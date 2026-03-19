40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели

Иногда игру хочется просто удалить и забыть, чтобы через минуту запустить снова.

Игры столь же неоднозначной, как Crimson Desert, я не видел ни разу. Уже предвкушаю зарубы в сетях, где одни восхищаются и пишут о сотне удивительных мелочей, а другие сгорают от ярости и призывают стереть новинку из реальности.

Я провёл в Crimson Desert около 40 часов . За это время завершил в лучшем случае половину сюжета и закрыл едва ли сотую часть побочных квестов. Игра бесконечная, монументальная, поразительная — и в той же степени раздражающая. Поэтому и трудно ответить на вопрос: я её одержимо люблю или всем сердцем ненавижу?

Crimson Desert: главное об игре

Название: Crimson Desert.

Разработчик: Pearl Abyss.

Дата выхода: 20 марта 2026 года.

Жанр: экшен, приключение.

Русский перевод: есть русские субтитры.

Crimson Desert: как поиграть?

В Steam игра стоит 4299 рублей или 27 999 тенге, однако можно найти ключи в районе 3700 рублей. На консолях цифровые копии также стоят около 4000-5000 рублей.

Проснись, Клифф, ты в ММО

Crimson Desert презентовали как одиночный сюжетный блокбастер. Если вы читаете эту характеристику и представляете условную God of War, то наберитесь терпения. Вам вроде не соврали: мультиплеера нет, постановка часто впечатляет, а каждый кадр стоит баснословных денег. Просто держится всё на скелете ММО.

Представьте завязку, где на вашу фракцию нападают безумные бандиты. Они жгут лагерь, вырезают друзей, толкают зловещие речи — и в финале налёта наносят герою десяток смертельных ран. Что последует за подобным мясом? Возможно, вы подумаете об эпической мести, но нет. Следующие 12 часов я выполнял сюжетные задания в стиле: наруби дрова, приготовь обед, одолей силачей в армрестлинге, отведи в тюрьму мелкого преступника и, о боже, сними с крыши котёнка.

В первом акте такие квесты ещё и выдают без объяснения. На экране просто появляется задание уровня «Подай нищему монетку» — и ты его выполняешь. Зачем? Нет времени объяснять, выполняй.

За возможность гладить котиков — плюс балл Фото: Pearl Abyss

После 12 часов в Resident Evil Requiem уже бы пошли титры, а мой герой только вспоминал: господи, у меня же друзей поубивали, надо поискать выживших. Потому что разработчики настойчиво учили его игровым механикам.

После 12 часов сюжет всё-таки раскачивается, но остаётся специфическим. Повсюду творится какой-то бардак. Здесь людей вырезает одержимый, в которого вселилась неведомая тварь, а там наш товарищ застрял в дурдоме и требует спасения. Здесь одна страна закидывает политического оппонента могучими чертями, а там на островах выше облаков живут мудрецы и сдерживают нападки хаоса. При этом враги вполне яркие, многочисленные и запускают стильные кат-сцены — однако начисто отказываются умирать. Чаще после поражения убегают с хохотом и криком: «Скелетон ещё вернётся».

Складывается ли такое нагромождение в целостную историю? Допускаю, что к финалу всё сойдётся в эпик из «Мстителей», но пока видел лишь набор оторванных друг от друга приключений.

Коварный босс, который после поражения свалит в закат Фото: Pearl Abyss

Вот ещё любопытный факт: сюжет с постановкой и весельем выдают по чайной ложке, а затем снова погружают в обучение и ММО. Сотворил великий подвиг, собрал старых друзей и познакомился с очередным ультимативным гадом? Теперь выполняй обязательные просьбы народа. «Клифф, поработай крановщиком по-братски». «Клифф, тут печь взорвалась, почини». «Клифф, поучаствуй в кулачных боях». «Клифф, объезди лошадь».

Обучать в сюжетных заданиях — нормально. Просто в Crimson Desert есть два нюанса.

В игре до чёртиков много механик: когда решите, будто разобрались во всех, то окажется, что не освоили и десятой части.

