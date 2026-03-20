Умер Чак Норрис. 10 фильмов, за которые мы его никогда не забудем

Если застали 80-е и 90-е, то знаете о Чаке Норрисе всё. Что однажды он вставил пальцы в розетку, и её ударило Чаком. Что он досчитал до бесконечности — дважды. Что в воде Чак не становится мокрым, это вода становится чаковой. И ещё вы знаете, что такое настоящий удар — ногой и с разворотом.

19 марта Чак Норрис умер. Причины не разглашаются, но известно, что он был на тёплых Гавайях и до последнего находился в окружении семьи. Смерть Норриса — повод задуматься о том, как много он для нас сделал. Сколько детей записались на секции после его фильмов? Сколько хлёстких фраз вошло в обиход стараниями актёра? А ещё это повод пересмотреть главные хиты актёра и поностальгировать.

«Путь дракона» (1972)

Один из первых и главных фильмов Чака Норриса. Причина проста: в финале невероятная схватка Норриса с Брюсом Ли. Она была круто поставлена, лишена театральности и впечатляла без всяких CGI и дублёров. А ещё дуэль проходила в римском Колизее и символизировала противостояние западного и восточного боевых искусств. В 1972 году подобного ещё не видели. Да и в 2026-м драку считают одной из лучших в истории кино.

«Октагон» (1980)

В поп-культуре обожают ниндзя. Знаете почему? Во многом благодаря «Октагону», где Чак Норрис избивал убийц в чёрных костюмах и сам использовал их приёмы: скрытность, бесшумность, неожиданность. А в финале эпично разносил закалённого ниндзя и по совместительству старого друга.

Бой строился не только вокруг ударов, но и на психологической борьбе. Чтобы победить, герой разбирался с внутренними дилеммами. Так выяснилось, что Норрис ещё с драмой справляется — не с яростными возгласами и слезами, а со внутренним раздраем и тревогой на душе.

«Одинокий волк Маккуэйд» (1983)

Именно после «Волка Маккуэйда» за Норрисом закрепился образ непобедимого одиночки. Он уверенный, не терпит напарников, недолюбливает правила и не говорит без повода. И только ему по силам остановить хитрого, расчётливого и мастеровитого в бою контрабандиста.

Причём в драке злодей не уступал Маккуэйду. Враг настолько опасен, что однажды закопает героя вместе с машиной. И знаете что? Одинокий волк выберется и вернётся в драку. После этого эпизода мир окончательно сошёл с ума по Чаку Норрису — и заслуженно.

«Без вести пропавшие» (1984)

Если «Маккуэйд» был весёлым боевиком, то «Без вести пропавший» — мрачным. Дело в том, что герой выбрался из вьетнамского плена, получил ПТСР и ослушался приказа бросить друзей. Он был не уверенным убийцей, а человеком войны. И да, почти весь фильм солдат валит вьетнамцев и делает это жестоко, хладнокровно и без единой шутки.

В те времена в США переосмысливали войну и показывали её тёмные стороны. Временами фильм ругали за бесчеловечность вьетнамцев и деление на плохих/хороших, но чаще хвалили и сравнивали с «Рэмбо».

«Кодекс молчания» (1985)

Норрис снимался не только в классических боевиках. «Кодекс молчания» — криминальный триллер, где герой уязвим и ни разу не всесилен. Пусть он и работает полицейским, но в коррумпированной системе. Поэтому и не знает, кто хуже: мафиози или его напарники. В итоге герой оказывается между двух огней.

Герой Норриса был уставшим и со внутренними конфликтами, а напряжение создавал чаще, чем выдавал крутые трюки. Без перестрелок и драк не обошлось, но сердцем фильма была полицейская драма. Аудитории такое понравилось, а Норрис доказал, что справляется в том числе со сложными персонажами.

«Отряд «Дельта» (1986)

Террористы захватили самолёт, и на выручку отправляют элитный отряд — в том числе с героем Чака Норриса. В «Дельте» минимум сюжета и пауз, потому что режиссёр ставил на взрывы, перестрелки и практически супергероику. В лучшем эпизоде герой Норриса нёсся на ракетном мотоцикле, массово истреблял врагов и казался машиной смерти страшнее Халка.

Именно после «Дельты» Чак Норрис стал не просто «героем боевика», а практически мифическим персонажем. Всё же столь безумные сцены, в которых персонаж смотрится органично, в кино встречаются редко.

«Агент» (1991)

Ещё один триллер, где у Норриса сложная роль. Играет он полицейского под прикрытием, который внедряется в преступный мир, ведёт двойную игру и попадает в одну напряжённую ситуацию за другой. Всё это с философскими вопросами в духе «Что отделяет реальную жизнь от задания?» и «Как не потерять себя?» Неудивительно, что в какой-то момент герой становится похожим на тех, кого ловит.

Быть может, сюжет не был непредсказуемым, а похожее кино и тогда видел каждый второй зритель. Вот только Чак Норрис вытащил историю и снова доказал свою крутость.

«Парный удар» (1992)

Самый необычный фильм в карьере актёра. Главный герой — замкнутый и неуверенный юнец, который хочет стать таким же крутым, как его кумир. Как Чак Норрис. Всё верно, актёр играет самого себя и помогает парню выработать уверенность, преуспеть в драках и биться за добро.

«Парный удар» учил, что любой сильно вырастет, если поверит в себя. А вера начинается с дисциплины, маленьких побед и неуклюжих, но стабильных тренировок. С таким подходом экшена было меньше, зато эмоциональность всё компенсировала.

«Крутой Уокер» (1993-2001)

Многие дети 90-х познакомились с Норрисом через «Крутого Уокера», которого крутили по НТВ, ТВ-6, ДТВ и множеству других каналов. В каждом эпизоде был чёткий и понятный злодей, поднималась новая тема вроде помощи подросткам или защита прав индейцев, а сам Уокер толком не собирал улики, а просто поступал по справедливости — то есть ломал лица ударом ноги с разворота.

Сериал был простым, но идеально попал в дух времени. Зло очевидно, добро всегда побеждает, а Уокер носит модную шляпу, источает крутость и смеётся над любой опасностью. Его вообще ничего не остановит. За восемь лет вышли 203 эпизода — и примерно столько же раз Уокер добился своего. Именно после этой беспроигрышной серии и появились мемы о Чаке Норрисе.

«Неудержимые 2» (2012)

В «Неудержимых» собрались все герои боевиков из 90-х — от Дольфа Лундгрена до Арнольда Шварценеггера. Не обошлось и без Норриса, которому на тот момент исполнилось 72 года. Роль у Норриса короткая, но запоминающаяся: он неожиданно появлялся в кадре, в одиночку всех спасал и тут же скрывался в закат.

Эта сцена идеально обыграла культовость актёра. Он полон загадок, на голову сильнее всех и подтверждает мемы фразами «Про меня ходят слухи…» Роль интереснее для Норриса и придумать нельзя.

Чак Норрис был не просто актёром, а явлением, которое влияло даже на жизни обычных пацанов из региона. В моём дворе каждый второй после «Крутого Уокера» говорил: «И это ты называешь ударом? Вот ЭТО удар!» – а потом шёл на бокс, карате или борьбу.

Спасибо за всё, легенда. Ты многое для нас сделал!