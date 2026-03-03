Скидки
Чемп.Play Статьи

Resident Evil Requiem (2026): отзыв, обзор, впечатления, сюжет

Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Святослав Лецкий
Resident Evil Requiem (2026)
Роскошный аттракцион для всех и почти без недостатков.

Про Resident Evil Requiem вы наверняка знаете всё. Что новинку в основном хвалят. Что играем мы за двух разноплановых персонажей. Что Грейс чаще трясётся и убегает, а Леон лихо выкашивает толпы заражённых. И что Requiem талантливо сочетает в себе лучшее из прошлых частей — неторопливость и запутанные локации RE2, задорный экшен RE4, напряжённую атмосферу RE7 и разнообразие Village.

Поэтому я постараюсь поменьше говорить об известных вам механиках и сфокусируюсь на эмоциях. А их от прохождения столько, что другим частям столько как будто бы и не снилось.

Resident Evil Requiem: главное об игре

Название: Resident Evil Requiem.
Разработчик: Capcom.
Дата выхода: 27 февраля 2026 года.
Жанр: хоррор, экшен.
Русский язык: озвучка и текст.
Платформа: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem: как поиграть?

В российском Steam игра не продаётся, а в казахстанском обойдётся примерно в 4000 рублей. На PS и Xbox игру выгоднее купить через Индию — примерно за 3800 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат компании Capcom.

Меня зовут Грейс

– Меня зовут Грейс Эшкрофт. Возможно, вы знаете мою маму Алиссу. Она была самым бесстрашным и бескомпромиссным репортёром из всех. Алисса расследовала эксперименты «Амбреллы» и пережила трагедию в Раккун-Сити, писала об исчезновении людей в Луизиане и не шла на сделки с совестью. Поэтому и погибла — у меня на глазах.

Тот день сломил меня. Прошло уже восемь лет, а мне до сих пор больно. Я бы отдала всё, чтобы никогда не возвращаться к тому дню, но скелеты всегда вываливаются из шкафа. Мой вывалился, когда босс сказал: «В отеле, где умерла твоя мама, отыскали труп. Разберись». Вот только труп появился по одной причине — чтобы я нашла его и угодила в кошмар.

Очаровательная Грейс

Очаровательная Грейс

Фото: Capcom

Когда люди смотрят на мой жетон ФБР, то думают, что я сильная. Но правда в том, что я не боец, а в такой ситуации даже бывалому солдату придётся туго. Я поняла это, когда встретила в тёмном коридоре огромную тварь, которая рвала тела на части, а затем настойчиво понеслась за мной. Руки тряслись, дыхание сбилось, а в карманах не нашлось ни пистолета, ни даже ножа. Оставалось только бежать и прятаться.

Единственным спасением была освещённая комната, в которую боялась заходить тварь. Но свет в таком старом здании — ненадёжная вещь. Во время одной погони за окном громыхнула молния, и пробки вылетели. Лампы мгновенно погасли, а безопасная зона стала охотничьими угодьями. Было ли мне страшно? До дрожи в руках, до выпрыгивающего из груди сердца.

Я слышала о некоем Итане Уинтерсе, который бегал от неубиваемого садиста в деревенской глуши и от чудовищного ребёнка в особняке Беневиенто. Однако его кошмар вряд ли сравнится с моим. Будь моя жизнь игрой с названием Requiem, она была бы самой жуткой в серии.

Знакомьтесь, Девочка

Знакомьтесь, Девочка

Фото: Capcom

Вскоре у меня появился пистолет, но с облегчением я не вздохнула. Потому что повсюду слишком много врагов, а в инвентаре слишком мало патронов. Даже если бы пыталась, то не смогла бы уничтожить всех. К тому же таких кошмарных мертвецов вы ещё не видели. Они помнят собственное прошлое, слоняются по коридорам и навязчиво что-то бормочут.

Не забуду встречу с уборщицей, которая до крови на ладонях натирала зеркало и в припадке ярости билась об него головой. Когда она меня заметила, захотела стереть грязь и с моего лица. После такого рандеву в голове крутилась одна мысль: «С ходячими лучше вообще не связываться». Обойди их стороной, отвлеки броском бутылки, спрячься за углом, убеги — и лишь в самой безвыходной ситуации вступай в драку. Потому что потратишь патроны, потеряешь здоровье и при этом ничего не добьёшься. Если тварь упала и истекла кровью, позже может подняться и стать ещё опаснее.

С ходячими лучше не связываться

С ходячими лучше не связываться

Фото: Capcom

По идее, к кошмару привыкаешь. Тем более к середине пути я уже выпила стероиды для повышения боевой мощи и скрафтила патроны. Но до последнего так и не почувствовала себя уверенно и ни разу не подумала, что могу убить всех. Всё же моё приключение — череда безумных сюрпризов. Вот встречаю бывшую певицу, что истерично вопит и призывает ходячих со всей округи. Вот стены и проёмы внезапно ломает тучный гигант, для которого любой потолок слишком низок. Вот я спускаюсь под землю и истерично бегаю от неубиваемой твари, издевательски прозванной Девочкой.

В итоге прихожу к выводу: будь моя жизнь игрой с названием Resident Evil Requiem, я была бы самой уязвимой героиней в серии. И, в отличие от Итана Уинтерса и Клэр Редфилд никогда бы не познала успокаивающее чувство: я справлюсь со всем. Нет, я до последнего буду панически трястись и считать, что вот-вот умру.

