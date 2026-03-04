CS:GO масштабно вернули. Как скачать, как играть и зачем это нужно

Долгое время казалось, что эпоха Counter-Strike: Global Offensive окончательно завершилась. После выхода Counter-Strike 2 в сентябре 2023 года Valve не стала выпускать сиквел отдельным приложением, а просто обновила CS:GO до новой версии. В один день миллионы игроков остались без возможности быстро запустить старую игру. Формально доступ сохранялся через Legacy-клиент в бета-ветках Steam, но процесс был неудобным: при каждом запуске приходилось выбирать между двумя версиями, а сетевые функции всё равно не работали.

И вот Valve без громких анонсов вернула CS:GO в Steam как самостоятельный продукт с собственной страницей. Игра бесплатна, занимает около 30 ГБ и уже собрала 97% положительных отзывов — больше, чем было до выхода CS 2.

Как скачать Counter-Strike: Global Offensive

Найти игру через поиск в Steam не получится: Valve специально скрыла её из магазина и результатов поиска. Единственный способ — перейти по прямой ссылке, нажать «Играть» и начать скачивание через приложение Steam.

По сути, это полная копия Legacy-версии. При входе появляется плашка о прекращении поддержки с 1 января 2024 года. Знакомый интерфейс, та самая заглавная тема и почти все классические режимы на месте: соревновательный, обычный, бой насмерть, гонка вооружений. Режим «Запретная зона» пока отсутствует, хотя геймеры уже нашли способ запустить его вручную.

Для владельцев слабых ПК есть очевидный плюс: системные требования CS:GO заметно скромнее, чем у CS 2.

CS:GO Фото: Valve

Что не работает в CS:GO

Несмотря на радость от возвращения, у текущей версии есть серьёзные ограничения.

Официальных серверов Valve нет . Матчмейкинг, ранговая система, всё, к чему привыкли игроки, отключено. Инвентарь тоже недоступен: скины, наклейки и граффити из CS 2 не переносятся. Из-за этого даже в игре с ботами нельзя выбрать USP-S или M4A1-S без консольных команд — доступны только стандартные P2000 и M4A4.

Сторонние соревновательные платформы вроде FACEIT работают только с CS 2 и классическую версию не поддерживают. Старые конфигурации прицела, чувствительности и графики тоже не переносятся автоматически — всё придётся настраивать заново.

Как играть онлайн

Официальных серверов нет, но пользовательские уже работают. Способ простой:

нажмите Shift + Tab, чтобы открыть оверлей Steam;

выберите вкладку с пользовательскими серверами;

нажмите кнопку поиска или обновления в правом верхнем углу;

выберите нужный сервер, скопируйте его IP и вставьте в консоль.

Серверов пока не так много, а желающих хватает, поэтому иногда приходится подождать. В пике онлайн уже перевалил за 23 тысячи человек, так что активные сервера находятся без особых проблем.

В Сети также нашли способ запустить Danger Zone, однако для этого нужно лобби с друзьями. Заходите в лобби, запускаете любой режим на любой карте, а затем вводите в консоли команды:

mp_do_warmup_offline 1; mp_warmup_start; game_mode 0; game_type 6; map dz_blacksite

CS:GO Фото: Valve

Зачем Valve это сделала

Официальных комментариев от Valve не было, но у комьюнити есть несколько версий. Датамайнер Gabe Follower предполагает, что разработчики хотят дать возможность лицензировать CS:GO отдельно от CS 2. По его словам, для дальнейшего развития сиквела Valve решила избавиться от ненужных веток внутри одного приложения.

Другой датамайнер, МОЛЕКУРЯТНИК, видит в переносе практическую пользу. По его словам, текущая версия идентична CS:GO Legacy и не содержит глобальных новшеств, но главное полезное изменение — исправленный алгоритм запуска. После полного перехода Steam на x64-разрядность оригинальная игра перестала запускаться у многих игроков, и теперь эта проблема решена.

Кроме того, отдельный статус в Steam позволяет отслеживать реальный онлайн CS:GO. А раз игра теперь считается самостоятельной, есть вероятность, что энтузиасты начнут активнее поднимать сервера. Как отмечает МОЛЕКУРЯТНИК, это может повторить сценарий CS 1.6 и CS: Source, где ежедневный онлайн до сих пор держится на уровне 15 и 20 тысяч человек соответственно. CS:GO с её статусом и фан-базой вполне способна обогнать обе.