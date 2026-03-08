Самый депрессивный сериал о спорте. Почему стоит смотреть «На льду»

Юное дарование приходит на тренировку. У него не всё получается, но даже недалёкому тренеру видно: однажды на этого товарища повесят олимпийскую медаль. Конечно, на пути будут испытания: коварный и бесчестный конкурент, обязательная травма и нападки то ли системы, то ли вредного правительственного агента. Справляться с таким тяжело, однако зритель ни разу не усомнится: в финале наш герой под вдохновляющую музыку забьёт победный гол, отправит противника в нокаут или исполнит тройной аксель.

По схожему шаблону выстроены почти все спортивные фильмы. Зачастую они красивые и драматичные, но возмутительно предсказуемые. Однако от сериала «На льду» штампов лучше не ждать. Потому что стартовый эпизод — не симпатичная сказка, а трагедия о грязи, крови и коррупции.

«На льду»: главное о сериале

Название: «На льду»

Режиссёр: Максим Кулагин.

Актёры: Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и другие.

Дата выхода: 6 марта 2026 года.

Сколько эпизодов: девять серий.

Жанр: драма, спорт.

Страна: Россия.

«На льду»: где смотреть?

Первый эпизод вышел на Okko 6 марта. Далее — по одному каждый день. Финал намечен на 1 мая.

О спорт, ты — грязь!

Талантливая фигуристка Ксения давно знает: спорт — не сказка, а поле битвы, где превозмогать надо не только на льду. За его пределами есть тренеры-тираны, завистливые конкуренты, проблемы с коррупцией и физическим насилием. Неудивительно, что Ксения сидит на таблетках и борется с моральными травмами. А травмы эти под стать криминальному триллеру — с кровищей, смертями и прочей жутью.

Когда карьера героини ломается, она становится детским тренером и рассчитывает поменять систему. То есть быть чуть добрее к спортсменам, не брать взятки и вникать в чужие проблемы. Но рада ли система подобному вмешательству? Ни капли, у неё слишком много мрачных секретов.

Ксения в исполнении Ангелины Пахомовой Фото: Okko

В России есть целый жанр, который в народе именуют «чернухой». Там служители закона творят беспредел, мелкого человека безжалостно перемалывают, а люди встречают твою проблему с безразличием. У таких историй не бывает хорошего финала, он обычно опустошающий — как в «Левиафане», «Дураке» или «Заводе». Потому что автор поднимает тревожную проблему, но понятия не имеет, как с ней быть. Ответов нет ни у кого, однако подсвечивать личную и общественную боль иногда полезнее, чем скандировать мотивационные лозунги.

С сериалом «На льду» — похожая история. Если судить по стартовому эпизоду, это шоу о беспросветном мраке, в котором тяжело найти хоть одного хорошего персонажа. Здешние тренеры скорее морально уничтожат спортсмена, чем вдохновят. Родители скорее переложат на ребёнка несбывшиеся амбиции и доведут до слёз. Система скорее загонит в долги, чем обеспечит условия для развития. Здесь всё с первой и до последней минуты плохо и как будто без надежды на хороший финал. Даже если станешь в таких условиях чемпионом, то наверняка скажешь: «Да будь проклята эта медаль».

Ради драмы сериал гиперболизирует ситуацию, и в реальной жизни, должно быть, обходится без трупов. Но точно знаю от друзей-спортсменов, что некоторые проблемы вполне актуальны: бесконечные подкатки за внушительную сумму, сумасшедшие цены на коньки и костюмы, давление со всех сторон. И если занимаешься серьёзно, то делай спорт приоритетом и тренируйся зачастую вместо школы — естественно, без гарантий на спортивный успех.

Деспотичные тренеры Фото: Okko

Приятно ли погружаться в такие страдания, показанные глазами тренеров, родителей и детей? Не особо. Нюанс в том, что сериал снял Максим Кулагин, который умеет говорить о больном. В 2022-м он уже выпустил тяжёлую драму «По-мужски», где герой Антона Лапенко не сумел постоять за супругу. Потом два часа сходил с ума и шёл к депрессивному финалу. Историю подавали до мурашек мрачно, с нуарным лоском и уймой суровых запоминающихся сцен. Если хоть раз видели эпизод с Артуром и монтировкой, то вряд ли забудете его.

В новом сериале пока нет той же обволакивающей жути, но рука Кулагина заметна. Режиссёр не смягчает углы, не придумывает поводов для оптимизма и не поднимает лёгких дилемм. При этом снимает холодно и чертовски красиво. Выступления на льду сочетают эффектность и опустошение, даже солнечный день кажется зловещим, а одна проблема неизбежно порождает ворох новых и всё сильнее запутывает жизнь.

К актёрский игре никаких претензий Фото: Okko

Важно, что сериал при выкрученным на максимум драматизме кажется каким-то настоящим. Потому что Ангелина Пахомова серьёзно готовилась к роли, много месяцев провела на коньках и многие элементы на льду выполнила сама. Потому что Артём Быстров в важном эпизоде не просто сидит на сцене с губной гармошкой, а действительно умеет на ней играть, пусть и на любительском уровне. Да и вообще эмоции персонажей — их страдания, ярость и слёзы — вполне убедительные.

«На льду» точно не поднимет настроение, однако его хочется смотреть и дальше. Мы ведь знаем, чем закончится типичная спортивная драма. Тем временем «На льду» — тёмный сериал-загадка. Бог знает, что будет дальше — и это внушительный плюс.

«На льду»: стоит ли смотреть?

«На льду» — как минимум необычное шоу о спорте. Вместо мотивирующих лозунгов в нём кровь и слёзы. Вместо вылизанной картинки — нуарный мрак. Вместо симпатичных героев — сплошные подонки с тёмным прошлым. Этого достаточно, чтобы обратить на сериал внимание.

Оценка первого эпизода «На льду» — 8 из 10

