages

Карьеры актёров доказывают, что «Клиника» была не просто сериалом, а волшебством. Вся команда оказалась в нужное время и в нужном месте, стала на съёмках практически семьёй и подарила зрителю любовь. А вот по отдельности актёры в лучшем случае добились умеренных успехов.

Сумеют ли они повторить магию, когда снова соберутся вместе? Узнаем уже 25 февраля.