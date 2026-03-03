Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков

Если в нулевых следили за игровой индустрией, то видели десятки статей, где «Ил-2 Штурмовик» получал топовые оценки и засыпался хвалебными эпитетами. У первой части были впечатляющие 91 на Metacritic, а западная пресса называла игру то лучшим симулятором года, то вообще главным симулятором по Второй мировой.

Конечно, за 25 лет с серией случалось всякое: скомканные релизы, проблемы с оптимизацией, безжалостная критика от сообщества. Однако «Ил-2» так и остался одним из главных авиасимуляторов в истории. А уже весной в ранний доступ выйдет новая часть с подзаголовком «Корея». Я уже поиграл в неё и настаиваю: присмотреться к игре стоит даже далёким от жанра людям.

«Ил-2: Корея»: главное об игре

Название: «Ил-2: Корея».

Разработчик: 1С Game Studios.

Дата выхода: весна 2026 года (ранний доступ).

Жанр: авиасимулятор.

Русский язык: текст и озвучка.

Платформа: ПК.

«Ил-2: Корея»: как поиграть?

ЗБТ начнётся зимой, а в ранний доступ игру отправят летом. На сайте 1С Game Studios уже открыты предзаказы. Цена — 3990 рублей.

В этом «МиГе» я готов сидеть часами

С ходу объяснюсь: я не фанат «Ил-2», хотя пытался им стать. В детстве прочитал много статей о величии игры и году в 2003-м упросил родителей купить мне лицензионный диск «Забытых сражений». Стоил он примерно 150 рублей, солидные по тем временам деньги.

Вот только я был юным и привык к Ace Combat со сложностью «жми на газ, чтобы взлететь». А в «Ил-2» ты запускал двигатель, переводил закрылки в нужный режим, плавно разгонялся, поднимался в воздух, убирал шасси, поднимал закрылки. И это только для того, чтобы взлететь. А ещё и воевать надо. В общем, с игрой я не справился. Когда папа спрашивал, как оно, я делал хмурое лицо и отвечал: «Нормально».

И только 23 года спустя я нормально полетал — в VR-шлеме, с навороченной техникой и под советы разработчика, который научил летать и воевать. Как минимум для новичка вроде меня «Ил-2: Корея» каток после семи кажется авиасимом, близким к идеалу.

Поиграть повезло в офисе разработчика Фото: «Чемпионат»

Путь начался с кабины МиГ-15 — и мог бы на этом закончиться. Честное слово, хочется потратить много времени, просто рассматривая приборную панель. Указатель скорости, авиагоризонт, прицел, радиокомпас, ручка управления самолётом, рычаг управления двигателем, индикаторы — всё выглядит максимально убедительно. Как говорит продюсер игры Даниил Тусеев, такой и была кабина самолёта в середине минувшего века.

«Всё начинается с подбора референсов, этим занимаются исторические консультанты. Они отвечают за то, чтобы всё соответствовало реальному историческому прототипу. Причём на тот момент, когда всё это в игре летает. То есть на момент 1951-1952 годов. Потому что МиГ-15 с тех времён претерпел много изменений.

Ты же в VR летал? Там отличий в кабине практически нет. На этом этапе развития технологий мы всё ещё чувствуем, что окружающий мир — цифровой. Ландшафт, облака — там видно, что у них есть определённое разрешение и так далее. Но если мы берём кабину самолета, то там лично у меня граница падает. Это уже полное погружение, я прямо в нём», — рассказывал продюсер «Ил-2: Корея» Даниил Тусеев.

«Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

Больше реализма добавляет другой факт: аппаратура в кабине дублирует любые действия. Потянул ручку управления на себя? В игре она тоже двигается. Зажал тормоз? Он и в кабине зажался. Сменил высоту? Стрелка на панели среагировала. На всё это хочется долго смотреть, со всем интересно играться. Так и получилось, что я просто сидел в кабине, пока разработчик не спросил: «Ну что, полетим?»

Бей своих, чтобы корейцы боялись

Нормально взлететь удалось не сразу. Обычно я съезжал с полосы и лишь чудом не цеплял деревья. Однажды вообще не удержал баланс, когда кабина затряслась, а ноги не уследили за педалями. В итоге въехал в свою же ПВО и организовал на базе взрыв. Воздушный бой ещё не начался, а я уже погиб — ещё и имущество испортил.

Впрочем, раза с четвёртого взлёт всё-таки вышел идеальным. Пока покидал базу, безудержно вертел головой по сторонам: смотрел на лес, на крылья самолёта, на приближающиеся облака и на стекающие по стеклу капли дождя. Местами моделям и правда не хватает детализации, но визуал всё равно эпический. Как говорят, всё благодаря кардинальной модификации собственного движка.

«Запрос на модификацию движка пошёл от игроков. Потому что текущему движку 12 лет, он с релиза «Великих сражений», когда «Битва за Сталинград» только выходила. Игроки, конечно, наблюдали за конкурентами и видели: Microsoft Flight Simulator в релизе, и он не на старом контенте работает, там новый движок. Они хотели так же. Возможно, игроки не осознавали, что это означает новый продукт. Не новое DLC, а именно новый продукт.