Это будет напряжённо

Это будет напряжённо

Фото: Capcom

Меня зовут Леон

– Меня зовут Леон Кеннеди. Я помню тот ужасный день, когда в Раккун-Сити начался апокалипсис. Тогда на улицах горела пара машин, а неподалёку от них шаталась горстка зомби — и всё равно я выжил лишь чудом.

Теперь всё иначе: я на пике формы. Как и новый апокалипсис — пиковый на моей памяти. По проспекту носятся толпы гражданских, зомби безжалостно их пожирают, машины врезаются друг в друга и взрываются. Может ли подобный эпик остановить меня или хотя бы замедлить? Нет, враги погибнут, не успев пробормотать ни слова.

У этих тварей нет и шанса

У этих тварей нет и шанса

Фото: Capcom

Помню, как раньше я напрягался при виде маньяка с бензопилой. Он казался машиной смерти, но теперь эта характеристика больше подходит мне. Встретив зомби с тем же оружием, я отстрелил ему голову, выхватил бензопилу и с диким воплем ринулся на врагов. И ведь там были не три-пять ходячих, а штук 15.

Когда топливо закончилось, я метнул в одного бедолагу дубину, расстрелял троих из револьвера, снёс уйму голов топором, оставшихся подорвал гранатой. Потому что не меня заперли с монстрами, это монстров заперли со мной. Если кто-нибудь из них назовёт себя неуязвимым, я лишь иронично посмеюсь.

Мегахорош!

Мегахорош!

Фото: Capcom

Знаю, что по округе бродит некая Грейс. Знаю, что её похождения напоминают адреналиновый кошмар. Мои же — стильный боевик, где не бывает страшно и всегда хватает патронов, здоровья и уверенности в себе. Даже новая встреча с культовым врагом из прошлого почти не беспокоит. Не то что 28 лет назад.

Когда всё уже позади, скажу следующее: будь моя жизнь игрой с названием Requiem, я подарил бы геймеру отдушину после долгих часов панического ужаса. Я бы стремительно уничтожил всех, кого вы недавно боялись. И поверьте: вам было бы дьявольски весело. При этом не думайте, что моим похождениям уделили мало времени. Если поначалу я держусь на вторых ролях, то финал — как и порядка 40% игры — заберу себе.

Леон связан, но это не он попал в плен

Леон связан, но это не он попал в плен

Фото: Capcom

Меня зовут Виктор

– Меня зовут Виктор Гидеон. Когда-то я работал в Umbrella и делал тот самый вирус, а теперь занимаюсь другими ужасными делами. Моя мотивация сомнительна и связана с абсурдной эволюцией человечества, а смертельному удару я предпочитаю типичный злодейский монолог.

Но знаете что: вы вряд ли восхититесь историей, однако запомните меня и, возможно, удивитесь тому, что я здесь не главный злодей. Запомните контраст между ужасом и экшеном, а также разнообразие ситуаций, где за поворотом всегда поджидает новая неведомая тварь или новое брутальное безумие. Как вам дробилка, которая затягивает в себя и параллельно вынуждает отбиваться от врагов? А безбашенные погони на мотоцикли, дуэли на бензопилах и боссфайты с огромным пауком посреди проклятого города?

Скажите, что это не ново, и я отвечу: зато вам всегда будет весело. Вот почему вы погрузитесь в противостояние со мной и не оторвётесь вплоть до финала.

Через этих ребят придётся пройти

Через этих ребят придётся пройти

Фото: Capcom

При желании вы найдёте, на что пожаловаться. Например, на бэктрекинг, когда нельзя просто взять и забрать квестовый предмет. Вам придётся поднять ключ от погрузчика, вернуться чёрт знает куда, поднять ковш, долго куда-то идти и потом, естественно, возвращаться.

Но важно ли это, если на пути всегда нечто свежее, жуткое и адреналиновое? Важно ли это, если любое помещение — детализированное и извращённое искусство с залитой кровью утварью, грудой безжизненных тел и холодными коридорами, в конце которых наверняка что-то поджидает? И вообще, скажите спасибо, что я даже подземелье сделал интересным. Леон подтвердит, что беготня по канализациям в его первый рабочий день была в разы зануднее.

Грейс слаба, но за убийство этой твари ей дадут достижение

Грейс слаба, но за убийство этой твари ей дадут достижение

Фото: Capcom

Нас зовут героями

Путь героев, которые отчаянно борются с вирусами, начался в 1996-м. За эти 30 лет мы до ужаса боялись, лихо расстреливали подонков в кооперативе и даже попадали в рельсовый шутер или пошаговую стратегию. Но за эти годы приключение никогда столь же умело не сочетало разные жанры.

Это веский повод сказать: будь жизни Грейс и Леона игрой с названием Resident Evil Requiem, её назвали бы выдающимся аттракционом, который при дотошном подходе проходится за 14 часов и ни на секунду не наскучивает. Она бы точно стала одной из лучших частей во франшизе, а для кого-то — и вовсе лучшей.

Оценка Resident Evil Requiem — 9 из 10

Понравилось

  • Играть за Грейс страшнее, чем когда-либо. 
  • Играть за Леона — драйвовая феерия. 
  • Requiem всё прохождение подкидывает что-то новое. 
  • Замечательные звук и визуал.
