Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»

Я всю жизнь игнорировал «Ван-Пис»: не читал мангу, не проходил игры и видел разве что пару эпизодов аниме. Однако сериалом очаровался мгновенно. Дело в обилии харизматичных героев, за которыми приятно следить. В актёрах, которые идеально попали в образ. В изумительном сочетании веселья, духа свободы и безумия. Первый сезон был завораживающим аттракционом и заслужил титул чуть ли не главного хита Netflix.

А что со вторым сезоном? Вы удивитесь, но он ещё лучше. Как будто съёмочная группа взяла всё, за что любили сериал, и умножила это на два.

«Ван-Пис»: главное о сериале

Название: «One Piece. Большой куш» (One Piece).

Режиссёры: Эмма Салливан, Джозеф Кубота Владыка, Лукас Эттлин.

Актёры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню и другие.

Дата выхода: 10 марта 2026 года (2-й сезон)

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: приключения, комедия, боевик.

Страна: Великобритания, США, ЮАР, Япония.

«Ван-Пис»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix. Есть официальная озвучка.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Самый улётный аттракцион года

О чём второй сезон «Ван-Писа»? О Гранд Лайне, самом опасном уголке мира, на краю которого припрятано великое сокровище. Если раздобыть такое, сразу станешь королём пиратов. В Гранд Лайн тяжело попасть, но ещё сложнее там выжить. Потому что за спиной армия законников, а на каждом острове своя удивительная опасность.

Герои побывают в самых удивительных местах Фото: Netflix

Почти весь сезон — путешествие от одного приключения к другому. Вот корабль на входе в Гранд Лайн пожирает гигантский кит, и теперь из его пасти нужно выбраться. Вот симпатичный зелёный остров, где два могучих великана уже сотню лет сражаются за честь. А вот заснеженный район, где вокруг важного изгоя построена душераздирающая драма.

У таких странствий много сильных сторон, но главная — в их насыщенности. Взгляните на третий эпизод: там на один час столько событий, что в другом сериале хватило бы на сезон.

Обнадёживающая завязка с музыкой, весельем и задорными танцами. Неожиданные повороты, предательства и новые харизматичные персонажи с креативными способностями. Удачные шутки, внутренний рост героев и свалившаяся на голову эпическая задача, от которой зависит судьба мира.

Этого уже достаточно, но вот ещё один бонус. Где-то на фоне Зоро примерно полчаса убивает людей, считает жертвы и не успокаивается, пока не скажет: «Сотня». Причём сражается он энергично, использует уйму клинков и попавшуюся под руки утварь, валит на землю здоровенных амбалов и воинственных монахинь. Даже без эффектных лонгшотов не обошлось. Назвать эту зарубу классной было бы преуменьшением.

Зоро во втором сезоне бесконечно хорош Фото: Netflix

Подобная насыщенность — в каждом эпизоде. «Ван-Пис» редко даёт передышку, но при этом ловко жонглирует настроением. Сейчас следишь за отменной баталией или смеёшься над очередным спором Санджи и Зоро. А теперь тревожишься, когда на корабле появляется могущественный враг и мгновенно обезоруживает ваших любимцев. Ещё чуть позже еле сдерживаешь слёзы. Разве что камень не расторгается после фразы «Человек умирает только тогда, когда о нём забывают».

Секрет не только в очаровательном и безумном первоисточнике, где постоянно что-нибудь происходит, а сверхспособности комментируешь так: «Как подобную дичь придумать можно?» Думаю, что магия сериала — в любви к своему делу и судьбоносных случайностях, которые свели нужных людей в нужном месте.

Возьмите второстепенных персонажей. Допустим, в истории появляется Мисс Уэнсдей: она красивая, в классном костюме и с приятными сценами, где есть драки, драма и танцы. Ты увидел девицу пару раз, но уже хочешь, чтобы она задержалась в сериале. При этом актриса Чарли Фрейзер и до этого снималась в хитах уровня «Бриджертонов», однако там была максимум милой. Здесь же она звезда, так как из сочетания образа, актёрского таланта и лёгкой атмосферы сложилась идеальная синергия.

Подобное и с другими персонажами. Пусть в кадр заглянут Мистер Девять, Мисс Валентайн или старый неприятель Банни, вы с удовольствием будете на них смотреть и надеяться, что они задержатся в сериале. А ради отдельного сериала о Смокере я готов организовать петицию, слишком уж крут этот парень. Если с побочными героями всё отлично, то стоит ли говорить о главных?

Самый крутой персонаж в сериале Фото: Netflix

«Ван-Пис» достаточно яркий и причудливый, чтобы не забываться. Первый сезон вышел 2,5 года назад, а я не забыл ни важных испытаний, ни даже побочных врагов. Уверен, что и продолжение крепко врежется в память. Поэтому в конце года при выборе главных шоу года точно поставлю «Ван-Пис» на высокую позицию.

Второй сезон «Ван-Писа»: стоит ли смотреть?

Сезон вышел абсолютно сногсшибательным. Он бывает весёлым и грустным, безумным и приземлённым, дьявольски энергичным и пропитанным атмосферой свободы. В нём нет ни одной скучной сцены, ни одного унылого героя. Поэтому пропускать «Ван-Пис» нельзя, это одно из главных развлекательных шоу современности.

Оценка второго сезона «Ван-Пис» — 9,5 из 10

Понравилось