Игровая студия должна постоянно думать о циклах своего развития, если это не студия-однодневка. 1С — компания крупная, здесь всегда идёт именно работа вдолгую. Когда мы в 2022 году посмотрели, где находимся, то поняли: нужно строить долгосрочный план уже с новым движком. Иначе мы просто окажемся на обочине технического прогресса» — отмечал Даниил Тусеев.

«Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

Пока любовался видами, заметил чей-то самолёт и тут же вступил в бой. Долго целился, стрелял и чертыхался из-за того, что не попадаю. А потом разработчик за спиной сказал: «Слушай, ты по своим стреляешь!»

Полминуты спустя на горизонте показались враги. Как минимум в VR-шлеме, с реальной ручкой и рычагом управления двигателем воевать сложно. Нужно грамотно зайти оппоненту за спину, подобрать идеальную скорость, чтобы не обогнать и не отстать, удачно навестись и стрелять на опережение.

Я настойчиво пыхтел, пока с «МиГом» что-то не случилось. Когда мне посоветовали обернуться, я увидел: хвост уже пылает. В общем, первый бой завершился бесславно. Зато на втором повезло чуть больше: не рассчитал скорость и в духе камикадзе врезался во врага. К счастью, разработчик почуял беду и вовремя меня катапультировал.

«Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

Освоиться и нормально повоевать удалось лишь бою на седьмом. К финалу на моём счету числились уважаемые два фрага. И ведь как красиво они были добыты! Одному сопернику я отстрелил крыло, которое мгновение спустя прилетело в мою же кабину. Второго расстрелял, отправившись в безумное пике, и даже вражеские обломки не поймал.

Игровая сессия оставила одно впечатление: да, это круто. Никогда не фанател по авиасимуляторам, но хотел бы играть дальше. Потому что «Корея» до чёртиков симпатичная, напряжённая и в меру хардкорная. Каждый полёт — суровое приключение. Каждый сбитый соперник — сродни победе над боссом Bloodborne. Каждая нажатая кнопка — отдача, требование к навыкам и ощущение, что ты действительно летишь на «МиГе».

Реально ли воссоздать такой опыт без шлема, рычага и прочих девайсов? Сложный вопрос, но попробовать хочется.

Да, в «Корее» можно вылезать из кабины Фото: 1СGS

Игра захватывающая, но есть опасения

«Корея» увлекает даже новичка, но расчёт разработчиков, вероятно, на преданную аудиторию. Она у «Ил-2» скромнее, чем в популярных жанрах, зато взрослая и платёжеспособная. Говорят, что речь о людях старше 35 лет, которые всерьёз увлекаются самолётами. В офисе даже вспомнили дедулю 90 лет, отец которого воевал за Британию во Второй мировой.

Нюанс в том, что часть платёжеспособной аудитории может отвалиться. Дело не в сеттинге и не в цене предзаказа в 3990 рублей. Дело в системных требованиях. Да, игра замечательно выглядит, но в минималках для 1080p у «Кореи» числятся RTX 3060 и 24 Гб ОЗУ. Многовато для времён, когда всю оперативку скупили для развития ИИ.

Системные требования «Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

Ещё и привязка к реальным событиям ограничивает. Разработчики говорят, что основные продажи идут с Запада и России, а вот тираж на Востоке можно приравнять к статистической погрешности. Но дополнительные копии вряд ли бывают лишними.

«Скорее всего, в Китае мы не сможем распространять игру. Как и в Южной Корее. По той причине, что в Китае — как минимум для внешних разработчиков — запрещён какой-либо исторический военный контекст. То есть там могут быть красные против синих, фиолетовые против желтых. Китай против США в небе над Кореей — ни за что. Это сразу бан», — отмечал директор по маркетингу 1С Game Studios Анатолий Субботин.

«Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

В остальном разработчики обещают не подвести фанатов. Всё же озадачивать их опасно: к примеру, много лет назад в «Ил-2» добавили прогрессию в духе War Thunder и столкнулись чуть ли не с бойкотом.

«Была сложная история с выходом «Битвы за Сталинград». Тогда был эксперимент, когда мы пробовали добавить некие элементы современного геймдизайна, связанные с постепенным открытием самолетов и так далее. То есть была попытка осовременить геймдизайн, добавить в него геймификацию внутри игры, постепенные анлоки и так далее. И это было резко отрицательно встречено комьюнити — едва ли не вплоть до полного бойкота. «Битву за Сталинград» пришлось переделывать, возвращая её к консервативным канонам жанра.

То есть наша аудитория не хочет вещей в духе «Выбей 15 звёзд и получи следующую модификацию самолета». Они считают это неправильным. Считают, что военно-историческая игра должна соответствовать букве истории», — рассказывал Анатолий Субботин.

«Ил-2: Корея» Фото: 1СGS

«Ил-2: Корея»: ждём?

Я не могу взглянуть на игру с позиции фаната, который уже десятки лет ценит серию, требует на форумах управляемые бомбардировщики и знает все достоинства и недостатки прошлых частей. Зато новичка, который впервые нормально соприкоснулся с «Ил-2», эти семь полётов весьма впечатлили.

Я прошёл путь от саботирования собственной базы до успешных взлётов, от бездумной стрельбы по своим до пары эффектно сбитых врагов. Это было так весело, что в «Корею» хочется вернуться и по-настоящему вовлечься в неё. Главное, чтобы мой ПК с RTX 4060 и 16 Гб оперативки потянул игру. Всё же на дополнительную плашку я к релизу вряд ли накоплю.