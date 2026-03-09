Скидки
Slay the Spire 2: обзор, геймплей и онлайн — стоит ли играть в продолжение хита в раннем доступе

Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
Святослав Лецкий
Slay the Spire 2
Блокбастерам такой успех и не снился.

Рогалики давно не считаются нишевым жанром. Наверное, со времён Dead Cells и Hades, которые собирали авторитетные награды, и первых жанровых блокбастеров от гигантов уровня Sony. Раз один из первых эксклюзивов PS5 и похождения Кратоса в дополнении к «Рагнарёку» — рогалики, то это многое значит.

Но конкретно карточные рогалики в бешеный онлайн никогда не метили — до релиза Slay the Spire 2. Лишь на днях оказалось, что люди в восторге от вдумчивых карточных заруб и бесконечных забегов по Шпилю. Поэтому пиковый онлайн уже превысил 574 тысячи игроков. При этом цифра не падает, а потихоньку растёт. В чём же секрет Slay the Spire 2?

Slay the Spire 2: главное об игре

Название: Slay the Spire 2.
Разработчик: Mega Crit.
Дата выхода: 5 марта 2026 года (ранний доступ)
Жанр: карточный рогалик.
Озвучка: есть русские субтитры.
Платформа: ПК.

Slay the Spire 2: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 1099 рублей. Примерно в 2027-м Slay the Spire 2 покинет ранний доступ и выйдет на консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат компании Mega Crit.

Возвращение короля

В 2017-м Slay the Spire, по сути, запустила жанр карточных рогаликов. Конечно, игры с похожими механиками выходили и раньше, но именно разработчики из Mega Crit довели формулу до идеала и удивлялись, когда пиковый онлайн превысил удивительные для жанра 50 тысяч человек. Затем были бесконечные обновления, стабильно растущие продажи и уйма конкурентов, жаждущих сделать подобное. Даже в России выпустили «Сказки Старой Руси», где герои собирали колоду, но вместо Шпиля бегали по полям и берёзовым рощам.

Тем временем интерес к карточным играм лишь усиливался. Например, в 2024-м люди массово запускали Balatro и не могли поверить, что банальный покер с модификаторами бывает столь захватывающим. Так к 2026 году мы оказались в реальности, где у массовой аудитории нет предубеждений ни к рогаликам, ни к картам — зато есть усталость от однотипных сессионных шутеров и стерильных блокбастеров. В этот идеальный момент и вернулся король жанра.

Без толкового билда одолеть статую трудно

Без толкового билда одолеть статую трудно

Фото: Mega Crit

Особенность новинки в том, что она дьявольски проста. Если раньше запускали разве что «три в ряд», всё равно разберётесь. Потому что перед вами враг и его надо одолеть с помощью карт. Одни наносят урон, другие дают защиту, третьи накладывают усиления или ослабляют цель.

Противник, естественно, бьёт в ответ. Правила достаточно очевидны, чтобы понять их с первой катки и сразу же войти в состояние потока. Ты побеждаешь одного врага за другим, собираешь новые карты и бонусы, становишься сильнее. Разве не здорово?

Вот только за простотой скрыта уйма хитрых усложнений. Вы можете долго развлекаться, но третьего босса одолеете, когда вникнете в механики и соберёте улётный билд. Причём боссы меняются, толковых карт и усилений становится всё больше, появляются новые герои с уникальными особенностями. Всё это постепенно и интуитивно понятно.

Так и выходит, что массовый игрок заходит в Slay the Spire 2 и сразу получает удовольствие. Всё же сражаться весело, визуал приемлемый, оторваться от забегов не выходит, и даже за поражения чем-то награждают. А затем выясняется: игра глубже, чем кажется, и все её секреты хочется познать. И для этого не надо быть гением, достаточно просто получать удовольствие.

Игра вроде переведена на русский, но английский текст всплывает часто

Игра вроде переведена на русский, но английский текст всплывает часто

Фото: Mega Crit

Один карточный рогалик, чтобы править всеми

В чём суть Slay the Spire 2? Вы выбираете героя, заходите в Шпиль и потихоньку поднимаетесь наверх к заклятому врагу. Маршрут выстраиваете сами: в одних комнатах ждут враги разной силы и со всяческим лутом, в других — торговцы, места отдыха, случайные события и сундуки с экипировкой. Задача — добраться до основного босса прокачанным и с хорошей колодой, а также с нормальным запасом HP.

Ещё больше веселья в героях, которые каждое прохождение делают уникальным. Латоносец — классический воин со сбалансированными атакой/обороной и бонусом к здоровью после каждого боя. Зато Призывающая — некромант, которого охраняет скелет по имени Костя. Этот миньон атакует, защищает от урона и воскресает после гибели. Если соберёте удачный билд, можете и не размахивать косой. Усиленный Костя сам нанесёт сумасшедший урон и не даст в обиду. Учтите, что есть и другие билды: например, через механику Рока, когда Призывающая не дерётся, а накладывает проклятия. Когда шкала Рока заполнится, противник сгинет в конце хода.

