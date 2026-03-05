Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?

Если спросите у Гая Ричи, когда он отдыхает, то в ответ услышите усталый вздох. Потому что Ричи уже несколько лет выпускает несколько фильмов/сериалов в год и 2026-й начал с возвращения к Шерлоку. Не к тому, что с Дауни-младшим, а с молодым неопытным героем и в сериальном формате. Получилось не так феерично, как 15 лет назад, но вполне весело.

«Молодой Шерлок»: главное о сериале

Название: «Молодой Шерлок» (Young Sherlock).

Режиссёры: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Триша Брок.

Актёры: Хиро Файнс-Тиффин, Цэн Цзинэ, Нуман Аджар и другие.

Дата выхода: 4 марта 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: боевик, детектив, приключения.

Страна: Великобритания.

«Молодой Шерлок»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Amazon Prime Video. Официального перевода нет, но в Сети уже есть неофициальные озвучки.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

Один из самых весёлых фанфиков про Шерлока

Вы наверняка вспомните десяток безумных вариаций Шерлока на телевидении: наркозависимый в «Элементарно», женщина в «Мисс Шерлок», товарищ из будущего в «Шерлок Холмс в XXII веке» и даже злодей в «Патриотизме Мориарти». А в «Великом детективе Холмсе» героя вообще сделали собакой!

Тем временем Гай Ричи прочитал роман «Молодой Шерлок Холмс» за авторством Энди Лейна и снял шоу о похождениях ещё неопытного детектива. Драться он толком не умеет, считается чуть ли не позором семьи, ещё не разобрался в дедукции и вообще начинает путь в тюрьме. Если бы не название и имя, то вы бы и не догадались, что речь о легенде с Бейкер-Стрит.

Молодой Шерлок за решёткой Фото: Amazon

Впрочем, название на месте — как и уйма фансервиса. Персонаж заглянет в чертоги разума, встретит Лестрейда ещё на должности констебля и, главное, подружится с Мориарти. Всё верно, именно будущий криминальный гений станет новым напарником Холмса. Неожиданный, но яркий и очаровательный ход.

Всё же герои стартуют практически на равных: они оба энергичные, взбалмошные и с тягой к нерешаемым загадкам. Однако Шерлок на протяжении сезона заботится о справедливости и проявляет человечность, а Мориарти восхищается преступными замыслами и потихоньку скатывается во тьму. Следить за этой аркой ну очень интересно.

Мориарти и Шерлок Фото: Amazon

Если забыть о фансервисе, то речь о весёлом самостоятельном шоу. С одной стороны, оно самое подростковое в сериальном портфолио Ричи. Здесь никого не порубят бензопилой, как в «Гангстерлэнде», а бедолага в костюме петуха не побежит за дробовиком, как в «Джентльменах». С другой стороны, режиссёрское чувство стиля на месте. Роскошная музыка, динамичный монтаж и хорошо поставленные драки — если любили Ричи за эти штуки, то и «Молодой Шерлок» понравится.

История поначалу обыденная, но эпизода с третьего лихо раскачивается. Первые серии напоминают процедурал, где есть глобальная тайна, однако решают её через вереницу стандартных квестов. Отыщи похищенную вещицу, вычисли убийцу, спаси важного профессора — всё это занятно, но без феерии. Вот только со временем сюжет приходит практически к эпику: глобальный заговор, скелеты в шкафу каждого персонажа, участие всего семейства Холмсов, неожиданные предательства, угроза аж двум мировым столицам. Так и получается: чем ближе ты к финалу, тем меньше хочешь выключить сериал. Ни разу не удивлюсь, если многие посмотрят его залпом.

Эта девица не раз вас удивит Фото: Amazon

Пусть сами персонажи отнюдь не фееричные, зато общаются они хлёстко и мгновенно образуют «химию». И пусть некоторые сюжетные повороты читаются и взяты словно из бразильского сериала, зато поданы они драматично и с нужным накалом страстей. При этом даже не замечаешь, что сам Ричи по классике снял лишь два первых эпизода — настолько бесшовным получился переход. Поэтому от просмотра не получаешь прямо бешеного восторга, но и оторваться не выходит.

«Молодой Шерлок»: стоит ли смотреть?

«Молодой Шерлок» — не гениальный сериал, не лучшее высказывание на тему Холмса и ни разу не попытка сделать искусство. Но это качественное развлекательное шоу — симпатичное, драйвовое, цепляющее на крючок. К концу года вы вряд ли включите его в топы, однако здесь и сейчас получите немало удовольствия.

Оценка «Молодого Шерлока» — 7,5 из 10

Понравилось

Стиль Ричи с динамичным монтажом и хлёсткими диалогами.

История серия за серией здорово раскачивается.

Нестандартный взгляд на отношения Шерлока и Мориарти.

Не понравилось