Разработчики свято верят, что повторение — мать учения. Перед тем как сесть за этот материал, я наконец добрался до второго региона. И там снова начались старые квесты: помоги торговцам, поймай преступника. Видимо, место новое, и без объяснений вы не поймёте: торговцы всё ещё торгуют, а старые механики — всё ещё работают.

Только не подумайте, что обучают лишь в сюжетных квестах. Нет, уйма активностей спрятана за побочными. Однажды встретил в сайде напарницу, которая обожает зверушек. В итоге мы отправились в город и разобрались, что животных можно приручать. Тогда они побегут за вами и чем-то помогут: к примеру, подадут выпавший из врагов лут.

Какое ММО без готовки? Фото: Pearl Abyss

Как видите, из описания выше не складывается одиночный блокбастер. Да, мимо не проезжают другие игроки в цветастой броне и на розовом единороге, а в рейды не ходят воин, лучник и маг. Однако ты всё равно чувствуешь, что попал в азиатское ММО.

Проснись, Клифф, надо вырезать 500 разбойников

По количеству фрустрирующих моментов Crimson Desert стоит закинуть в Книгу рекордов Гиннесса. Потому что ты постоянно задаёшься вопросом: «Что за садист придумал и одобрил вот такое?»

Я не изучил и половины игрового мира, но чувствую: он кратно больше того, что истоптал Артур Морган. Казалось бы, такому размаху требуется уйма телепортов. Однако точек быстрого перемещения мало, найти их трудно, и размещены они в неудобных местах.

Телепорта нет даже в вашем лагере — точке, где начинается и заканчивается большая часть приключений. Зато в 500 метрах от лагеря есть скала, где-то под ней найдётся пещера, а в пещере будет хардкорная загадка, которую я решил исключительно благодаря наводкам коллег. Вот за этой загадкой и спрячем ближайший к лагерю телепорт. Очень удобно, спасибо!

В результате до большинства точек интереса ты либо долго скачешь, либо через подзагрузку телепортируешься на небесные острова и потом в стиле космодесантника летишь в надежде дотянуть до нужного места.

Десантируюсь к точке интереса Фото: Pearl Abyss

А вот квест по зачистке аванпоста. Если представили вражеские заставы и крепости из Far Cry и Assassin’s Creed, то вы бесконечно наивны. Аванпосты в Crimson Desert — это бесчисленные легионы врагов, которых нужно истребить. На экране появляется шкала с процентами, и вы рубите злодеев, пока она не опустится до нуля. Шутка в том, что за убийство одного моба порой снимают по 0,2%. Ага, чтобы зачистить такой лагерь, выкосите 500 человек! И ведь Клифф не состоит в Карауле Смерти, а враги не тираниды, которые мгновенно умирают.

В такие моменты я чувствовал себя героем сказки, который сражался три дня и три ночи. Ты буквально несёшься в драку утром и видишь, как солнце заходит за горизонт, наступает беспросветная ночь, а затем потихоньку светлеет и снова темнеет. И так несколько раз подряд.

Боевая система в Crimson Desert весёлая и слэшерная: герой проворачивает комбо, использует перки, кроваво добивает, меняет оружие и уклоняется, парирует, подрывает бочки с порохом. Однако после двухсотого убийства любая беспрерывная стычка утомит. Особенно когда подобных аванпостов сотни и некоторые — сюжетные.

На этой заставе погибнут сотни врагов Фото: Pearl Abyss

Вот ещё система лута. Полезных предметов в игре много: пригодятся тонны мяса и соли, десяток инструментов и одежда под разные ситуации, медная руда и древесина, шкуры и кости. Без шуток, даже мухи, тараканы и бабочки нужны. Тем временем инвентаря всегда не хватает. Да, дополнительные слоты можно купить у торговцев, заслужить в побочных квестах или получить в награду от фракции. Вот только количество ценного лута тоже растёт, так что постоянно лезешь в сумку и думаешь: что выбросить?

