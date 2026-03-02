Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2026 года

Новый месяц открывает новые награды для «Мира танков». Предметы табель-календаря, промокоды, артефакты призовой коробки — всё это каждый игрок может получить совершенно бесплатно. В этом гайде мы расскажем, как добыть это добро для игры.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в марте 2026 года)

23FEBRUARY2026 — 1 день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Лесной защитник», 2 личных резерва +100% к опыту за бой на 1 час, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на 1 час;

— 1 день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Лесной защитник», 2 личных резерва +100% к опыту за бой на 1 час, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на 1 час; 25O8UFZMT — аренда «Т-54 первый образец» со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;

— аренда «Т-54 первый образец» со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв; 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв; BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв; OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв; PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв.

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

Пока разработчики оставили лишь промокод к 23 февраля, однако, возможно, появится опция и к 8 марта. Также официальные чат-боты студии время от времени будут присылать промокоды в «Телеграме» или во «ВКонтакте». Начинающим игрокам стоит активировать инвайт-коды, чтобы улучшить свои стартовые позиции в игре:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2.5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час.

— за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2.5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине; MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

— 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв; MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

— 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв; TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

— 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь Фото: Леста игры

Мартовский табель-календарь тоже обновился. Для получения предметов воспользуйтесь нашей инструкцией:

Посетите страницу табель-календаря. Нажмите на открытый день. Запустите игру для переноса награды на аккаунт.

Обратите внимание: за один день можно добыть только один предмет. Если пропустить день, то перескочить его не получится — придётся взять тот предмет, который остался с прошлого дня. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск.

Награды за март:

100 золота;

100 бонов;

20 000 серебра;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

7 предбоевых инструкций («Без резких движений», «Долг превыше всего», «Укрытие на местности», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Искусство сбивать пламя»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

1 демонтажный набор;

1 день премиум-аккаунта;

3 декали «Кузя»;

2D-стиль «Котик-мимоза»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

В качестве дополнительных бонусов «Мир танков» предлагает «Призовую коробку» по ссылке. Используйте «К подаркам» и зайдите в игру для сохранения полученных призов. В зависимости от дня последнего входа в игру, пользователи могут получить неделю премиум-аккаунта, боевые миссии и купоны на скидки в игровом магазине.