Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Бонус-коды Мира танков, март-2026: табель-календарь, промокоды, действительные, актуальные, бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2026 года
Георгий Глазов
Бонус-коды «Мира танков», март 2026 года
Комментарии
А также табель-календарь до конца месяца.

Новый месяц открывает новые награды для «Мира танков». Предметы табель-календаря, промокоды, артефакты призовой коробки — всё это каждый игрок может получить совершенно бесплатно. В этом гайде мы расскажем, как добыть это добро для игры.

Материалы по теме
Плевать на хайп. 8 новых игр, которые вы пропустили, а их точно стоит попробовать
Плевать на хайп. 8 новых игр, которые вы пропустили, а их точно стоит попробовать

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в марте 2026 года)

  • 23FEBRUARY2026 — 1 день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Лесной защитник», 2 личных резерва +100% к опыту за бой на 1 час, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на 1 час;
  • 25O8UFZMT — аренда «Т-54 первый образец» со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв.
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

Пока разработчики оставили лишь промокод к 23 февраля, однако, возможно, появится опция и к 8 марта. Также официальные чат-боты студии время от времени будут присылать промокоды в «Телеграме» или во «ВКонтакте». Начинающим игрокам стоит активировать инвайт-коды, чтобы улучшить свои стартовые позиции в игре:

  • MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2.5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час.
  • LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
  • IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
  • MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
  • TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
  • RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
  • MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
  • TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
  • TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Материалы по теме
Топ-5 прем-танков девятого уровня для фарма серебра в «Мире танков»
Топ-5 прем-танков девятого уровня для фарма серебра в «Мире танков»

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: Леста игры

Мартовский табель-календарь тоже обновился. Для получения предметов воспользуйтесь нашей инструкцией:

  1. Посетите страницу табель-календаря.
  2. Нажмите на открытый день.
  3. Запустите игру для переноса награды на аккаунт.
Обратите внимание: за один день можно добыть только один предмет. Если пропустить день, то перескочить его не получится — придётся взять тот предмет, который остался с прошлого дня. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск.

Награды за март:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 серебра;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 7 предбоевых инструкций («Без резких движений», «Долг превыше всего», «Укрытие на местности», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Искусство сбивать пламя»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 1 демонтажный набор;
  • 1 день премиум-аккаунта;
  • 3 декали «Кузя»;
  • 2D-стиль «Котик-мимоза»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 1 контейнер «Зов сокола».
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

В качестве дополнительных бонусов «Мир танков» предлагает «Призовую коробку» по ссылке. Используйте «К подаркам» и зайдите в игру для сохранения полученных призов. В зависимости от дня последнего входа в игру, пользователи могут получить неделю премиум-аккаунта, боевые миссии и купоны на скидки в игровом магазине.

Материалы по теме
10 лучших прем-танков 8-го уровня для фарма серебра в «Мире танков»
10 лучших прем-танков 8-го уровня для фарма серебра в «Мире танков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android