Вы скажете: «Храни часть вещей в сундуке!» Однако подобного сундука в игре либо нет, либо он спрятан за каким-нибудь квестом, до которого я за 40 часов не добрался.

Увы, личные вещи нельзя перевозить на телеге. Только в неё мои пожитки и поместятся Фото: Pearl Abyss

Перечислять раздражающие неудобства можно часами. В инвентаре вещицы удобно складываются: вся готовая еда в одной клетке, а инструменты — в другой. Однако при встрече с торговцем раскрывается полотно, в котором ты долго выискиваешь предмет на продажу. Обучающих записей полно, но они не всегда понятны — поэтому человеку, который быстро и без гайдов разберётся с сюжетным приручением лошади, я бы выдал медаль. Обычная древесина нужна в промышленных количествах, но для добычи трёх единиц понадобятся девять неторопливых ударов топором. И не забудьте о заданиях на сопровождение: их так много и двигаются спутники столь неторопливо, что с ума сходишь!

В общем, я бы охотно спросил у разработчиков: вы правда считаете игру удобной? И истерично бы рассмеялся, услышав ответ: «Да вроде всё нормально».

Телега перекрыла путь спутнику, поэтому движется он невыносимо медленно Фото: Pearl Abyss

Проснись, Клифф, такой игры ты ещё не видел

Если после абзацев выше вы махнули на Crimson Desert рукой, то зря. Она сомнительно работает как сюжетное приключение, но поразительна как симулятор жизни в средневековом фэнтези.

Не раз возникало ощущение, что Crimson Desert делал мальчик из мема, который два года ждал игру про караваны. Разработчики словно сидели перед концепт-документом и без раздумий записывали всё, что приходило в голову.

Хочу охоту, рыбалку, сбор бесчисленных травок, садоводство, кулинарию и прочие элементы выживания.

Хочу, чтобы герой, словно Линк из «Зельды», дистанционно поднимал тяжести и что-нибудь из них строил. И чтобы он карабкался по скалам и планировал с высоты — тоже в духе легенды Хайрула.

Хочу строить личный лагерь, собирать союзников и отправлять их на задания. Хорошо, когда подчинённые возводят крестьянам дома и зачищают аванпосты вместо тебя.

К слову, про аванпосты. Давай иногда зачищать их по стелсу и прятаться в стогах сена. А ещё натягивать одежду конкретной банды и ходить по лагерю, будто ты свой.

Хочу фракции и механику отношений с ними. Выполнишь ряд квестов и заключишь союз, который даст бонусы.

Быть героем — не всегда интересно. Давай ещё воровать еду, угонять коз и лошадей или вообще отыгрывать кровожадных бандитов. И чтобы за голову назначали награду, а стража закидывала тебя в тюрьму.

Давай у нас будут динамичные бои с кровищей, уклонениями, парированиями и десятками оружий. И сложные боссы с тремя фазами и безбашенными комбо. Только сильно страдать не хочется, пусть в инвентаре валяется лечебная еда на целую деревню.

И вообще: один игровой персонаж — это скучно. Пусть их будет хотя бы три!

Чтобы одолеть этого босса, понадобились десятки мясных шашлычков Фото: Pearl Abyss

Выше перечислена малая часть механик, с которыми я лично ознакомился. Допускаю, что большую часть активностей даже не открыл. Потому что игра и на десятом часу говорит: «Представляешь, ещё у нас есть вот это и вот это».

Важно, что большая часть активностей добавлена не для галочки. Если развиваете лагерь, то там уйма ресурсов, между которыми вы балансируете. Если отправляете союзников на задания, то учитываете их сильные стороны. Если угоняете лошадь, то развиваете связь с ней, лечите от болезней, покупаете новые шпоры с подковами и разучиваете новые мощные атаки из седла.

Так и получается, что Crimson Desert состоит из десятков мини-игр — зачастую интересных. Неудивительно, что я раз за разом клялся нестись по сюжету, а затем находил себя на причале с удочкой в руках. Или в лесу с натянутым луком, нацеленным на оленя. Или с лопатой и яблочным семечком в руках. Crimson Desert не всегда весело проходить, но в ней на удивление интересно жить. Потому что такого изобилия возможностей не было даже в Kingdom Come 2.

