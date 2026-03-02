Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Коды в Роблокс, март 2026 года: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в марте 2026 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс», март 2026 года
Комментарии
И список ценных предметов.

Roblox и промокоды — почти несовместимая вещь, но только в том случае, когда дело касается предметов от разработчиков. За годы существования платформы они перестали выпускать новые промокоды и теперь загружают бесплатные предметы прямиком в магазин.

Однако создатели некоторых игр не пренебрегают этой опцией и стараются как можно чаще выпускать крутые и полезные предметы для своих поклонников. Сегодня мы отметим всю полезную информацию о промокодах в Roblox.

Материалы по теме
Плевать на хайп. 8 новых игр, которые вы пропустили, а их точно стоит попробовать
Плевать на хайп. 8 новых игр, которые вы пропустили, а их точно стоит попробовать

Рабочие промокоды Roblox на март 2026 года

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Ниже мы отметили некоторые промокоды по популярным играм на платформе.

Military Tycoon

bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.

Axia

VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.

Case Paradise

welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.

Материалы по теме
Что стало с актёрами культового сериала «Клиника»
Фото
Что стало с актёрами культового сериала «Клиника»

Make a Military Army

RELEASE – 500 гемов.

Obby For Free UGC

500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.

The Apocalypse

yippe50M — комплект исследователя;
Spare Change — кредиты;
Touch Grass — комплект фермера;
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.

Mini Mart Together

GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.

Brainrotted Basketball

ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.

Sorcerer Ascent

FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

2 Player Battle Tycoon

Christmas — 100 алмазов.

Airport Simulator

PALANGA — 1000 денег.

Arise Crossover

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood

DHSUMMER — 200 тысяч единиц валюты.

Death in the Box

XMAS25 –-- 2 спина.

Desert Detectors

Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.

Drill Digging Simulator

3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Feed Your Toilet

1MVISITS — 1 млн денег.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса

Fish It

CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.

Hunty Zombies

400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Island of Move

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Plants vs Brainrots

BASED — 5000 денег;
FROZEN — ледяная граната;
STACKS — зелье удачи.

Race Clicker

FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.

Toy Clicking Simulator

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator

ACTIVEWIZARD20K — 150 тысяч монет;
JOINEDDISCORD — 800 тысяч монет;
WINTERWARRIOR — 50 тысяч монет;
63MILLION — 50 тысяч монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тысяч монет.

Zombie Strike

ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

В Roblox игроки могут добыть бесплатные предметы в магазине. Инструкция для их получения:

  1. Зайдите в раздел Marketplace.
  2. Нажмите на Any Price.
  3. В поле Max укажите 0 без кавычек и подтвердите своё действие с помощью кнопки Apply — на экране появятся только бесплатные предметы из магазина.
  4. Поочерёдно открывайте каждую карточку и используйте кнопки Buy и Get Now, чтобы зафиксировать их на аккаунте — а новый предмет можно легко надеть на героя кнопкой Customize.
Материалы по теме
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android