Каждые два раунда этот враг становится неуязвимым

Каждые два раунда этот враг становится неуязвимым

Фото: Mega Crit

Или возьмите Безмолвную. Эта девица напоминает классического разбойника и в начале забега всего лишь бьёт кинжалами, уходит в защиту и не особо впечатляет. Зато в конце творит такую феерию, что элитный враг умрёт в первом же раунде.

Мой любимый билд — через заточки. Это предметы, которые не отнимают очки действия и наносят скромный урон. Вот только в первом раунде ты используешь карту, которая повышает силу заточек. Потом — кастуешь заклинание, с которым заточки бьют по всем врагам. И не забудьте, что в экипировке уже есть артефакты, что дают броню за каждую разыгранную атаку.

Дальше вы просто спамите картами, которые подкидывают в руку по четыре новых заточки. Изначально это не лучший ход, но после усилений он просто космический. Швыряешь одну заточку за другой, следишь за истекающим кровью врагом и радуешься растущей броне на Безмолвной. Красота ведь! Естественно, у героини и других билдов хватает — через отравления или бесконечный добор колоды.

Приятно заспамить босса заточками

Приятно заспамить босса заточками

Фото: Mega Crit

Свои занятные билды найдутся у каждого героя. Дефект чаще сражается не картами, а сферами над головой — они наносят урон, обеспечивают защиту и дают прочие бонусы. Регент за счёт механики поклонения получает особый ресурс, который расходуется на атаки и при этом не тратит очки действий. Во всём этом дико интересно копаться. А параллельно открывать новые карты, билды, артефакты, осколки сюжета и фантазировать: с помощью обновок в следующем ходу я здорово зажгу.

Slay the Spire 2 сделала удивительную вещь: привлекла в жанр огромную аудиторию, заманила её простотой и при этом не растеряла особенности жанра вроде замороченного билдостроения, сотен уникальных карт и креативных врагов. Так угодила и новичкам, и бывалым игрокам.

Практически каждый забег открывает что-то новое

Практически каждый забег открывает что-то новое

Фото: Mega Crit

Есть минус: это ещё очень ранний доступ

Помните билд Безмолвной с заточками, расписанный выше? Нюанс в том, что ровно то же веселье можно проворачивать и в первой Slay the Spire. Билды Латоносца и Дефекта тоже не особо поменялись с прошлой части. В продолжении добавили двух новых персонажей, однако забеги за остальных ребят остались прежними.

При этом новинка чуть лучше выглядит, но всухую проигрывает по количеству контента. Сейчас Slay the Spire 2 — это путь по головам трёх ключевых боссов и последующая смерть от архиврага, бой с которым припасён для будущего акта. Да, вы пройдёте дорогу за разных героев и с особыми билдами, модификаторами и дополнительными возможностями. Но вот две проблемы: по сравнению с оригиналом, в продолжении всего мало. Причём первую Slay the Spire вы купите на распродаже за 299 рублей, вторую — за 1099.

На этом моменте ранний доступ, по сути, заканчивается

На этом моменте ранний доступ, по сути, заканчивается

Фото: Mega Crit

Другая беда в том, что оригинал породил новый жанр, а сейчас разработчики всего лишь докрутили старые идеи. Игра хорошо работает, адекватно выглядит и даже предлагает кооператив. Вот только сам жанр давно ушёл вперёд. В Monster Train вы одновременно дерётесь на нескольких этажах. В Griftlands есть целая колода, посвящённая дипломатии, и дуэль реально завершить без драки. В Cobalt Core карты в том числе перемещают персонажа и позволяют уйти из-под удара.

Тем временем Slay the Spire 2 — всё ещё классика. Захватывающая, вылизанная, приятная, но уже без вау-эффекта. Это не проблема для игроков, которые только познакомились с жанром, однако минус для самых преданных фанатов, которые уже провели в Slay the Spire сотни часов.

Slay the Spire 2: стоит ли играть?

Mega Crit выпустила замечательный сиквел. Он достаточно простой, чтобы насладиться первым же забегом, и в меру замороченный, чтобы вникать в неочевидные механики и собирать билды мечты. Этого хватило, чтобы Slay the Spire 2 заслуженно стала первым воистину массовым рогаликом.
Минус в том, что разработчики всего лишь докрутили базу и пока не удивили обилием контента.

Продолжение развлекает, но вообще не удивляет, а некоторые забеги проходятся на билдах, заученных много лет назад. При этом прошлая часть в период скидок стоит сильно дешевле, предлагает больше разнообразия и вообще уступает продолжению лишь отсутствием кооператива и визуалом чуть слабее. Так почему бы не вернуться в оригинал и не подождать, пока в сиквеле хотя бы четвёртый акт появится?

Оценка раннего доступа Slay the Spire 2 — 7,5 из 10

Понравилось

  • Игра одновременно простая и в меру замороченная
  • За новых персонажей весело играть
  • Механики работают почти идеально.

Не понравилось

  • Некоторые билды не поменялись со времён первой части
  • Кроме кооператива, ничего кардинально нового не появилось
  • В игре ещё мало контента.
