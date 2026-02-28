Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Крик 7, отзыв, актёры, дата выхода, обзор, впечатления

Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Святослав Лецкий
«Крик 7»
Комментарии
Получилось абсолютно позорно.

Почему франшизы становятся великими и погибают? Потому что изначально автору есть что сказать. Тот же первый «Крик» был не привычным хоррором, а подшучиванием над жанром с его клише и жертвами, которые комично спотыкаются при попытке бегства. Уэс Крейвен тоже использовал штампы, но делал это с самоиронией и почти издёвкой. А иногда и удивлял: как вам смерть главной звезды с постеров уже во вступлении?

Вот только с каждой новой частью идей становилось всё меньше, самоирония блекла, а само подшучивание над жанром скатывалось в то, с чем боролось — в такое же клише. Неудивительно, что после четвёртой части франшиза оставила большие экраны на 11 лет. Однако потом вернулась, чтобы повторить тот же самый круг.

Мне понравился «Крик» 2022 года — как минимум за поиски убийц через выдуманную киновселенную внутри реальной. Мне было скучновато смотреть «Крик 6». Но вот на новой части я, честное слово, чуть не уснул.

Материалы по теме
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»

«Крик 7»: главное о фильме

Название: «Крик 7» (Scream 7).
Режиссёр: Кевин Уильямсон.
Актёры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй и другие.
Дата выхода: 26 февраля 2026 года.
Жанр: ужасы, триллер.
Страна: США.

«Крик 7»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 26 февраля. Неофициальные показы в России стартуют 5 марта. Цифровая версия ожидается весной.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Paramount.

Убийца с грустным лицом

Сидни Прескотт спокойно живёт, работает в кофейне и никак не наладит контакт с дочерью. Та задаёт много вопросов, вот-вот займётся сексом с парнем и закатывает глаза, когда беспокойная мать твердит: «Никому не доверяй». В общем, речь о милой рутине, которую безжалостно рушит очередной убийца в маске. Или он, как обычно, не один?

Нив Кэмпбелл будто устала от роли

Нив Кэмпбелл будто устала от роли

Фото: Paramount

От франшизы никогда не ждали навороченного сюжета. Но вот сюрпризов — да. В какой-то мере они присутствовали в каждой части — даже в слабом «Крике 6». Все привыкли, что в фильмах два Призрачных лица, а тут нашлось целых три безумных садиста. Такой ход не сделал кино хорошим, однако запомнился.

А что нового в «Крике 7»? Что ж, маньяк освоил высокие технологии и теперь использует дипфейки. На этом всё. Согласитесь, не особо впечатляет, ведь в остальном режиссёр использует заезженные приёмы, подкидывает одно клише за другим и компенсирует занудство ставкой на ностальгию.

В кадре появятся знаковые персонажи из старых частей, лучшие герои из недавних и даже легендарная куртка, которую носила ещё молодая Сидни. Увы, подана ностальгия так, что вызывает исключительно зевок. Бегло и чисто ради фан-сервиса показали пару легенд и забыли о них? Вот спасибо!

Дочку Сидни видят новым главным героем, но интересного в ней мало

Дочку Сидни видят новым главным героем, но интересного в ней мало

Фото: Paramount

Зевать вообще придётся часто, потому что ни сюжет, ни убийства, ни даже тайна вокруг злодея вообще не цепляют. Когда враг наконец снимет маску, стоило бы удивиться. Однако интрига и личность маньяка столь безыдейны, что в голове всего одна мысль: «Нет, я не вычислил маньяка. Но, если честно, мне пофиг плюс наплевать».

В фильме нет креатива и самоиронии. Нет изощрённых и неожиданных расправ. Нет убедительной актёрской игры, потому что сильных сцен для Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс не придумали, а молодых энергичных звёзд вроде Джасмин Савой Браун задвинули на второй план. И даже главную особенность франшизы — киновселенную внутри киновселенной — трогают разве что длинной палкой.

Бей их, Призрачное лицо, бей

Бей их, Призрачное лицо, бей

Фото: Paramount

Есть ли в «Крике 7» что-то хорошее? Да, открывающая сцена с традиционной брутальной расправой вполне весёлая. Там приятные скримеры, повышенная жестокость и капля креатива. Вот только пролетает вступление быстро и на основной сюжет вообще не влияет. Дальше же начинается зловещая тягомотина, на которую не стоит тратить ни время, ни деньги.

Материалы по теме
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Эксклюзив
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино

«Крик 7»: стоит ли смотреть?

Нет. «Крик 7» — безыдейный хоррор, который снимали будто бы на отвали. Сценаристы не придумали занятного сюжета, режиссёр не озадачился эффектными сценами, а актёрам оказалось нечего играть. Поэтому и зрителю в кинотеатре делать нечего.

Оценка «Крика 7» — 4 из 10

Понравилось

  • Любопытное вступление.

Не понравилось

  • Бестолковый сценарий. 
  • Минимум креатива. 
  • Актёрам нечего играть.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android