Захват аванпоста чужими руками дорого обходится Фото: Pearl Abyss

Другой повод для восторгов — миллион деталей, из которых выстроен живой мир. Загляни в лагерь бедняков и подай одному монетку. Нищие тут же вскочат, вцепятся в ноги и облепят со всех сторон. Подойди к реке с луком в руках — и утки тут же разлетятся, а их крылья запустят очаровательные волны на воде. Поднеси стрелу к жаровне, и она загорится. Теперь выстрели в кусты, и начнётся большой пожар. Окажись посреди кат-сцены, и персонажи будут активно ходить, жестикулировать и даже травить нескучные байки — почти как в Kingdom Come: Deliverance 2. Пойди куда угодно — и точно найдёшь пещеру с залежами меди, хитрую загадку с полезным призом или брошенную телегу с нужными тебе мешками ячменя и обглоданными телами вокруг. Только осмотрись: рядом может бродить смертоносный медведь.

Этот мир соткан из десятков механик и сотен обаятельных деталей. Он обволакивает. Я могу сколько угодно плеваться на признаки ММО и дурацкие порталы, но закрыть Crimson Desert не выходит. За ней сидишь до рассвета и приговариваешь: доберусь до этого места, приготовлю еду, добью этого босса, накоплю на эту постройку — и тогда пойду спать. Однако заявление выходит смелым и обманчивым, так что спать сегодня ты не будешь.

Переоделся бандитом и гуляю по вражескому лагерю Фото: Pearl Abyss

Проснись, Клифф, тут очень красиво

Эксперты из Digital Foundry называют Crimson Desert технической инновацией и хвалят движок BlackSpace Engine. Я же в подобных нюансах разбираюсь плохо, так что скажу с позиции игрока: визуал действительно изумительный, а вопросов к оптимизации нет.

В моём ПК стоят RTX 4060 и 16 Гб ОЗУ. Этого хватило, чтобы задрать настройки до максимальных и в 1080p получить 60 кадров. В больших городах и самых жарких стычках, когда в кадре огонь, взрывы и тридцать врагов, встречались просадки до 45-50 кадров. Вполне терпимо, если учитывать, что DLSS и прочие навороты я даже не включал.

Это красиво Фото: Pearl Abyss

Выглядит всё шикарно. Трава и деревья чёткие и детализированные, каждый костюм приятно разглядывать, замки и горы в десятке километров от тебя не размыты, а дождь оставляет лужи, от которых отражаются солнце, здания и марширующий мимо патруль. В любой момент включите фоторежим, сделайте скрин — и будет очень красиво.

Дальность прорисовки впечатляет Фото: Pearl Abyss

Crimson Desert: стоит ли играть?

Если вы ждёте от Crimson Desert эпического сюжетного приключения, то игра быстро вас задушит. Потому что история буксует или подаётся жалкими порциями, в сюжетных заданиях обучения больше, чем постановки, а зачистка аванпостов напоминает пытку.

При этом речь о выдающемся произведении в жанре «симулятор средневекового фэнтези». Если позволите себе не проходить Crimson Desert, а жить в ней, то получите ту самую единственную игру, которую можно взять на необитаемый остров. Полагаю, что на исследование мира, погружение в механики и активности вроде кулинарии и рыбалки можно потратить 500 часов — и даже не заметить этого.

Я в ярости от обилия корявостей и квестов словно из ММО. Но не могу представить, сколько денег, труда и любви вложили в игру. Если всерьёз подумать, то для меня лично очарование от игры всё же пересиливает раздражение.

Оценка Crimson Desert — 8 из 10

Оценка предварительная: если впечатления изменятся — мы дополним статью или выпустим отдельный обзор с финальной оценкой.

Понравилось

Уйма навороченных механик

Бессчётное число очаровательных мелочей

Интересные сражения и боссы

За визуал и оптимизацию — лайк

В этой игре хочется жить

Не понравилось