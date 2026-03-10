Deadlock становится новой «Дотой»: как Valve готовит революционный экшен

Летом 2024 года компания Valve анонсировала Deadlock — сетевой MOBA-шутер и свой самый амбициозный проект. Разработку проекта возглавляет легендарный Icefrog, создатель Defense of the Ancients и Dota 2, а многие элементы игры буквально скопированы из культовой экшен-стратегии в другом формате.

Спустя полтора года Deadlock получил несколько крупных обновлений, которые превратили игру в практически готовый продукт. Коротко рассказываем, что изменилось в шутере за это время и в каком направлении развивается проект.

Deadlock: информация об игре

Название: Deadlock.

Платформы: ПК.

Разработчик: Valve.

Дата выхода: неизвестно.

Статус: полузакрытая альфа-версия по приглашениям.

Жанр: сетевой экшен от третьего лица, MOBA.

В Deadlock теперь три линии — как в Dota 2

На релизе закрытой альфы в «Дедлоке» было четыре линии — этим игра заметно отличалась от своей прародительницы. Однако спустя несколько патчей от решения отказались, и теперь на каждом лайне игроки сражаются друг с другом в формате «два на два».

Формат четырёх линий создавал авторам множество проблем — от начисления душ до слишком высокого темпа на старте игры с уменьшенным количеством лагерей нейтральных крипов по всей карте. Судя по всему, именно в таком виде проект окажется на релизе.

Карта в Deadlock — три линии и множество нейтральных крипов Фото: Valve

Появился быстрый режим «Уличная драка»

Вместе с недавним патчем в Deadlock добавили режим для тех, кто предпочитает быстрые матчи. В «Уличной драке» игроки сражаются в формате «четыре на четыре» на одной из линий.

Каждый раунд длится всего несколько минут — здесь полностью отсутствует фарм. Игроки начинают с равными ресурсами и выбирают свой билд из случайного списка предметов. Побеждает команда, которая первой уничтожит три башни противника.

Deadlock Фото: Valve

В игру добавили много новых героев

С релиза закрытой альфы в Deadlock стабильно появляются новые герои. В недавнем апдейте в шутере появилось шесть новых персонажей: от малютки Рема до девушки-оборотня Сильвер и охотника на нечисть Венатора.

Сейчас в игре 38 героев — каждый со своими особенностями, механиками и дизайном. При этом Valve не изменяет себе: каждый новый персонаж заметно отличается от предыдущего. Например, единорог Селеста передвигается с пониженной гравитацией, а ульта фехтовальщика Аполлона напоминает мощный самурайский выпад из культовых аниме.

Шесть новых героев в Deadlock — Аполлон, Селеста, Грейвс, Рем, Сильвер и Венатор Фото: Valve

Появились новые механики — прыжки от стен и чистый урон

Одной из важнейших механик в Deadlock всегда было передвижение — с помощью ловких движений можно выбраться живым даже из самых тяжёлых ситуаций. Чтобы поощрить умения игроков, авторы добавили полноценные прыжки от стен, которые ускоряют персонажей и дают больше возможностей для паркура.

С появлением Венатора в игру также добавили механику чистого урона. Ультимативная способность героя с выстрелами из арбалета игнорирует любой тип брони и всегда наносит полный урон, однако требует высокой точности и сноровки. В будущем героев с таким типом урона наверняка станет больше.

Фото: Valve

Deadlock заметно похорошела визуально

C выходом обновления «Старые боги, новая кровь» разработчики заметно изменили дизайн карты. Теперь базы игроков заметно отличаются друг от друга и напоминают нечто в духе ирландских мифов.

Так, база Сил тьмы называется «Тайный король» — это огромная статуя друида, которая находится где-то в Адской кухне в Нью-Йорке. Силы света же защищают базу «Архиматерь», которая наставляет своих последователей на истинный путь.

«Тайный король» «Архиматерь»

Многие места на карте также полностью переработали. Теперь они ещё больше напоминают Dishonored от студии Arkane — с викторианскими модельками в стиле XIX века. Разработчики не обновили разве что Центрального босса, аналога местного Рошана из «Доты», который до сих пор напоминает одноглазую слизь, а не полноценного монстра.

Deadlock Фото: Valve

Deadlock Фото: Valve

Deadlock Фото: Valve

Наконец, Valve обновила интерфейс — теперь при ранении модельки в панели интерфейса истекают кровью и всячески дают понять, что им пора вернуться на базу. Сама полоска здоровья также напоминает таковую из Dishonored.

Интерфейс здоровья героев в Deadlock Фото: Valve

Карту переработали — появились туннели для небольших персонажей

Вместе с изменениями в дизайне и появлением новых героев разработчики также добавили новый тип локаций — тоннели. Их можно найти по всему Нью-Йорку, однако воспользоваться ими смогут далеко не все.

Сейчас попасть в закрытые места могут всего два героя: сонная малютка Рей и ловкая воительница Калико. Последняя путешествует по тоннелям только в форме кошки.

В тоннелях можно найти заброшенный вагон метро Фото: Valve

C помощью тоннелей можно не только сбежать от преследования и попасть в другую часть карты, но и добыть множество душ из разбросанных в метро ящиков.

Что ждёт Deadlock дальше?

Сейчас MOBA-шутер всё ещё находится в стадии альфа-версии по приглашениям, поэтому следующим этапом должно стать открытое бета-тестирование. Именно так развивалась Dota 2, полноценный релиз которой состоялся летом 2013 года.

Журналист Коннор Кнудсен предполагает, что новый этап в жизни Deadlock начнётся как раз в марте. В Valve якобы довольны текущим состоянием игры, а в открытой бете наконец появятся косметические предметы — намёки на это уже обнаружили в файлах шутера.

Вместе с открытой бетой в Deadlock наверняка вернут и рейтинговый режим. Его уже добавляли в игре, однако убрали спустя несколько месяцев, чтобы не разделять аудиторию. По традиции в Valve не раскрывают свои планы, рассказывая лишь о ближайших апдейтах в Discord-сервере игры.