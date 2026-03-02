Промокоды Standoff 2 в марте 2026 года

Standoff 2 — популярный шутер, который ежедневно привлекает огромное число игроков со всего мира. Для поощрения самых внимательных и преданных геймеров студия выпускает различные промокоды с полезными предметами, однако добыть их в последнее время очень трудно. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды Standoff 2 на март 2026 года и расскажем о голде.
Рабочие промокоды Standoff 2
- SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
- SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
- SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
- SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
- SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;
- Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
- SO2DEC3 — ящик Dynasty.
Новых постоянных промокодов больше не появилось, поэтому геймерам придётся внимательно следить за официальными каналами Axlebot.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в Standoff 2
Использовать промокоды в Standoff 2 очень просто. Для этого нужно:
- Запустить игру.
- Тапнуть на значок пистолета в левой части экрана.
- Открыть «Магазин».
- Использовать кнопку «Промокод».
- Ввести рабочий промокод.
- Активировать кнопку «Применить».
Standoff 2
Фото: Axlebolt
«Стэндофф 2» позволяет игрокам использовать голду и покупать на неё любые предметы. В инструкции ниже указаны некоторые советы по её добыче.
- Активация промокодов. Это почти миф, так как по-настоящему добыть голду из промокода нереально.
- Покупка золота. Откройте магазин и купите золото.
- Выполнение заданий. Завершайте задания в игре для добычи серебра и покупайте кейсы, внутри которых может появиться голда.
- Участие в мероприятиях. Голда бывает приятным бонусом за участие в акции или внутриигровом ивенте.
- Продажа скинов. Самые опытные геймеры знают стоимость редких скинов и могут заниматься их перепродажей. Будьте осторожны и никогда не рискуйте.
- Использование сторонних приложений. Использование некоторых приложений в Google Play и App Store и выполнение особых действий иногда позволяет получать призы для Standoff 2, но будьте осторожны и никогда не скачивайте непроверенные программы.