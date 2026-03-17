Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Crimson Desert, всё, что нужно знать перед релизом: дата выхода, системные требования, геймплей, всё об игре, мир и особенности

GTA 6 подождёт: почему Crimson Desert может стать главным хитом 2026 года
Святослав Лецкий
Crimson Desert 2026
Комментарии
Огромный мир, десятки механик и эпичные бои — разбираем всё.

20 марта выйдет Crimson Desert, одна из самых ожидаемых игр 2026 года чуть ли не наравне с GTA 6. Многие видят в ней приключение мечты, о котором все мы фантазировали в детстве. Как иначе, если в Crimson Desert вы можете сражаться с эпическими боссами и мирно рыбачить, участвовать в массовых баталиях или заниматься сельским хозяйством, зарабатывать репутацию бандита или обустраивать личный лагерь? И это даже не 10-я часть занятий.

Что ещё нужно знать о Crimson Desert до релиза?

Обзоры Crimson Desert выйдет 19 марта в 1:00 мск — мы также выпустим свои впечатления от игры, не пропустите! Если у вас есть вопрос, вы можете их давать в комментариях — постараемся учесть при написании обзора.
Crimson Desert: главное об игре

Название: Crimson Desert.
Разработчик: Pearl Abyss.
Дата выхода: 20 марта 2026 года.
Жанр: экшен, приключение.
Русский перевод: есть русские субтитры.
Платформа: ПК, PS5, Xbox Series.

Crimson Desert: как поиграть?

В Steam игра стоит 4299 рублей или 27 999 тенге, однако можно найти ключи в районе 3700 рублей. На консолях цифровые копии также стоят около 4000-5000 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Crimson Desert. Права на видео принадлежат компании Pearl Abyss.

Что за Crimson Desert?

В 2015 году студия Pearl Abyss выпустила Black Desert. Это ММО, популярное на протяжении 11 лет. По заявлениям разработчика, на серверах до сих пор ежедневно собираются по 200-300 тысяч человек. Во многом потому, что в игре можно и геройствовать, и мирно жить.

  • Сражения в Black Desert нетрадиционные для ММО и напоминают слэшеры вроде Devil May Cry. Есть комбо, тайминги и уйма перков, чтобы эффектно разнести могучего врага. Поэтому игроки даже после сотен часов охотно залетают в драку и качаются до бесконечности. Максимального уровня в Black Desert нет, герой всегда растёт.
  • Если устали от сражений, займитесь мирными делами: алхимией, коневодством, морским делом, торговлей, охотой или вообще возитесь в огороде. Эти активности в меру проработаны и годятся для ролевого отыгрыша.
  • Всё это – с бесшовностью, стильными эффектами и, пожалуй, лучшим визуалом в жанре. Ни World of Warcraft, ни Final Fantasy 14 недотягивают до технологичности корейской ММО.
  • И да, в России игра условно-бесплатная!
Сражения называют потрясающими

Изначально Crimson Desert видели приквелом Black Desert, но позже события перенесли в самостоятельную вселенную. Там тоже средневековое фэнтези, однако в остальном речь о другом мире. Впрочем, фанаты находят параллели — например, узнают в трейлере персонажа, похожего на алхимика Аллустина из Black Desert. Вероятно, это просто фансервис без обязательств.

Ключевое отличие вот в чём: Crimson Desert сочетает в себе удачные механики из Black Desert, однако речь всё-таки о классической одиночной игре в духе «Ведьмак 3: Дикая Охота» или Dragon’s Dogma. То есть рассчитывайте на занятную сюжетную кампанию, продолжительность от 50 до 80 часов и ставку исключительно на свои силы.

Периодически герою нужно отдыхать

На какие игры похожа Crimson Desert?

В конце февраля прошло мероприятие, где западным блогерам дали поиграть в Crimson Desert — пару часов начинающим героем и пару часов – прокачанным из финала. В отзывах они сравнивали Crimson Desert со множеством громких хитов.

