Промокоды Standoff 2 в марте 2026 года

Что можно получить бесплатно в шутере.

Standoff 2 — популярный шутер, который ежедневно привлекает огромное число игроков со всего мира. Для поощрения самых внимательных и преданных геймеров студия выпускает различные промокоды с полезными предметами, однако добыть их в последнее время очень трудно. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды Standoff 2 на март 2026 года и расскажем о голде.

Рабочие промокоды Standoff 2

SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;

SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;

SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;

SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;

SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;

Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;

BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;

SO2DEC3 — ящик Dynasty.

Новых постоянных промокодов больше не появилось, поэтому геймерам придётся внимательно следить за официальными каналами Axlebot.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Использовать промокоды в Standoff 2 очень просто. Для этого нужно:

Запустить игру. Тапнуть на значок пистолета в левой части экрана. Открыть «Магазин». Использовать кнопку «Промокод». Ввести рабочий промокод. Активировать кнопку «Применить».

Standoff 2 Фото: Axlebolt

«Стэндофф 2» позволяет игрокам использовать голду и покупать на неё любые предметы. В инструкции ниже указаны некоторые советы по её добыче.

Активация промокодов. Это почти миф, так как по-настоящему добыть голду из промокода нереально. Покупка золота. Откройте магазин и купите золото. Выполнение заданий. Завершайте задания в игре для добычи серебра и покупайте кейсы, внутри которых может появиться голда. Участие в мероприятиях. Голда бывает приятным бонусом за участие в акции или внутриигровом ивенте. Продажа скинов. Самые опытные геймеры знают стоимость редких скинов и могут заниматься их перепродажей. Будьте осторожны и никогда не рискуйте. Использование сторонних приложений. Использование некоторых приложений в Google Play и App Store и выполнение особых действий иногда позволяет получать призы для Standoff 2, но будьте осторожны и никогда не скачивайте непроверенные программы.

Старайтесь не использовать нечестные методы, избегайте посещения подозрительных ресурсов и не кликайте на небезопасные ссылки. Будьте бдительны и осторожны, чтобы не лишиться доступа к своему профилю.