Промокоды Roblox в марте 2026 года

Roblox и промокоды — почти несовместимая вещь, но только в том случае, когда дело касается предметов от разработчиков. За годы существования платформы они перестали выпускать новые промокоды и теперь загружают бесплатные предметы прямиком в магазин.
Однако создатели некоторых игр не пренебрегают этой опцией и стараются как можно чаще выпускать крутые и полезные предметы для своих поклонников. Сегодня мы отметим всю полезную информацию о промокодах в Roblox.
Рабочие промокоды Roblox на март 2026 года
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Ниже мы отметили некоторые промокоды по популярным играм на платформе.
Military Tycoon
bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.
Axia
VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.
Case Paradise
welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.
Make a Military Army
RELEASE – 500 гемов.
Obby For Free UGC
500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.
The Apocalypse
yippe50M — комплект исследователя;
Spare Change — кредиты;
Touch Grass — комплект фермера;
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.
Mini Mart Together
GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.
Brainrotted Basketball
ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.
Sorcerer Ascent
FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.
Roblox
Фото: Roblox
2 Player Battle Tycoon
Christmas — 100 алмазов.
Airport Simulator
PALANGA — 1000 денег.
Arise Crossover
EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
A Dusty Trip
DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.
Death Ball
COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.
Da Hood
DHSUMMER — 200 тысяч единиц валюты.
Death in the Box
XMAS25 –-- 2 спина.
Desert Detectors
Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.
Drill Digging Simulator
3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.
Feed Your Toilet
1MVISITS — 1 млн денег.
Fish It
CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.
Hunty Zombies
400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
Island of Move
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
Mansion of Wonder
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Murder Mystery 2
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
Roblox
Фото: Roblox
Plants vs Brainrots
BASED — 5000 денег;
FROZEN — ледяная граната;
STACKS — зелье удачи.
Race Clicker
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
Roblox Doors
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
Roblox Mining Simulator 2
FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.
Toy Clicking Simulator
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Warrior Simulator
ACTIVEWIZARD20K — 150 тысяч монет;
JOINEDDISCORD — 800 тысяч монет;
WINTERWARRIOR — 50 тысяч монет;
63MILLION — 50 тысяч монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тысяч монет.
Zombie Strike
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
В Roblox игроки могут добыть бесплатные предметы в магазине. Инструкция для их получения:
- Зайдите в раздел Marketplace.
- Нажмите на Any Price.
- В поле Max укажите 0 без кавычек и подтвердите своё действие с помощью кнопки Apply — на экране появятся только бесплатные предметы из магазина.
- Поочерёдно открывайте каждую карточку и используйте кнопки Buy и Get Now, чтобы зафиксировать их на аккаунте — а новый предмет можно легко надеть на героя кнопкой Customize.