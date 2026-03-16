First Stand 2026: кто станет первым чемпионом международного сезона League of Legends

С 16 по 22 марта в Сан-Паулу пройдёт First Stand 2026 — первый международный турнир сезона по League of Legends. Восемь команд из шести регионов соберутся на Riot Games Arena, чтобы разыграть трофей, призовой фонд в $ 1 млн и преимущество в посеве на грядущий Mid-Season Invitational.

Турнир проходит в самом начале конкурентного года, когда мета ещё не устоялась, а команды только нащупывают сильнейшие стратегии и приоритеты в драфте. First Stand традиционно становится первой проверкой региональных стилей на международной арене — и первым индикатором того, кто из команд готов бороться за титулы в 2026-м.

Действующий чемпион мира T1 и победитель прошлогоднего First Stand Hanwha Life Esports на турнир не попали, что открывает дорогу для новых претендентов.

First Stand 2026

Даты проведения: с 16 по 22 марта.

Место проведения: Сан-Паулу, Бразилия («Riot Games Arena»).

Участники: восемь лучших команд.

Призовой фонд: $ 1 млн ($ 250 тыс. получит победитель).

Кто играет на First Stand 2026

Каждый крупный регион отправил в Бразилию своих представителей:

LPL (Китай) — Bilibili Gaming, JD Gaming;

LCK (Корея) — Gen.G, BNK FearX;

LEC (Европа) — G2 Esports;

LCS (Северная Америка) — LYON;

LCP (Азия и Тихоокеанский регион) — Team Secret Whales;

CBLOL (Бразилия) — LOUD.

Gen.G на Worlds 2025 Фото: Riot Games

Главные фавориты First Stand 2026

Без T1 и Hanwha Life Esports роль главного фаворита логично переходит к Gen.G с легендарным Чон Chovy Джи Хуном. Корейская команда доминировала весь прошлый сезон: победа на MSI, стабильные результаты в LCK и глубина пула, которую не сломали даже частые нёрфы. На раннесезонном турнире, где мета нестабильна и драфты решают особенно много, именно стратегическая гибкость Gen.G может стать ключевым преимуществом в борьбе за трофей.

Bilibili Gaming — главная сила Китая на турнире. Чемпион LPL и финалист Worlds 2024 набрал серьёзный ход и уже обыгрывал Gen.G на MSI. BLG стабильна, уверена в себе и приезжает в Сан-Паулу с чёткими амбициями. JD Gaming тоже не стоит списывать: организация с богатой историей международных выступлений и достаточным опытом, чтобы удивить в формате best-of-5.

G2 Esports — единственный представитель Европы и традиционный возмутитель спокойствия на международных турнирах. G2 не раз доказывала, что способна обыграть любого соперника, если поймает нужный день.

BNK FearX — второй представитель Кореи и менее очевидный претендент на высокие места, но недооценивать корейскую школу в формате длинных серий не стоит. LOUD выступает на домашней арене в Сан-Паулу, и поддержка бразильской публики может стать для команды дополнительным топливом.

LYON и Team Secret Whales — представители регионов, которые редко борются за трофеи на международной арене, но First Stand с его ранней метой и экспериментальными драфтами даёт шанс удивить фаворитов нестандартными решениями.

G2 Esports на Worlds 2025 Фото: Riot Games

Формат и расписание First Stand 2026

Турнир состоит из двух стадий: группового этапа и нокаут-стадии. Все матчи на турнире проходят в формате best-of-5— длинные серии с первого дня, что ставит во главу угла подготовку и умение адаптировать драфт по ходу серии.

Групповой этап: 16-20 марта.

Нокаут-стадия: 21 марта.

Гранд-финал: 22 марта.

Матчи начинаются ежедневно в 16:00 мск.

Где смотреть First Stand 2026

Все матчи можно будет бесплатно посмотреть на официальных каналах LoL Esports в Twitch и YouTube. За просмотр на LoLEsports с привязанным Riot ID начисляют дропы — в том числе эксклюзивный – эмоцию с Эвелинн во время финала.