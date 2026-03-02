Скидки
Промокоды Standoff 2 на март 2025 года: рабочие на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в марте 2026 года
Георгий Глазов
Промокоды Standoff 2 на март 2026 года
Комментарии
Что можно получить бесплатно в шутере.

Standoff 2 — популярный шутер, который ежедневно привлекает огромное число игроков со всего мира. Для поощрения самых внимательных и преданных геймеров студия выпускает различные промокоды с полезными предметами, однако добыть их в последнее время очень трудно. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды Standoff 2 на март 2026 года и расскажем о голде.

Рабочие промокоды Standoff 2

  • SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
  • SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
  • SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
  • SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
  • SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;
  • Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;
  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty.

Новых постоянных промокодов больше не появилось, поэтому геймерам придётся внимательно следить за официальными каналами Axlebot.

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Использовать промокоды в Standoff 2 очень просто. Для этого нужно:

  1. Запустить игру.
  2. Тапнуть на значок пистолета в левой части экрана.
  3. Открыть «Магазин».
  4. Использовать кнопку «Промокод».
  5. Ввести рабочий промокод.
  6. Активировать кнопку «Применить».
Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

«Стэндофф 2» позволяет игрокам использовать голду и покупать на неё любые предметы. В инструкции ниже указаны некоторые советы по её добыче.

  1. Активация промокодов. Это почти миф, так как по-настоящему добыть голду из промокода нереально.
  2. Покупка золота. Откройте магазин и купите золото.
  3. Выполнение заданий. Завершайте задания в игре для добычи серебра и покупайте кейсы, внутри которых может появиться голда.
  4. Участие в мероприятиях. Голда бывает приятным бонусом за участие в акции или внутриигровом ивенте.
  5. Продажа скинов. Самые опытные геймеры знают стоимость редких скинов и могут заниматься их перепродажей. Будьте осторожны и никогда не рискуйте.
  6. Использование сторонних приложений. Использование некоторых приложений в Google Play и App Store и выполнение особых действий иногда позволяет получать призы для Standoff 2, но будьте осторожны и никогда не скачивайте непроверенные программы.
Старайтесь не использовать нечестные методы, избегайте посещения подозрительных ресурсов и не кликайте на небезопасные ссылки. Будьте бдительны и осторожны, чтобы не лишиться доступа к своему профилю.
Комментарии
