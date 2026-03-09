Pixar наконец-то удивила. «Прыгуны» смешные, милые… и внезапно страшные

Последние годы Pixar много критикуют. Студия и правда больше не снимает один шедевр за одним, а чередует успехи с неудачами. «Я краснею» — трогательный и поучительный мультфильм, а вот «Базза Лайтера» неловко смотреть. «Головоломка 2» — изумительное комбо комедии и драмы, а «Элио» мало чем выделялся на фоне конкурентов.

А какими получились «Прыгуны», которые на днях отправились в прокат? Быть может, это не лучший мультфильм в недавнем портфолио Pixar, однако уж точно самый нестандартный. А как ещё назвать историю, что повеселит детей, а затем обеспечит им ночные кошмары?

«Прыгуны»: главное о мультфильме

Название: «Прыгуны» (Hoppers).

Режиссёр: Дэниэл Чонг.

Актёры: Пайпер Курда, Бобби Мойнахан, Джон Хэмм и другие.

Дата выхода: 6 марта 2025 года.

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия.

Страна: США.

«Прыгуны»: где смотреть?

6 марта мультфильм вышел в мировых кинотеатрах. Неофициальные показы в России стартуют 12 марта.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Pixar.

Это семейная комедия, но детей не берите

В городе, который именуют Большим, приятно жить и что-нибудь придумывать. Например, учёные в местной лаборатории разработали робота-бобра. Его не отличить от настоящего зверя, но это ещё не главная особенность. В бобра можно поместить человеческое сознание, а потом радостно бегать по лесу и болтать с другими пушистиками.

Главная героиня Мэйбл так и поступает, а перед прыжком в тело зверушки сравнивает затею с «Аватаром». У мультфильма Pixar и блокбастера Кэмерона действительно много сходств: смена облика, погружение в чужую культуру и маячащий на фоне человек, который жаждет перекроить природу на свой лад. Но вот отличие: на фоне «Прыгунов» творчество Кэмерона кажется поверхностным. Сценаристы Pixar рассмотрели конфликт в разы глубже.

Скоро Мэйбл станет бобром Фото: Pixar

В «Аватаре» люди были негодяями, которые почти уничтожили Землю, а теперь тянут руки к другим планетам. В «Прыгунах» тоже есть неприятный мэр, однако однозначным злодеем вы его не назовёте. Да, он хочет срубить лес и провести трассу. Но зачем? Чтобы добираться на работу людям было легче. Чтобы в городе развивалась экономика. Чтобы построить много нового жилья.

Конечно, губить природу ради мелких бонусов нельзя. И, конечно, мотивация мэра прикрыта абсурдом и шутками о сэкономленных четырёх минутах в пути. Но вообще мэра легко понять и трудно ненавидеть. То есть персонаж уже интереснее, чем всё человечество у Кэмерона.

Персонажи безумны и очаровательны Фото: Pixar

А как беречь природу? У человека на этот счёт специфические идеи. Та же Мэйбл, заметив бобра в пасти медведя, тут же бросается в драку, спасает зверя — и вызывает недовольство всего леса, в том числе самой жертвы. Потому что в лесу свои законы, а хищнику тоже нужно кушать. Так и получается, что помощь бывает разной и порой напоминает медвежью услугу.

«Прыгуны» не обличают людей и не возвышают метафорическую природу. Это мультфильм о диалоге, попытке взглянуть на мир чужими глазами, уважении к чужим порядкам и точках соприкосновения, которые всегда найдутся. Идея вроде простая, зато подаётся так доходчиво, как Кэмерону и не мечталось.

Тот самый эпизод с охотой Фото: Pixar

Впрочем, в кино вы пойдёте не за моралью, а за весельем — и в этом плане не разочаруетесь. «Прыгуны» — очаровательный мультфильм. Звери здесь до безумия милые, задорный экшен сочетается с философскими диалогами, а шутки лишь изредка неуклюже промахиваются и чаще бьют в цель. Вы неизбежно полюбите эксцентричного короля бобров и посмеётесь над зависимой от гаджетов ящерицей, вежливой кровожадной акулой или мэром, который насаждает свои законы, устроив зверям презентацию.

Из «Прыгунов» вышел замечательный аттракцион, где удачные моменты врезаются в память. Многие персонажи и шутки не зря разлетелись по мемам сразу после премьеры. Поэтому поверьте: на сеансе скучно не будет.

Нюанс в том, что классическое веселье длится до финального акта. А дальше начинается эксперимент, который и делает мультфильм самым необычным в портфолио Pixar.

Король бобров — главная звезда Фото: Pixar

Есть семейные произведения, о которых говорят: «Было классно, пока эта сцена не сломала мою детскую психику». К примеру, в «Кролике Роджере» был шокирующий эпизод с казнью мультяшного ботинка. Или безумный истинный облик судьи Рока. Или же подробная и пугающая гибель главного злодея. Вроде посмотрел прикольное кино, где живые актёры соседствуют с мультяшками, а потом видишь кошмары по ночам.

С «Прыгунами» – похожая история, ведь ближе к финалу семейная комедия превращается чуть ли не в хоррор. Персонажи внезапно умирают, животные становятся сокрушительной стихией и крушат город, в сценах охоты появляются тревожные скримеры, а с одного персонажа вообще срывают силиконовую кожу.

Это выглядит не так жутко, как звучит, так что взрослые со сменой жанра справятся легко и наверняка скажут: «Ого, это было неожиданно и круто». Однако за самых маленьких зрителей я всерьёз переживаю. В общем, дважды подумайте перед тем, как вести на новинку первоклассника.

«Прыгуны» Фото: Pixar

Лично в меня «Прыгуны» попали идеально — шутками, персонажами, смелостью и сменой настроения. Потому что от мультфильма Pixar ждёшь чего-то классического, а получаешь бурю эмоций, на которую не рассчитывал. Студия попросту удивила, а это в наше время дорогого стоит!

«Прыгуны»: стоит ли смотреть?

Безусловно, стоит! «Прыгуны» — уморительный, идейный и запоминающийся мультфильм. Вы не забудете удачные шутки и даже второстепенных персонажей — и уж точно не забудете финал, где веселье склоняется к хоррору. Только учтите, что впечатлительным детям будет трудно переварить концовку.

Оценка «Прыгунов» — 9 из 10

Понравилось

Приятный сюжет

Вагон уморительных шуток

Яркие персонажи

Неожиданный финал.

Не понравилось