  • Это «Ведьмак 3». Потому что мир напоминает тёмное фэнтези, где в каждом углу своя трагедия. Правильных и ошибочных решений нет, а выбираешь зачастую между большим и меньшим злом.
  • Это Red Dead Redemption 2. Потому что мир даже больше (80 км²) и при этом детализирован. Локации собраны вручную, а на пути полно случайных событий. К примеру, вы можете встретить человека, который висит на краю обрыва. Если поможете ему, получите ценную информацию о сокровище, новом квесте или слабом месте врага. Или наткнётесь на вора, который обнёс несколько домов. Если поймаете его, местные отблагодарят. Однако после преступлений вас начнут разыскивать — прямо как в RDR2.
  • Это «Зельда». Потому что на любую скалу можно забраться, а округа интерактивна: трава горит, вода замерзает, деревья падают. Головоломки в духе The Legend of Zelda и механики вроде планирования с высоты тоже на месте.
  • Это God of War. Потому что боевая система — слэшер с тяжёлыми ударами, жестокими добиваниями и парированием атак щитом. Ещё и боссов нужно не закликивать, а искать к ним особый подход. К слову, этих боссов — более 70 штук!
  • Это Dragon’s Dogma 2. Потому что среди врагов полно гигантов, по которым нужно вскарабкаться и ударить по уязвимому месту. Ещё и ночью мир становится в разы опаснее, ведь самые жуткие твари выходят на охоту после заката. Тем временем поселения закрываются, а герою нужен отдых.
  • Это Assassin’s Creed. Потому что паркур и скрытные добивания важны так же, как и лихие зарубы.
  • Это симулятор жизни. При желании можно потратить десятки часов на мирные активности: музицирование, кулинарию, рыбалку, фермерство, торговлю, постройку лагеря и много чего ещё.
Среди врагов будут люди, звери и диковинные монстры

Если судить по отзывам, многочисленные механики действительно проработаны, а не добавлены для галочки. К примеру, банальное коневодство работает вот так: вы выслеживаете лошадь, ловите её через мини-игру, первое время еле держитесь в седле и потеете, когда животное пытается вас сбросить, кормите и чистите коня ради повышения доверия, обустраиваете стойло, меняете экипировку и лечите от травм.

И не забывайте, что верховая езда полна нюансов. Животное устаёт, спотыкается о камни, не может мгновенно затормозить, пугается резких звуков и монстров, подходит для боя в седле и разных трюков. Если другие механики реализованы на том же уровне, то у Crimson Desert высокие шансы стать легендарной.

Время суток меняется динамически

Что с визуалом в Crimson Desert?

Игра работает на движке BlackSpace Engine, который разработала сама Pearl Abyss. Создание своего движка — хлопотное дело. Зато при наличии умелых рук вы настроите всё важное под себя и не споткнётесь о микрофризы, свойственные Unreal Engine 5.

Особенность BlackSpace — фотореализм и продвинутое глобальное освещение. Если верить отзывам, то свет реалистично рассеивается, проходит сквозь листву и отражается от доспехов, воды и окон.

Текстуры максимально детализированы, так что кожа, ткани и металл классно выглядят даже при максимальном приближении. Трава приминается под ногами, а деревья валятся от ударов босса. После дождя образуются лужи, а высокая дальность прорисовки позволяет видеть детали даже далёких замков. При этом движок поддерживает продвинутую трассировку лучей и технологии апскейлинга вроде DLSS.

Специалисты из Digital Foundry уже протестировали игру на ПК и PS5 Pro. Они утверждают, что BlackSpace Engine справляется с открытым детализированным миром лучше, чем UE5. Впрочем, в насыщенным сценах с обилием эффектов и NPC бывают редкие просадки. Так, RX 7900 XTX выдаёт в 4К 60 FPS, но в сложные моменты бывают падения до 40-50 кадров.

На консолях схожая ситуация: на PS5 Pro частота кадров стабильная (60 FPS в режиме производительности, 40 FPS — в балансе и 30 FPS — в качестве), однако в самых насыщенных сценах бывают просадки. Но DF называет проблему незначительной и хвалит техническое состояние.

На скринах игра выглядит невероятно

Системные требования вполне адекватны. Чтобы запустить игру, понадобится ПК с процессором уровня Intel Core i5‑10400, старенькой видеокартой в духе GTX 1060 и 16 ГБ ОЗУ. В этом случае игра запустится с 30 FPS и в 1080p (с масштабированием с изначального разрешения 900p).

Фото: Системные требования

Какие есть опасения?

В отзывах Crimson Desert иногда ругают. К примеру, за простую историю, которая недотягивает до вершин драмы и эпичности, затянутое обучение на восемь часов или неудобный ограниченный инвентарь.

Также есть переживания по следующим вопросам:

  • Десятки механик точно окажутся достаточно проработанными, чтобы развлекать на дистанции?
  • Не скатится ли сингловое приключение в ММО, где ты бесконечно собираешь лут, но в одиночку?
  • Не слишком ли многослойна игра? В ней так много всего, что массовый игрок может запутаться.
  • Впрочем, основная аудитория ждёт игру в приятном предвкушении. Всё-таки отзывы скорее внушают оптимизм, чем вызывают тревогу.
Нас ждёт большое приключение

Crimson Desert: ждём?

Да, ждём с нетерпением. Это дорогая и до безумия амбициозная игра. Если у разработчиков всё получится, мы получим как минимум один из главных хитов года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android